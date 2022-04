Leedu relvajõudude juhataja: Venemaa muutub kümne aastaga veel ohtlikumaks

Kindralleitnant Rupšyse sõnul võiks Vene ohu kõrvaldada ainult režiimimuutus Venemaal. Seda aga praegu kusagilt paistmas ei ole.

Rupšyse sõnul on pannud Vene-Ukraina sõda ka Balti riike Vene ohtu veelgi tõsisemalt võtma. "Tõenäoliselt ei saanud kõik enne seda sõda Leedus võrdselt aru, et Venemaalt tulev oht on reaalne," ütles Rupšys LRT-le. Kindralleitnandi sõnul on sõda Ukrainas näidanud, et NATO toimib ja suudab Venemaa sõjalist agressiooni heidutada ning kõiki oma liikmesriike, sealhulgas Leedut, kaitsta. "NATO peasekretäri avaldus, et ühtki sentimeetrit NATO territooriumit ei tohi kaotada, on väga selge," ütles Rupšys LRT-le.

Rupšyse sõnul kaotab Venemaa Ukraina sõjaga kindlasti oma konventsionaalse jõu, sest Venemaa vaevleb juba praegu tõsiste majandusprobleemide küüsis. Sõjaväe taastamise tehnoloogia on aga ressursimahukas, mistõttu taastumine ei ole Rupšyse hinnangul kindlasti kiire.

Rupšyse sõnul peab NATO heidutustase küündima sinnamaale, et Venemaal ei tekkiks isegi kavatust organisatsiooni liikmesriike rünnata. Ka peaks Rupšyse sõnul Vene ohuga rohkem arvestama tsiviilühiskond. Näiteks peab kindralleitnant oluliseks, et Leedus edaspidi ehitatavatesse elumajadesse plaanitaks kindlapeale ka varjend.