Uue nädala algus toob hoovihma ja jahedama õhu

Esmaspäeva öösel on ilm pilvine ja mitmel pool sajab vihma. Puhub kirde- ja põhjatuul 3 kuni 9, saarte rannikul ja põhjarannikul puhanguti 14, öö hakul kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 6 kraadi.

Hommik tuleb samuti pilves, aga vihma sajab vaid kohati. Puhub põhja- ja kirdetuul 3 kuni 8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on 3 kuni 7 kraadi

Päev on pilves selgimistega, kuid siin-seal võib natuke vihma sadada. Põhjakaare tuul on hoogu maha võtnud ja õhutemperatuur on 8 kuni 13, tuulepealsel rannikul 5 kraadi.

Teisipäeval sajab paiguti hoovihma ja sajuhoogusid koos vihma ja lörtsiga võib olla ka nädala teises pooles. Õhk jahtub maha ning keskmised on öösiti 0 kraadi lähistel ja pärast teisipäeva on päevased temperatuurid 5 ja 6 kraadi juures.