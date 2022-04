Viimsi vald kogus laadal raha sõjapõgenike toetamiseks

Viimsi vanal staadionil trotsis tuult mõnisada inimest pühapäevalaadal sõjapõgenike toetuseks. Telkide varjus pakkusid Viimsi volikogu liikmed suupärast. Mitte kõike polnud nad ise valmistanud. 31 Ukraina lihavõttekakku küpsetas Kesk-Ukrainast Vinnõtsjast pärit Svetlana Šeremenko oma Viimsi üürikorteris. Selleks kulus pool päeva. Eelmistel kordadel valmis kakk Ukrainas vanaema juures, kus on sobiv puuküttega ahi.

"Kodus me küpsetame neid ahjus - seal käib asi kiiresti. Võib valmistada 31 korraga. Aga siin, köögipliidi ahjus võtab kauem aega," ütles ta.

Vanaemale helistas ta pühapäeva hommikul. Vinnõtsja lähedal on praegu rahulik. Ilm on soe, rahvas toimetab aedades.

"Neil on enam-vähem rahulik. Nad elavad maal. Ilm on ilus, väga soe on. Toimetavad aedades, panevad kartulit. Et oleks süüa, kui me tagasi läheme," rääkis Šeremenko.

Ta on töötanud 16 aastat meditsiiniõena psühhiaatriahaiglas ja otsib nüüd tööd. See ongi kõige keerulisem ülesanne põgenike ja neid aitavate vabatahtlike jaoks.

"Medõena on võib-olla isegi järgmisel nädalal siin mõned võimalused avanevad. Võib-olla leiab ka erialast tööd. Aga meile on jõudnud siia väga palju raamatupidajaid, ettevõtete juhte, finantsjuhte, kellel kahjuks nii see seaduste tundmine kui kõik muu... Nad siin täna üritavadki leida natuke lihtsamaid töid," rääkis Viimsi Vabatahtlikud MTÜ eestvedaja Siiri Visnapuu.

Praegu elab Lavendli hotellis ja Viimsi SPA hotellis mõnikümmend ukrainlast. Veel mõni on leidnud korteri, näiteks Svetlana. Koolis on 28 õpilast ja lasteaias 17 põngerjat.

Viimsi vald on varem eraldanud 100 000 eurot põgenike toetuseks.