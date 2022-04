Kaitseministeeriumi õiguse ja halduse asekantsleriks sai Margit Gross

Gross on töötanud kaitseministeeriumis alates 2020. aastast õigusosakonna juhatajana. Tal on töökogemus justiitsministeeriumi riigikaitseõiguse revisjoni töörühma juhina, siseministeeriumi õigusosakonna juhatajana ning ta on olnud juhtivatel ametikohtedel päästeametis.

Gross on lõpetanud Sisekaitseakadeemias halduskorralduse haldusjuristi eriala, omandanud õiguse magistrikraadi Akadeemia Nordist ning omandab praegu Tartu Ülikoolis bakalaureusekraadi psühholoogias. 2016. aastal lõpetas ta Kõrgemad juhtimiskursused Balti kaitsekolledžis. Gross on saanud kaitseministeeriumi hõberinnamärgi 2017. aastal riigikaitseõiguse revisjonis tehtava põhjaliku töö ja riigikaitsesse panustamise eest.

"Margit Gross on ennast juba aastaid tõestanud kaitseministeeriumi valitsemisala ja laiemalt riigikaitse valdkonna kõige võimekama juristina ning mul on hea meel näha teda jätkamas uues rollis," ütles kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm.

Gross ütles, et õigeaegse ja asjakohase abi ja nõu kõrval on oluline arendada õiguslikku vastupanuvõimet ning õigust kui sõjapidamisvahendit.