Sõja 61. päev: Venemaa plaanib Hersonis referendumit linna Venemaaga ühendamiseks

Oluline 25. aprillil kell 22.00:

- Ukraina saab olulisi relvatarneid USA-st ja Poolast;

- Suurbritannia andmeil on sõjas hukkunud umbes 15 000 Vene sõjaväelast;

- USA välisminister Antony Blinken ja kaitseminister Lloyd Austin külastasid Kiievit;

- Ukraina piiri lähedal Venemaal Brjanski linnas süttis kütusehoidla;

- Venemaa kavandab referendumit Hersoni linna ühendamiseks Venemaaga;

- ÜRO andmeil on Ukrainast põgenenud üle 5,2 miljoni inimese, kuid aprillis on riigist lahkumine aeglustunud;

- Euroopa Liit valmistab ette mingisugust embargot Vene naftale;

- Vene väed jätkasid Mariupoli Azovstali tehase territooriumi pommitamist;

- Ühendkuningriigi peaminister hoiatab ÜRO peasekretäri Moskvasse sõitmise eest;

- Ukraina: Vene väed jätkasid esmaspäeval Azovstali terasetahese ründamist;

- Kiiev: Venemaa armee jätkab riigi idaosas Ukraina armee positsioonide ründamist.

Relvatarned Ukrainale Poolast ja USA-st

Poola teatas esmaspäeval, et saatis Ukrainasse tankid, kirjutas Reuters Poola peaministrile Mateusz Morawieckile viidates. Küsimusele, kas Poola saatis Ukrainasse tanke, vastas Morawiecki "jah", kuid täiendavaid üksikasju tankide arvu kohta peaminister ei esitanud.

Morawiecki vastas küsimusele, kas MiG-29 lennukite saatmist Ukrainasse ikka veel kaalutakse, öeldes: "Sellist vajadust pole, selliseid nõudmisi pole, selliseid taotlusi pole."

Eelmisel kuul teatas Poola, et on valmis saatma kõik oma lennukid MiG-29 Ramsteini lennubaasi Saksamaal ja andma need USA käsutusse, kuid USA ametnikud lükkasid selle pakkumise tagasi.

Ukraina kaitseminister ütles esmaspäeval, et Ukraina on alustanud 155-millimeetrise kaliibriga suurtükiväe vastuvõtmist USA-lt ja teistelt partneritelt. Ukrainlased loodavad, et pikamaarelvad muudavad põhimõtteliselt võitlust Venemaaga, vahendas Financial Times.

Briti kaitseminister: sõjas on hukkunud umbes 15 000 Vene sõjaväelast

Suurbritannia kaitseministeeriumi hinnangul on sõjas saanud surma umbes 15 000 Vene sõjaväelast ning hävinud või Ukrainlaste kätte on langenud umbes 2000 soomusmasinat, ütles kaitseminister Ben Wallace.

Muu hulgas on Vene väed tema sõnul jäänud ilma vähemalt 530 tankist, 530 soomustransportööri ja 560 jalaväe lahingumasinat.

Wallace ütles, et Venemaa kaotuste seas on ka üle 60 helikopteri ja hävituslennuki.

Ukraina hinnangud Venemaa kaotustele on suuremad.

Wallace'i sõnul pole Venemaa saavutanud siiani peaaegu ühtki oma eesmärki. Ta lisas, et ukrainlased jätkavad oma elu eest võitlemist.

ÜRO: viimasel ööpäeval põgenes Ukrainast 45 000 inimest

ÜRO teatel on alates 24. veebruarist põgenenud Ukrainast üle 5,2 miljoni inimese. Viimase ööpäeva jooksul on lisandunud 45 000 põgenikku.

Viimasel ajal on inimeste lahkumine Ukrainast aeglustunud. Alates aprilli algusest on riigist lahkunud ligi 1,2 miljonit inimest, samas märtsis lahkus umbes 3,4 miljonit inimest.

USA välisminister ja kaitseminister käisid Kiievis

USA välisminister Antony Blinken ja kaitseminister Lloyd Austin on visiidil Kiievis ja kohtusid seal president Volodõmõr Zelenskiga. Ministrid lubasid Ukraina presidendile täiendavalt 300 miljonit dollarit sõjalist abi ja 165 miljoni dollari eest laskemoona.

USA uut relvaabi Ukrainale kommenteeris ka Venemaa suursaadik USA-s. "Rõhutasime Washingtonile selle olukorra vastuvõetamatust, kus USA saadab Ukrainasse relvastust, nõudsime selle praktika lõpetamist," ütles Venemaa suursaadik Anatoli Antonov.

USA meedia teatel saab USA suursaadikuks Ukrainas diplomaat Bridget Brink. Biden nimetab Brinki ametisse esmaspäeval, vahendas The Guardian.

USA ametnikud rõhutasid Blinkeni ja Austini visiidi ajal, et USA ei sekku Ukraina konflikti otseselt, vahendas BBC.

"Presidendi jutt on olnud väga selge, USA väed Ukrainas ei sõdi, see hõlmab ka õhuruumi," ütles kõrge ametnik.

