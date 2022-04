Militaar- ja matkapoodide letid tühjenevad välivarustusest. Need isikukaitsevahendid saadab seitse aastat Eestis elav ukrainlane Kiievi lähistele. Ta ostab neid oma raha eest ning eelistab jääda tundmatuks.

"Hiigelsummad, mis on eraldatud, ei jõua väikestesse asulatesse. Aga omadest on kahju - tahaks neid aidata. Et ennast kaitsta - mitte sõja otstarbel, mitte tapmiseks, vaid kaitseks ja abiks teistele," rääkis mees, kes palub ennast nimetada Mõkolaks.

Neid esemeid ei kasutata lahingus, vaid varemete koristus- ja päästetöödel, selgitab mees. Ta teab täpselt, mida ja milleks kohalikud vajavad.

"Palju oli uudiseid kuritegudest Butšas. Praegu on seal minu sõbrad. Nad kaevavad varemeid lahti, toovad ohvreid välja, aitavad neid, kes jäid peavarjust ilma. Seetõttu neile see kõik sinna lähebki. Aeg-ajalt keegi laseb rakette,

on lõhkemata mürske. Soomusvestid, põlvekaitsed, kindad, noad selleks, et mingit traati lõigata või esmaabi osutada. Eelmine kord saatsin 18 esmaabikomplekti. Hinnad on tugevasti tõusnud," rääkis Mõkola.

"Kuna nõudlus on suurenenud, on kasvanud on ka hinnad. Kui varem sai noa kümne euro eest, siis nüüd see maksab 35. Soomusveste pole mitte kusagil. Kõik on ära ostetud. Aga Eesti tootjad pakuvad väga kallist toodangut - 600 või 700 eurot vesti eest. Varem maksid need 200 eurot," rääkis ta.

Ballistilised vestid on praegu nõutud kaup, selgitab kaitsetööstusettevõtte Bristol Trust logistikajuht Jüri Niitepõld.

"See kaup põhimõtteliselt kadus ladudest. Mitte Eesti ladudest, vaid ka Lääne-Euroopa ladudest. Kuuldu järgi Lääne-Euroopa kaitseministeeriumid ostsid laod kokku," rääkis Niitepõld.

Sõjaväele sobiva kaitsetasemega ballistilised vestid kuuluvad strateegilise kauba nimekirja, nende ostuks ja müügiks tuleb taotleda luba.

"Meil peab olema kindel teadmine, et kui sõda on läbi, siis see varustus ei satuks kurjamite kätte. Meil ei ole vaja olukorda, kus 3-4 aasta pärast on tulevahetus Kapo või K-komando mingisuguse üksusega, ja vastasel on see varustus seljas," rääkis Niitepõld.

Eestis spetsiaalselt Ukraina jaoks vabatahtliku algatusena komplekteeritud kaitsevestidest on võimalik vaadata käsitlust pühapäevases Aktuaalse Kaamera Nädalas.