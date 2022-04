Zelenski: Ukraina võit on vältimatu

Ukraina võit riiki rünnanud Vene vägede üle on vältimatu, kuid selle saabumise aega on võimatu prognoosida, ütles riigi president Volodõmõr Zelenski öösel tehtud pöördumises. Vene välisminister süüdistas aga NATO-t sõjategevuses Venemaa vastu ning rääkis tuumasõja ohust.

Oluline 26. aprillil kell 7.10:

- Ukraina võit riiki rünnanud Vene vägede üle on vältimatu, kuid selle saabumise aega on võimatu prognoosida, ütles riigi president Volodõmõr Zelenski;

- Lääneriikide relvatarned Ukrainale tähendavad, et NATO on sisuliselt Venemaaga sõjas, ütles Venemaa välisminister Sergei Lavrov;

- Maailmasõjast rääkides näitab Venemaa, et on kaotanud lootuse Ukrainas võita, ütles Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba;

- Pärast nädalaid kestnud okupatsiooni Hersoni linnas tungisid Vene sõdurid esmaspäeval Hersoni linnavalitsuse hoonesse;

- Venemaa süüdistamiseks Ukrainas korraldatud genotsiidis võivad anda aluse Vene presidendi Vladimir Putini enda sõnad, leiab Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo;

- Venemaa Belgorodi oblasti kuberner süüdistas Ukraina relvajõude oblasti kahe küla tulistamises.

"Paljud linnad ja kogukonnad on endiselt Vene relvajõudude ajutise kontrolli all," rääkis Zelenski. "Aga mul ei ole kahtlustki, et see on ainult aja küsimus, millal me oma maa vabastame," lisas ta.

Ukraina president märkis ka, et Venemaa rünnaku algusest 24. veebruaril on nüüdseks möödunud kaks kuud.

Zelenski sõnul ei ole lihtsat vastust küsimusele, millal Ukraina riiki tunginud Vene relvajõud alistab, aga ta rõhutas, et võit ja rahu saabuvad kiiremini, kui kõik ukrainlased vaenlase tõrjumisse oma panuse annavad.

"Kui me saavutame võidu, siis tunnetab seda igaüks. Kui saabub rahu, siis näeb seda igaüks," rääkis ta. "Aga et see juhtuks, ja juhtuks kiiresti, ei pea me mõtlema, millal ja kuidas see juhtub, vaid peame mõtlema iga päev sellele, kuidas muutuda okupantide olek meie maal veel raskemini talitavaks," lisas president. "Selleks, et Venemaa otsiks rahu, peab iga ukrainlane pingutama," rõhutas ta.

"Ukrainlased peavad vabadusqt kaitsma, sest iga päev võitlust lisab meile rahuaastaid pärast seda sõda. Pärast meie võitu," rääkis Zelenski.

Lavrov: lääne relvatarned tähendavad sõda Venemaaga

Lääneriikide relvatarned Ukrainale tähendavad, et NATO on sisuliselt Venemaaga sõjas, ütles Venemaa välisminister Sergei Lavrov.

"Need relvad saavad erioperatsiooni (Ukraina-vastase sõja – toim.) kontekstis olema Vene sõjategevuse legitiimsed sihtmärgid," lisas Lavrov esmaspäeva õhtul avaldatud intervjuus.

"NATO on sisuliselt Venemaaga sõjas oma käsilase kaudu ning relvastab seda käsilast. Sõda tähendab sõda," kuulutas Lavrov.

Vene välisminister rääkis ka tuumasõja ohust: "See oht on reaalne, seda ei saa alahinnata," ütles Lavrov Venemaa riigitelevisiooni esimeses kanalis avaldatud intervjuus.

Kuleba: Venemaa on kaotanud lootuse

Maailmasõjast rääkides näitab Venemaa, et on kaotanud lootuse [Ukrainas võita], ütles Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba.

