Supilinna päevade puhul sai linnaosa ajutise baari

Supilinnapäevi on Tartus korraldatud juba aastast 2002 ja nii tähistatakse sellel aastal linnaosapäevi 20 aasta sünnipäeva puhul suurelt. Nii sai linnaosa mõneks päevaks ka oma Supika proovibaari.

"Mina ka supilinlasena ikkagi tooksin välja selle baari, Supilinna baari, sest Supilinn on nii värvikirev, siin elavad mitmekülgsed inimesed ja minu meelest on selline baar või kohvik on selline ikkagi kogukonna süda. Ma näen, et inimesed selle järgi on janunenud ja tunnen, et see on selle Supilinna päevade selline võit või maamärk," rääkis Supilinna päevade peakorraldaja Jaanus Tepomees.

"Supilinlased on baari väga hästi vastu võtnud ja mulle tundub, et mitte ainult supilinlased, vaid terve Tartu rahvas, et eile oli selline tunne, et siin on täielik festival. Ma ei oleks elu sees oodanud, et nii palju inimesi siia jõuab ja väga palju küsitakse, kas see baar jääb siia ja inimesed hästi palju kiidavad, et see sobib siia atmosfääri. Vastus on küll, et ei jää. See on ikkagi Supilinna päevade raames selline katsetus," rääkis Ula baari eestvedaja Annika Teder.

Lisaks proovibaari avamisele on Supilinna päevadel toimunud linnaosa ekskursioone ja fototuure, tänasel kiigeplatsipäeval sai näha nii esinejaid kui ka võtta osa täikast.

"Mina müün oma tehtud kodukalja. Hea kalja saladus on see, et on naturaalsed koostisosad ja pärmiga kääritatud nii nagu vanasti oli kolme kopika kali, et siis on see õige ehtne maitse," rääkis Kristiina.

"Mina müün alati raamatuid, olen seda tööd eluaeg teinud ja see on mu lemmiktöö. Kuna siin käib palju lapsi, siis on palju lasteraamatuid," rääkis Aulis.

Supilinna päevad saavad punkti homme, mil linnaosas toimub ka avatud hoovide ja kodukohvikute päev.