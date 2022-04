Venemaa plaanib Hersonis referendumit linna Venemaaga ühendamiseks

Ühendkuningriigi luureandmete kohaselt plaanib Venemaa Hersonis samalaadset referendumit linna ühendamiseks Venemaaga, nagu on varem läbi viidud nn. rahvavabariikides, USA välisminister Antony Blinken ja kaitseminister Lloyd Austin aga kohtusid Kiievis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

Oluline 25. aprillil kell 05.29:

- USA välisminister Antony Blinken ja kaitseminister Lloyd Austin on visiidil Kiievis

- Ukraina piiri lähedal Venemaal, Brjanski linnas süttis kütusehoidla

- Venemaa kavandab referendumit Hersoni linna ühendamiseks Venemaaga

- Euroopa Liit valmistab ette mingisugust embargot Vene naftale

- Vene väed jätkasid Mariupoli Azovstali tehase territooriumi pommitamist

USA välisminister ja kaitseminister on Kiievis

USA välisminister Antony Blinken ja kaitseminister Lloyd Austin on visiidil Kiievis ja kohtusid seal president Volodõmõr Zelenskiga. Kohtumise sisust seni teateid ei ole. Eelnevalt aga teatas Zelenski, et kohtumisel räägitakse eeskätt USA relvaabist Ukrainale. USA ei ole seni ministrite visiiti kommenteerinud, ega seda isegi mitte kinnitanud.

Venemaa Brjanski linnas põleb kütusehoidla

Teated Ukraina piiri lähedal Brjanski linnas, sõjaväeosa territooriumil asuva suure kütusehoidla põlengust hakkasid esmalt levima sotsiaalmeedias. Praeguseks on põlengut kinnitanud ka Venemaa eriolukordade ministeerium. Põlengu põhjust pole veel teatatud. Varem on Venemaa süüdistanud Ukraina vägesid Brjanski lähedal asuva Klimovo linna tulistamises suurtükkidest.

Ühendkuningriigi luure teatas kavandatavast referendumist Hersoni linnas

Ühendkuningriigi kaitseministeerium vahendab luureandmeid Venemaa kavatsusest korraldada Hersoni linnas referendumitaoline üritus linna liitmiseks Venemaaga. Samalaadseid rahvaküsitlusi, mille tulemused on ette teada, on Venemaa varem kasutanud õigustamaks Krimmi, samuti Donetski ja Luhanski nn. rahvavabariikide liitmiseks Venemaaga. Ukraina luure on Venemaa plaanist Hersonis referendum korraldada teatanud juba varem. Ukraina armee teatel takistavad okupatsioonivõimud praegu inimeste lahkumist Hersonist ja ka muudelt okupeeritud aladelt.

Euroopa Liit valmistab ette embargot Vene naftale

Euroopa Liit valmistab ette "nutikaid sanktsioone" Vene naftale, kinnitab Euroopa Komisjoni täitevasepresident Valdis Dombrovskis. Asepresidendi sõnul sisaldab kavandatav kuues sanktsioonidepakett ka mingitliiki embargot Vene naftatoodetele. Dombrovskise sõnul tuleb sanktsioonide koostamisel arvestada, et need avaldaksid Venemaale maksimaalset mõju, tehes samal ajal võimalikult vähe kahju Euroopa Liidu majandusele.

Vene väed kavandavad uut pealetungi Mariupoli Azovstali tehasele

Vene väed jätkasid Mariupoli Azovstali tehasekompleksi pommitamist. Tehasekompleksi alustes tunnelites on ennast sisse seadnud linna kaitsvad Azovi pataljon ja merejalaväe brigaad, samuti politseiüksused. USA mõttekoja Sõjauuringute Instituut värske analüüsi kohaselt plaanivad Vene väed Azovstalile uut pealetungi. Instituudi hinnangul ähvardab pealetung Vene vägesid suurte kaotustega. Instituudi andmeil on Vene väed mingil määral edasi liikunud Severodonetski piirkonnas Ida-Ukrainas. Oluliseks pealetungioperatsiooniks aga napib Venemaal mõttekoja hinnangul jõudu. Izjumi linna ümbruses ei ole Venemaa edu saavutanud vägede olulisest suurendamisest hoolimata. Harkivi oblasti okupeeritud aladel aga kasvab kohalike organiseeritud vastupanu.