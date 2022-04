Sõja 62.päev: Zelenski: Ukraina võit on vältimatu

Ukraina võit riiki rünnanud Vene vägede üle on vältimatu, kuid selle saabumise aega on võimatu prognoosida, ütles riigi president Volodõmõr Zelenski öösel tehtud pöördumises. Vene välisminister süüdistas aga NATO-t sõjategevuses Venemaa vastu ning rääkis tuumasõja ohust.

Oluline 26. aprillil kell 22.30:

- Luhanski kuberneri sõnul hoiavad Ukraina väed Donbassis oma rindejoont paigal;

- Ukraina võit riiki rünnanud Vene vägede üle on vältimatu, kuid selle saabumise aega on võimatu prognoosida, ütles riigi president Volodõmõr Zelenski;

- Lääneriikide relvatarned Ukrainale tähendavad, et NATO on sisuliselt Venemaaga sõjas, ütles Venemaa välisminister Sergei Lavrov;

- Maailmasõjast rääkides näitab Venemaa, et on kaotanud lootuse Ukrainas võita, ütles Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba;

- Ühendkuningriigi relvajõudude minister James Heappey ütles teisipäeval vastuseks Lavrovi hoiatusele, et tema hinnangul ei ole hetkel otsest ohtu Ukrainas käiva sõja eskaleerumiseks;

- Vene välisministri ähvardused aitavad kaasa sellele, et Saksamaa praegune juhtkond jätkaks senist poliitikat mitte asuda Ukrainat jõulisemalt toetama, leidis julgeolekuekspert Rainer Saks;

- Pärast nädalaid kestnud okupatsiooni Hersoni linnas tungisid Vene sõdurid esmaspäeval Hersoni linnavalitsuse hoonesse;

- Venemaa süüdistamiseks Ukrainas korraldatud genotsiidis võivad anda aluse Vene presidendi Vladimir Putini enda sõnad, leiab Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo;

- Venemaa Belgorodi oblasti kuberner süüdistas Ukraina relvajõude oblasti kahe küla tulistamises;

- Moskva lükkas tagasi Kiievi üleskutse alustada Mariupolis rahukõnelusi;

- Ukraina: Donetskis ja Luhanskis käivad ägedad lahingud;

- Ukraina kaitsejõudude peastaabi teisipäeval avaldatud tavapärase Venemaa sõjakaotuste hinnangu kohaselt on agressor kaotanud ööpäevaga umbes 200 sõjaväelast, 34 tanki ja 50 soomukit.

Luhanski kuberner: Ukraina väed hoiavad oma positsioone

Donbassis jätkuvad ägedad lahingud. Luhanski oblasti kuberner Sergi Haidai ütles BBC-le, et kuigi olukord piirkonnas on keeruline, hoiavad Ukraina väed rindejoont paigal.

Haidai sõnul on Ukraina viimase ööpäeva jooksul tõrjunud kuus Vene vägede rünnakut oblasti pihta. Tema sõnul on pidev pommitamine toonud kaasa ka ohvreid.

Haidai kinnitas, et Kreminna on langenud Vene vägede kätte.

Kuberner rääkis, et olukord kogu Luhanskis on inimeste jaoks kriitiline, kuna paljudes linnades pole elektrit, vett ja toitu, sest suur osa taristust on täielikult hävinud.

Haidai sõnul on kõigil elanikel soovitatud evakueeruda ohutumatesse oblastitesse ning evakueerimisi tehakse iga päev, kuni see veel võimalik on.

Zelenski: on vaid aja küsimus, mil ukrainlased oma maa vabastavad

"Paljud linnad ja kogukonnad on endiselt Vene relvajõudude ajutise kontrolli all," rääkis Zelenski. "Aga mul ei ole kahtlustki, et see on ainult aja küsimus, millal me oma maa vabastame," lisas ta.

Ukraina president märkis ka, et Venemaa rünnaku algusest 24. veebruaril on nüüdseks möödunud kaks kuud.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com

Zelenski sõnul ei ole lihtsat vastust küsimusele, millal Ukraina riiki tunginud Vene relvajõud alistab, aga ta rõhutas, et võit ja rahu saabuvad kiiremini, kui kõik ukrainlased vaenlase tõrjumisse oma panuse annavad.

