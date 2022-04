PPA teenindustes kulub dokumendi kättesaamiseks varasemast rohkem aega

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) teenindussaalides on aprillis tulnud ette olukordi, kus dokumendi kättesaamiseks broneeritud kellaajal kohale läinutel tuleb oma järjekorda tund aega oodata. Ehkki nii pikk ooteaeg on PPA kinnitusel erandlik, on järjekorrad võrreldes Ukraina sõjaeelse ajaga pikemad.

"Sinu dokument on valmis ja tahab kiiresti koju saada! Selleks, et saaksid dokumendi kätte loetud minutitega, broneeri eelnevalt aeg...", teatab PPA dokumendi valmimise järel taotlejale saadetud kirjas.

Mõne minuti asemel tuli aga näiteks 14. aprilli õhtuks Tallinnas P. Pinna teenindussaalis endale aja broneerinutel vähemalt tund aega järjekorras oodata ning ruum oli kella 19 ajal inimestest tulvil.

PPA identiteedi ja staatuse büroo peaekspert Annika Pärna ütles ERR-ile, et nii pikk ooteaeg ei ole broneeringute korral tavapärane ning see tulenes tehnilistest probleemidest järjekorrasüsteemidega. Praeguseks on need tema kinnitusel lahendatud.

"Üheks teguriks on ka asjaolu, et dokumentide väljastamisele tulid appi reservametnikud, kes igapäevaselt töötavad politsei teistes tööliinides. Arusaadavalt võtsid mõned toimingud veidi kauem aega kui juba vilunud PPA teenindajatel," põhjendas Pärna.

Ilma broneeringuta ooteajad pikenesid tema sõnul ka seetõttu, et pärast Ukraina sõja algust taotlesid Eesti inimesed rohkem dokumente, need ootasid väljastamist, aga samuti ootasid seda sõjapõgenikele valminud dokumendid.

Jaanuaris tuli broneeringuga inimestel teenindussaalis dokumendi kättesaamist oodata keskmiselt kolm minutit ja broneeringuta 18 minutit, aprillis olid need näitajad kasvanud vastavalt kaheksale ja 26 minutile.

Dokumendi taotlemist tuli jaanuaris broneeringu puhul oodata keskmiselt viis minutit, aprillis aga kaheksa minutit. Eriti suure hüppe tegi broneeringuta inimeste ooteaeg, mis jaanuaris oli 31, aprillis aga 55 minutit.

Samas sõltub see ka asukohast, sest suuremates linnades nagu Tallinnas ja Tartus, aga ka Rakveres ja Viljandis on järjekorrad pikemad. Lisaks on erinev ka pikendatud lahtiolekuaegadel dokumentide kätte andmine: Tallinnas saab neid üksnes broneeringuga, Tartus nii broneeringuga kui ka elavas järjekorras, Ida prefektuuris aga ainult elavas järjekorras.

Tallinnas on teenindused dokumentide kättesaamiseks kuni kella 19-ni lahti veel selle töönädala lõpuni ning Pärna ütles, et broneerimisaegu on juurde lisatud. Tartu teenindused on avatud kella 18-ni. Seda, kas teenindussaale ka edaspidi kauem lahti hoida, otsustab PPA jooksvalt.

Aprillis aegus 2643 inimese pass, kuid nii mais kui ka juunis saab tähtaeg täis umbes 3600 passil. ID-kaart aegub mais üle 18 000 inimesel, juunis ja juulis aga vastavalt üle 20 000 ja üle 23 000 inimesel. Lisaks tuleb mitmel tuhandel inimesel kuus pikendada ka elamisloakaarti.

"Prognoosi kohaselt dokumenditaotluste mahud suvekuudel kindlasti kasvavad," lausus PPA esindaja.

Aasta teises pooles on aeguvate dokumentide arv veidi väiksem.

Politsei alustas dokumentide väljastamist nii õhtuti kui ka nädalavahetustel aprilli alguses, et teenindustes järjekordi lühendada.