Ukraina: Vinnõtsja oblastis hukkus Venemaa raketirünnaku tõttu viis inimest

"Vaenlane üritab hävitada kriitilist infrastruktuuri," teatas esmaspäeva õhtul Vinnõtsja kuberner.

Lääne- ja Kesk-Ukrainas sattus Venemaa rünnakute alla viis raudteejaama, teatas esmaspäeva hommikul, Ukraina Raudtee.

tulekahju Brjanski naftabaasis. Autor/allikas: SCANPIX/AP

Ukraina: Vene väed jätkasid esmaspäeval Azovstali terasetahese ründamist

"Venemaa väed jätkasid esmaspäeval Mariupolis asuva Azovstali terasetehase ründamist," ütles Ukraina presidendi nõunik Oleksi Arestovõtš.

"Vaenlane kasutab ründamisel õhuväge, suurtükiväge ja üritab edasi liikuda. Nad rikuvad nii oma kõrgema ülemjuhataja käsku," lisas Arestovõtš.

Kiiev: Venemaa armee jätkab riigi idaosas Ukraina armee positsioonide ründamist

Ukraina kaitseministeeriumi pressiesindaja teatas esmaspäeval, et Venemaa väed proovivad riigi idaosas Ukraina armee kaitsest läbi murda. Pressiesindaja sõnul proovivad Vene väed läbi murda Rubižne, Popasna ja Avdiivka juures.

Pressiesindaja lisas, et Venemaa väed proovivad liikuda Izjumi linnast Slovjanski suunas.

Moskva lubas Mariupolis avada humanitaarkoridori, Kiievi teatel koridori loomise suhtes kokkulepet pole

Venemaa teatas esmaspäeval, et avab ümberpiiratud Mariupoli linnas humanitaarkoridori, et tsiviilisikud saaksid lahkuda Azovstali tehasest.

Humanitaarkoridor avatakse kell 14, ütles Vene kaitseministeerium, lisades et kõik rajatisse lõksu jäänud tsiviilisikud võivad vabalt lahkuda, vahendas Reuters.

Ukraina teatel humanitaarkoridori loomise suhtes pole kokkulepet. "Ukraina pole jõudnud Venemaaga kokkuleppele humanitaarkoridori loomises, et tsiviilisikud saaksid ümberpiiratud Mariupoli linnast lahkuda," ütles esmaspäeval Ukraina asepeaminister Irina Vereštšuk.

"Ühepoolselt välja kuulutatud koridor ei taga turvalisust ega pole seetõttu humanitaarkoridor," lisas Vereštšuk.

Ukraina teatel on Azovstali varjendites tuhatkond tsiviiliisikut.

Tabamuse saanud maja Mariupolis Autor/allikas: SCANPIX/Reuters

Zaporižžja juhtkond: Vene väed plaanivad Ukraina lõuna-keskosas pealetungi

Zaporižžja oblasti juhtkond hoiatas esmaspäeval, et Venemaa armee valmistub Ukraina lõuna-keskosas pealetungiks.

"Vaenlane valmistub pealetungiks. Nad on koondanud palju tehnikat ja elavjõudu. Vaenlane üritab liikuda Zaporižžja suunas. Nad pole rindel veel läbimurret saavutanud," teatas Zaporižžja oblast.

Zaporižžja linn on Mariupoli linnast lahkunud inimeste jaoks peamine varjupaik. Zaporižžja võimude teatel lahkus evakuatsioonikolonn Mariupoli suunas, kuid sellega katkes sideühendus, vahendas CNN.

Briti luure: Vene väed pole Donbassis läbimurret saavutanud

Vene väed on Donbassis saavutanud vähest edu, kuid ilma piisavate logistiliste ja sõjaliste täiendusteta pole seal märkimisväärset läbimurret saavutatud, märkis Briti armee luureteenistus oma esmaspäevases ülevaates.

Brittide hinnangul tähendab otsus hoida Mariupolis piiramisrõngas Ukraina vägede käes olevat Azovstali metallitehase territooriumi, et Venemaa ei saa sealseid vägesid kuhugi mujale ümber paigutada,

"Ukrainlaste kaitse Mariupolis on kurnanud mitmeid Vene üksuseid ja vähendanud nende lahinguvõimet," märgiti ülevaates.

Ukraina sõjaväe veok liikumas Izjumi linna lähedal rindele. Autor/allikas: SCANPIX/Reuters

Venemaa Brjanski linnas põleb kütusehoidla

Teated Ukraina piiri lähedal Brjanski linnas sõjaväeosa territooriumil asuva suure kütusehoidla põlengust hakkasid esmalt levima sotsiaalmeedias. Praeguseks on põlengut kinnitanud ka Venemaa eriolukordade ministeerium. Põlengu põhjust pole veel teatatud. Varem on Venemaa süüdistanud Ukraina vägesid Brjanski lähedal asuva Klimovo linna tulistamises suurtükkidest.

Allikad: Saksa relvafirma soovib eksportida Ukrainasse 100 jalaväe lahingumasinat Marder

"Saksamaa relvafirma Rheinmetall taotles luba 100 vana jalaväe lahingumasina Marder eksportimiseks Ukrainasse," ütles kaitseministeeriumi allikas uudisteagentuurile Reuters.