"Kui me saavutame võidu, siis tunnetab seda igaüks. Kui saabub rahu, siis näeb seda igaüks," rääkis ta. "Aga et see juhtuks, ja juhtuks kiiresti, ei pea me mõtlema, millal ja kuidas see juhtub, vaid peame mõtlema iga päev sellele, kuidas muutuda okupantide olek meie maal veel raskemini talitavaks," lisas president. "Selleks, et Venemaa otsiks rahu, peab iga ukrainlane pingutama," rõhutas ta.

"Ukrainlased peavad vabadust kaitsma, sest iga päev võitlust lisab meile rahuaastaid pärast seda sõda. Pärast meie võitu," rääkis Zelenski.

Ukraina: Donetskis ja Luhanskis käivad ägedad lahingud

Ukraina ametnike sõnul jätkusid Donetski ja Luhanski piirkonnas teisipäeval ägedad lahingud.

"Venemaa väed alustasid raketirünnakuid rindejoone lähedal asuva Avdijivka linna vastu. Kahjustada said haiglahoone, kool. Vene väed jätkasid teisipäeval tulistamist peaaegu kogu rindejoonel," ütles Donetski oblasti sõjaväeadministratsiooni juht.

Luhanski võimude teatel hukkus Venemaa rünnakute tõttu Popasna linnas kolm tsiviilisikut. Ukraina võimude teatel jätkuvad linnas tänavalahingud, vahendas CNN.

Moskva lükkas tagasi Kiievi üleskutse alustada Mariupolis rahukõnelusi

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles teisipäeval, et Moskva lükkas tagasi Ukraina ettepaneku korraldada rahukõnelused Mariupolis.

Lavrov väitis siiski, et Moskva on pühendunud diplomaatilise lahenduse leidmisele, vahendas BBC.

IAEA: radiatsioonitase on Tšornobõlis ebanormaalne

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) teatel on Tšornobõli tuumaelektrijaama radiatsioonitase ebanormaalne.

IAEA juhi Rafael Grossi sõnul oli Venemaa okupatsioon tuumajaamas väga ohtlik, vahendas BBC.

"On olnud momente, mil kiirgustase tõusis seoses rasketehnika liikumisega, mille Venemaa väed siia tõid. Me jälgime olukorda päevast päeva," ütles Grossi.

Lavrov: lääne relvatarned tähendavad sõda Venemaaga

Lääneriikide relvatarned Ukrainale tähendavad, et NATO on sisuliselt Venemaaga sõjas, ütles Venemaa välisminister Sergei Lavrov.

"Need relvad saavad erioperatsiooni (Ukraina-vastase sõja – toim.) kontekstis olema Vene sõjategevuse legitiimsed sihtmärgid," lisas Lavrov esmaspäeva õhtul avaldatud intervjuus.

"NATO on sisuliselt Venemaaga sõjas oma käsilase kaudu ning relvastab seda käsilast. Sõda tähendab sõda," kuulutas Lavrov.

Vene välisminister rääkis ka tuumasõja ohust: "See oht on reaalne, seda ei saa alahinnata," ütles Lavrov Venemaa riigitelevisiooni esimeses kanalis avaldatud intervjuus.

Pentagoni juhid kritiseerisid Lavrovi tuumasõja kommentaare

"Keegi ei taha näha tuumasõda, keegi ei saa seda võita. Selline retoorika on ohtlik ja kasutu", ütles teisipäeva õhtul USA kaitseminister Lloyd Austin

Austini sõnul on rahvusvaheline üldsus keskendunud sellele, et hoida olukorda kontrolli all.

USA staabiülemate komitee esimees Mark Milley sõnul olid Lavrovi kommentaarid "täiesti vastutustundetud".

Milley sõnul jälgivad USA sõjaväelased koos liitlastega Venemaal tulenevat tuumaohtu, vahendas CNN.

Hiina: keegi ei soovi kolmanda maailmasõja puhkemist

Hiina välisministeerium teatas teisipäeval, et keegi ei taha näha kolmanda maailmasõja puhkemist. Venemaa välisminister Sergei Lavrov väitis teisipäeval, et tuumasõda on reaalne oht.

"Loodame, et mõlemad pooled hoiavad end vaos ning sõlmivad rahu võimalikult kiiresti. Me peaksime mõtlema selle üle, kuidas geopoliitilised pinged on Euroopas taas kasvanud, enam kui 30 aastat pärast külma sõja lõppu," ütles Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Wang Wenbin.

