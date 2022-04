Saudi Araabia printsid loobuvad välismaal asuvast kinnisvarast

Saudi Araabia printsid on viimaste aastate jooksul müünud USA-s ja Euroopas enam kui 600 miljoni dollari väärtuses kinnisvara, jahte ja kunsti.

Saudi Araabia printsid hakkasid lääneriikides raha kulutama 1970.aastate lõpus. Kuninglik perekond harjus rikkaliku elustiiliga ja see muutis nad haavatavaks hiljutise valitsuse poliitika muutuste suhtes.

"Printsid vajavad raha, et tasuda oma arveid. Nad peavad maksma palkasid ja kinnisvara hoolduse eest. Nad ei käi tööl, neil on tohutu personal ja nad kardavad Mohammedit," ütlesid asjaga kursis inimesed ajalehele The Wall Street Journal.

Hiljuti müüdud varade hulgas on 155 miljonit dollarit maksnud Briti maamaja, kaks suurt jahti ja juveelid. Müüjad, sealhulgas endine suursaadik USA-s prints Bandar bin Sultan, kuulusid kunagi Saudi Araabia võimsamate inimeste hulka.

"Printsid peavad elama uue režiimi tingimustes. Prints Mohammed valitseb veel kaua ja ta kujundab asju ümber," ütles Suurbritannia ajaloolane Robert Lacey.

Prints Bandari esindaja ütles, et prints müüs maha kõik oma välismaal asuvad varad. "Ta investeeris kogu raha kuningriiki, kuna ta nägi suurepärast tööd, mida kroonprints teeb, siin on loodud kõik investeerimisvõimalused," ütles esindaja.

Prints Bandar on surnud prints Sultan bin Abdulazizi poeg. Tegemist on ühe tähtsaima kuningliku perekonna haruga. Mohammedi võimuletulekuga kuivasid selle haru sissetulekud aga kokku.

Prints Sultan hankis suurema osa varandusest siis, kui ta oli riigi kaitseminister. Tal oli siis ligipääs valitsuse sissetulekutele. The Wall Street Journali läbi vaadatud pangaväljavõtted näitavad, et ainuüksi ühe aasta jooksul kandis ta Saudi valitsuse kontodelt kümneid miljoneid dollareid Šveitsis asuvatele kontodele.

Üks teine prints Sultani poeg müüs maha oma Eiffeli torni kõrval asuva Pariisi häärberi. Ta teenis müügist 87 miljonit dollarit.

Kinnisvarafirma Beauchamp Estates asutaja Gary Hershami sõnul ei kasuta Saudi Araabia kuningliku perekonna noorem põlvkond enam oma eelkäijate ostetud suurejoonelisi kinnistuid.

"Nad ei taha elada nii suurejooneliselt, see on perekonna seas uus trend," ütles Hersham.