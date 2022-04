Pühapäeval sajab Eestis mitmel pool vihma

Pühapäeval jääb kõrgrõhuala Skandinaavia ja Soome kohale püsima ning vihma seal oodata pole. Samas jätkab madalrõhkkond teekonda Leedu piirilt Läti suunas. Meil tuul tõuseb ning Lätis ja Eestis tuleb päev vihmane, vaid Eesti loodenurka ei pruugi sadu jõuda. Esmaspäeval saab Läti kohale jõudnud madalrõhkkond täiendust Poolast itta liikuvalt osatsüklonilt ja jätkab teekonda kirdesse. Tuul annab küll järele, kuid vihmasabinad jätkuvad.

Öösel on Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, lõunapoolsetes maakondades on pilvisem ning kohati sajab veidi hoovihma. Puhub kirdetuul 5-9, puhanguti 12, rannikul 9-13, puhanguti 18 m/s. Õhutemperatuur on 1..6°C.

Pühapäeva hommikul on Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, Lõuna-Eestis on pilves ja mitmel pool sajab vihma. Puhub kirdetuul 6-13, rannikul puhanguti 18 m/s. Õhutemperatuur on 2..6°C.

Päeval pilvisus tiheneb ning vihmasadu levib Lõuna-Eestist aegamisi põhja-loode suunas. Puhub valdavalt kirdetuul 6-14, rannikul puhanguti kuni 20 m/s, pärastlõunal lõuna poolt alates tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 7..12, rannikul kohati 4°C.

Esmaspäeva hommikul sadu hõreneb, kuid kerge hoovihma võimalus veel jääb, aga peamine märksõna on jahenev õhk, mis viib alates teisipäeva õhtust keskmised alla. Päeval liigume 11 kraadilt 4 kraadini. Ehk siis ilm läheb natuke vihmasemaks.