Mariupoli lähedal avastati kolmas massihaud

Mariupoli äärelinnas tuvastati kolmas massihaud. Linnapea Vadõm Boitšenko sõnul asub haud umbes 10 kilomeetrist linnas põhja pool, vahendas The Times.

Boitšenko sõnul on Mariupolis Venemaa vägede sõjalise tegevuse tõttu hukkunud üle 20 000 inimese.

Teisipäeval jätkasid Venemaa väed ka rünnakuid Azovstali tehase vastu. Mariupolis on lõksus veel umbes 100 000 tsiviilisikut.

Putini väitel Mariupolis enam Venemaa sõjalist tegevust ei toimu

Vladimir Putin ütles teisipäeval, et läbirääkimised Ukrainaga jätkuvad veebivahendusel ja Mariupolis enam Venemaa sõjalist tegevust ei toimu.

Putini väitel oli Butša massimõrva näol tegemist provokatsiooniga. Putin rääkis jälle vana juttu ja väitis, et Venemaa armeel pole Butša massimõrvaga mitte mingit seost.

Kuleba: Venemaa on kaotanud lootuse

Maailmasõjast rääkides näitab Venemaa, et on kaotanud lootuse [Ukrainas võita], ütles Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba.

Ukraina välisministri sõnad järgnesid tema Venemaa kolleegi Sergei Lavrovi viidetele võimalikust tuumasõjast.

Kuleba kutsus maailma kahekordistama oma toetust Ukrainale, et saavutada rahu.

"Venemaa on kaotamas oma viimast lootust maailma hirmutada," rääkis ta. "Seepärast ka jutud kolmanda maailmasõja ohust," lisas Kuleba.

"See kõik tähendab, et Venemaa tunneb, et kaotab Ukrainas," rõhutas Ukraina välisminister.

ÜRO peasekretär vestles Putiniga

ÜRO peasekretär Antonio Guterres ütles Venemaa presidendile, et sissetung Ukrainasse on täielikult vastuolus ÜRO põhikirjaga.

Guterrese sõnul tahab ta luua uue töörühma, kuhu kuuluksid Ukraina, Venemaa ja ÜRO, et koordineerida humanitaarkoridoride rajamist.

Guterres ütles veel Putinile, et ta on Ukraina humanitaarolukorra pärast sügavalt mures, vahendas BBC.

Ukraina: Venemaa raketirünnaku tõttu hukkus Zaporižžjas üks inimene

"Üks inimene sai surma pärast seda, kui kaks Venemaa raketti tabasid tehast Zaporižžja linnas, "teatasid kohalikud võimud.

Kohalike võimude teatel "plahvatas kolmas Vene rakett õhus".

Zaporižžja on suur tööstuskeskus. Linna on põgenenud paljud inimesed, kes saabusid Vene vägede poolt ümberpiiratud Mariupoli linnast, vahendas BBC.

Briti minister ei näe põhjust eskalatsiooniks

Ühendkuningriigi relvajõudude minister James Heappey ütles teisipäeval vastuseks Lavrovi hoiatusele, et tema hinnangul ei ole hetkel otsest ohtu Ukrainas käiva sõja eskaleerumiseks.

"Lavrovi kaubamärk on viimased umbes 15 aastat, kui ta on olnud Vene välisminister, olnud seda tüüpi bravuurikus. Ma ei leia, et just nüüd oleks vahetu oht eskaleerumiseks," rääkis Heappey Briti rahvusringhäälingu BBC telesaates.

"Lääne tegevus oma liitlaste toetamisel Ukrainas on väga täpselt mõõdetud… Kõik, mis me teeme, on kalibreeritud Venemaaga otsesesse vastasseisu sattumise ärahoidmiseks," lisas ta.

Saks: Venemaa ähvardused hoiavad Saksamaad eemal

Vene välisministri ähvardused aitavad kaasa sellele, et Saksamaa praegune juhtkond jätkaks senist poliitikat mitte asuda Ukrainat jõulisemalt toetama, leidis julgeolekuekspert Rainer Saks.