Ukraina välisministri sõnad järgnesid tema Venemaa kolleegi Sergei Lavrovi viidetele võimalikust tuumasõjast.

Kuleba kutsus maailma kahekordistama oma toetust Ukrainale, et saavutada rahu.

"Venemaa on kaotamas oma viimast lootust maailma hirmutada," rääkis ta. "Seepärast ka jutud Kolmanda maailmasõja ohust," lisas Kuleba.

"See kõik tähendab, et Venemaa tunneb, et kaotab Ukrainas," rõhutas Ukraina välisminister.

Vene üksused hõivasid Hersoni linnavalitsuse

Pärast nädalaid kestnud okupatsiooni Hersoni linnas tungisid Vene sõdurid esmaspäeval Hersoni linnavalitsuse hoonesse.

"Relvastatud mehed sisenesid Hersoni linnavalitsuse hoonesse, võtsid selle võtmed ja asendasid meie turvameeskonna enda omaga," teatas linnapea Igor Kolõhhajev sotsiaalmeedia vahendusel.

Samuti hõivamisest teatanud Hersoni oblasti volikogu liige Juri Sobolevski lisas omalt poolt, et selline tegevus ei olnud ootamatu.

"Hesroni linnavalitsusel lubati piiratud ulatuses tegutseda, kuid näib, et ka see on nüüdseks läbi saanud," märkis Sobolevski.

Meedias levivad juba nädalaid teated sellest, et Venemaa kavandab Hersonis sarnast referendumit nagu toimus 2014. aastal okupeeritud Krimmis, mis ühendati Venemaaga.

Mälksoo: Putini enda sõnad võivad saada genotsiidi-süüdistuse aluseks

Venemaa süüdistamiseks Ukrainas korraldatud genotsiidis võivad anda aluse Vene presidendi Vladimir Putini enda sõnad, leiab Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo Eesti Päevalehes ilmunud arvamusloos.

"Ukraina puhul on genotsiidi tahtluse tõestamise kõige kaalukam argument Vene presidendi Putini sõja õigustamise seisukohad," kirjutas Mälksoo. "Ukraina genotsiidi tõestades on kõige kaalukam Putini seisukoht, mille järgi Ukraina pole üldse eraldi natsioon, vaid vene ja ukraina rahvad on ajalooliselt ühtsed. See on klassikaline suurvene šovinismi väljendus, millega püütakse Ukraina rahvalt sisuliselt enesemääramisõigus ära võtta," lisas ta.

Putini kommentaarides Ukrainale on siiski ka klassikalise vallutussõja õigustamise elemente, märkis Mälksoo: "Klassikaline vallutussõda on küll agressioon ja sellisena rahvusvaheline kuritegu, aga ei pruugi kohe kaasa tuua genotsiidi."

"Vaadates ÜRO rahvusvahelise kohtu 2022. a märtsi Ukrainat toetavat esialgse õiguskaitse otsust, on Venemaa genotsiididebati Ukrainas praeguseks juba kaotanud. Sellel protsessil saavad olema kaugeleulatuvad negatiivsed tagajärjed Venemaa tulevikule ja moraalsele staatusele maailmas," konstateeris Mälksoo.

Venemaa süüdistas Ukrainat elumajade tulistamises Belgorodis

Venemaa Belgorodi oblasti kuberner süüdistas Ukraina relvajõude oblasti ühe küla elumajade tulistamises.

Golovtšino külas sai mitu elumaja kahjustusi, teatas Vjatšeslav Gladkov sotsiaalmeedia vahendusel teisipäeva hommikul.

Mõni tund varem oli ta teatanud kahe tsiviilisiku haavatasaamisest ühest teises Belgorodi oblasti külas.

Gladkov ei täpsustanud, kas külasid tabasid suurtükimürsud või raketid.

Uudisteagentuur Reuters rõhutas, ei saa kuberneri väidete tõepärasust kontrollida.