Prokuratuur: Slovakkia ekspeaminister juhtis kuritegelikku organisatsiooni

Fico oli kaks ametiaega Slovakkia peaminister, ta juhtis riiki kokku 10 aastat. 2018. aastal pidi ta meeleavalduste tõttu lõpuks tagasi astuma, vahendas The Times.

Eelmisel nädalal kirjeldasid Slovakkia ametivõimud Ficot kui maffiabossi. Riiklik kuritegevuse agentuur (Naka) väidab, et Fico asutas oma teisel ametiajal kuritegeliku organisatsiooni, mis kasutas politseid ja maksuametit poliitiliste rivaalide ründamiseks.

Võimud arreteerisid kohtunikke, prokuröre, politseinikke, poliitikuid ja suurärimehi. "Usun, et see juhtum jätkub kriminaalmenetluses ja seejärel tõendatakse nende inimeste süü kohtus," ütles justiitsminister Maria Kolikova.

"See protsess on riigi jaoks suur test. Protsess peab olema täiesti õiglane, et tõestada, et valitsus järgib õigusriigi põhimõtteid ja parandab riigis õigussüsteemi," ütles Slovakkia päevalehe Pravda peatoimetaja Andrej Matisak ajalehele The Times.

Fico väidab, et süüdistused tema korruptsiooni kohta on osa poliitilisest vandenõust.

"See saab olema pikk protsess, mis tõstab Fico tagasi tähelepanu keskpunkti. Kui juhtum pole vettpidav, kinnitab see tema väiteid, et tegemist on poliitilise vandenõuga. Tal on jätkuvalt tutvusi kohtusüsteemis, politseis, et edasi võidelda," märkis Matisak.

Fico elas peaministrina mugavat elu, ta elas marmorpõrandaga korteris. Ta palkas oma büroosse tööle endise modelli Maria Troskova, kellel puudus selle töö jaoks vajalik kvalifikatsioon.

2018. aastal tapeti uuriv ajakirjanik Jan Kuciak. Ta oli tuvastanud Troskova sidemed Lõuna-itaalia maffiaga. Kuciaki aruanne viitas selle, et Itaalia maffia oli seotud pettusega, mille eesmärk oli varastada Slovakkia põllumeestele mõeldud EL-i põllumajandustoetusi.

Pärast Kuciaki tapmist puhkesid riigis suured meeleavaldused ja kolm nädalat hiljem astus Fico ametist tagasi.

Fico on praegu parlamendisaadik. Tema kinnipidamiseks on vaja parlamendi nõusolekut. Meedia teatel annab parlament Fico vahistamiseks ka nõusoleku.

Fico elas ametiajal üle mitu korruptsiooniskandaali. See on aga esimene kord, kui talle esitatakse süüdistus. Pärast ametist lahkumist jätkas ta poliitilist tegevust. Ta juhtis koroonapiirangutest tingitud meeleavaldusi. Samuti kritiseeris Fico Bratislava relvasaadetisi Ukrainale.