"Kui Saksmaa kantsler veel mõned päevad tagasi ütles, et nad püüavad ära hoida sõja eskaleerimist ja ei taha selle pärast Ukrainale relvi anda, et sõda ei laieneks, siis pole ime, et saad Lavrovi käest sellise sõnavõtu. Nad näevad, et Saksamaa juhtkonna peal see töötab ja seetõttu nad kütavad aga seda takka. See on see loogika," rääkis Saks teisipäeval "Vikerhommikus".

Saksa hinnangul on lääneriikide jaoks tegelikult praegu väga lihtne olukord – tuleb toetada Ukrainat ja sellega välditakse sõja edasikandumist läände.

Vene üksused hõivasid Hersoni linnavalitsuse

Pärast nädalaid kestnud okupatsiooni Hersoni linnas tungisid Vene sõdurid esmaspäeval Hersoni linnavalitsuse hoonesse.

"Relvastatud mehed sisenesid Hersoni linnavalitsuse hoonesse, võtsid selle võtmed ja asendasid meie turvameeskonna enda omaga," teatas linnapea Ihor Kolõhhajev sotsiaalmeedia vahendusel.

Samuti hõivamisest teatanud Hersoni oblasti volikogu liige Juri Sobolevski lisas omalt poolt, et selline tegevus ei olnud ootamatu.

"Hesroni linnavalitsusel lubati piiratud ulatuses tegutseda, kuid näib, et ka see on nüüdseks läbi saanud," märkis Sobolevski.

Meedias levivad juba nädalaid teated sellest, et Venemaa kavandab Hersonis sarnast referendumit, nagu toimus 2014. aastal okupeeritud Krimmis, mis ühendati Venemaaga.

Mälksoo: Putini enda sõnad võivad saada genotsiidi-süüdistuse aluseks

Venemaa süüdistamiseks Ukrainas korraldatud genotsiidis võivad anda aluse Vene presidendi Vladimir Putini enda sõnad, leiab Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo Eesti Päevalehes ilmunud arvamusloos.

"Ukraina puhul on genotsiidi tahtluse tõestamise kõige kaalukam argument Vene presidendi Putini sõja õigustamise seisukohad," kirjutas Mälksoo. "Ukraina genotsiidi tõestades on kõige kaalukam Putini seisukoht, mille järgi Ukraina pole üldse eraldi natsioon, vaid vene ja ukraina rahvad on ajalooliselt ühtsed. See on klassikaline suurvene šovinismi väljendus, millega püütakse Ukraina rahvalt sisuliselt enesemääramisõigus ära võtta," lisas ta.

Putini kommentaarides Ukrainale on siiski ka klassikalise vallutussõja õigustamise elemente, märkis Mälksoo: "Klassikaline vallutussõda on küll agressioon ja sellisena rahvusvaheline kuritegu, aga ei pruugi kohe kaasa tuua genotsiidi."

"Vaadates ÜRO rahvusvahelise kohtu 2022. aasta märtsi Ukrainat toetavat esialgse õiguskaitse otsust, on Venemaa genotsiididebati Ukrainas praeguseks juba kaotanud. Sellel protsessil saavad olema kaugeleulatuvad negatiivsed tagajärjed Venemaa tulevikule ja moraalsele staatusele maailmas," konstateeris Mälksoo.

Venemaa süüdistas Ukrainat elumajade tulistamises Belgorodis

Venemaa Belgorodi oblasti kuberner süüdistas Ukraina relvajõude oblasti ühe küla elumajade tulistamises.

Golovtšino külas sai mitu elumaja kahjustusi, teatas Vjatšeslav Gladkov sotsiaalmeedia vahendusel teisipäeva hommikul.

Mõni tund varem oli ta teatanud kahe tsiviilisiku haavatasaamisest ühes teises Belgorodi oblasti külas.

Gladkov ei täpsustanud, kas külasid tabasid suurtükimürsud või raketid.

Uudisteagentuur Reuters rõhutas, et ei saa kuberneri väidete tõepärasust kontrollida.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 22 100;

- tankid 918;

- jalaväe lahingumasinad 2308;

- lennukid 184;

- kopterid 154;

- suurtükisüsteemid 416;

- õhutõrjesüsteemid 69;

- mobiilsed raketisüsteemid (MLRS) 149;

- operatiiv-taktikalised droonid 205;

- autod ja muud sõidukid umbes 1643;

- kütuseveokid 76;

- laevad / paadid 8;

- eritehnika 31.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.