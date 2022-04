Juudiusku ukrainlane: Zelenski on kõigi president, mitte vaid juutide

Dnipro keslinnas hakkas silma muljetavaldavates mõõtmetes sünagoog ja juudi kultuurikeskus, milles on parajalt New Yorgi hõngu.

Dnipro juudikogukonna esindaja Šlomo peab end ukrainlaseks. "Mul on Ukraina pass. Ma olen juudiusku inimene, kes elab Ukrainas. See on minu maa," ütles Šlomo.

Mida arvavad kohalikud Putini denatsifitseerimisprotsessist? "Vaadake, see on naljakas, ma olen juut, kes elab Ukrainas, kes räägib vene keeles, ma võin ka ukraina keeles rääkida, kuid enamasti suhtlen ma vene keeles. Need Putini avaldused meenutavad Goebbelsi avaldusi 1940-ndatel aastatel, üks ühele," rääkis Šlomo.

"Mis denatsifitseerimine? Millest te räägite? Siin elavad absoluutselt kõik rassid, mugavalt, rahulikult, mitte mingit antisemitsimi. Võib-olla kuskil on mingi olmeantisemitism, aga nii, et ma peaksin oma identiteeti varjama, ei ole. Ma kannan kipat iga päev avalikult, ma käin eri linnades, ma käin poodides, pole siin seda probleemi," jätkas ta.

Dnipros on poed avatud ja restoranid toitu täis, kuid mõeldakse pidevalt sellele, mis toimub ümberpiiratud ja pommirahe all olevas Mariupolis.

"Me kõik palvetame, et see kõik kiiremini lõppeks, kogu Ukraina elab seda üle. Oleme iga päev palvetes nende inimestega, kes seal asuvad. Seal oli suur juudi kogukond, ma ausalt öeldes ei tea, mis nendest on saanud. See on nii suur tragöödia, et ma ausalt öeldes isegi ei tea, kuidas seda sõnadega väljendada," rääkis Šlomo.

Šlomo sõnul ei mõtle ta eriti sellele, et ka Ukraina president Zelenski on juut.

"Igaühes, kes siin praegu elab, nõukogude-järgses ruumis, on mingil määral juudi verd, poola verd, valgevene verd, vene verd, ukraina verd - Ukraina on paljurahvuseline maa. Seetõttu ei saa ma öelda, et ma oleks jube uhke, et president on juut. Ma tean, et ta hoolitseb mitte ainult juudi kogukondade eest, vaid ka kristlike kogukondade eest, põhimõtteliselt kõigi eest. Eelkõige on ta ikkagi Ukraina kodanik," sõnas Šlomo.