"Rheinmetall taotleb praegu sõidukitele ekspordilitsentsi eesmärgiga need lähikuudel enne Ukrainasse tarnimist korda teha," ütles allikas.

Rheinmetalli taotluse peab heaks kiitma Saksamaa rahvuslik julgeolekunõukogu. Seda juhib kantsler Olaf Scholz.

Venemaa saatis välja 40 Saksamaa diplomaati

Venemaa välisministeerium teatas esmaspäeval, et kuulutas 40 Saksamaa diplomaatilist töötajat persona non grata'ks, vahendas Reuters.

Venemaa välisministeerium teatas, et võttis selle otsuse vastu pärast seda, kui Saksamaa kuulutas 4. aprillil märkimisväärse arvu Berliini Venemaa saatkonna inimestest persona non grata'ks.

Austin: USA tahab, et Venemaa muutuks nõrgemaks

"Me tahame näha, et Venemaa nõrgeneks sedavõrd, et ta ei suudaks teha midagi sellist, mida ta on teinud Ukrainasse tungides," ütles USA kaitseminister Lloyd Austin.

"USA usub, et Ukraina võib õige varustuse ja toetusega Venemaa-vastase sõja võita," ütles Austin.

"Mis puudutab nende võimet võita, siis esimene samm võidu nimel on uskuda, et võimalik on võita. Nad usuvad seda. Usume ka meie, et nad suudavad võita, kui neil on õige varustus, õige toetus. Me teeme selleks kõik endast oleneva, teeme nii palju kui suudame," lisas Austin.

Austin vastas ajakirjanike küsimustele Poolas, Ukraina piiri lähedal, vahendas CNN.

Ühendkuningriigi luure teatas kavandatavast referendumist Hersoni linnas

Ühendkuningriigi kaitseministeerium vahendab luureandmeid Venemaa kavatsusest korraldada Hersoni linnas referendumitaoline üritus linna liitmiseks Venemaaga.

Samalaadseid rahvaküsitlusi, mille tulemused on ette teada, on Venemaa varem kasutanud õigustamaks Krimmi, samuti Donetski ja Luhanski nn rahvavabariikide liitmiseks Venemaaga.

Ukraina luure on Venemaa plaanist Hersonis referendum korraldada teatanud juba varem. Ukraina armee teatel takistavad okupatsioonivõimud praegu inimeste lahkumist Hersonist ja ka muudelt okupeeritud aladelt.

Euroopa Liit valmistab ette embargot Vene naftale

Euroopa Liit valmistab ette "nutikaid sanktsioone" Vene naftale, kinnitab Euroopa Komisjoni täitevasepresident Valdis Dombrovskis. Asepresidendi sõnul sisaldab kavandatav kuues sanktsioonide pakett ka mingit liiki embargot Vene naftatoodetele.

Dombrovskise sõnul tuleb sanktsioonide koostamisel arvestada, et need avaldaksid Venemaale maksimaalset mõju, tehes samal ajal võimalikult vähe kahju Euroopa Liidu majandusele.

Vaade Azovstali tehasekompleksile Mariupolis Autor/allikas: SCANPIX/Reuters

Vene väed kavandavad uut pealetungi Mariupoli Azovstali tehasele

Vene väed jätkasid Mariupoli Azovstali tehasekompleksi pommitamist. Tehasekompleksi alustes tunnelites on ennast sisse seadnud linna kaitsvad Azovi pataljon ja merejalaväe brigaad, samuti politseiüksused.

USA mõttekoja Sõjauuringute Instituudi värske analüüsi kohaselt plaanivad Vene väed Azovstalile uut pealetungi. Instituudi hinnangul ähvardab pealetung Vene vägesid suurte kaotustega.

Instituudi andmeil on Vene väed mingil määral edasi liikunud Severodonetski piirkonnas Ida-Ukrainas. Oluliseks pealetungioperatsiooniks aga napib Venemaal mõttekoja hinnangul jõudu.

Izjumi linna ümbruses ei ole Venemaa edu saavutanud vägede olulisest suurendamisest hoolimata. Harkivi oblasti okupeeritud aladel aga kasvab kohalike organiseeritud vastupanu.

Ukraina hinnang Vene armee kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas:

- elavjõud umbes 21 900;

- tankid 884;

- jalaväe lahingumasinad 2258;

- lennukid 181;

- kopterid 154;

- õhutõrjesüsteemid 76;

- laevad / paadid 8

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson hoiatab ÜRO peasekretäri

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin kasutab ÜRO peasekretäri Antonio Guterresi visiiti ilmselt oma propagandistlikes huvides ära, samuti üritab ta Guterresiga manipuleerida, hoiatab Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson.

Guterres peaks Putiniga kohtuma esmaspäeval. Neljapäeval on tal kavas kohtuda Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Kohtumiste eesmärk on saavutada rahukõneluste algamine kahe riigi vahel.

Johnson soovitas telefonikõnes Guterresile olla peasekretäril väga ettevaatlik. Johnsoni sõnul on Putini tegevus Ukrainas iiveldama ajav.