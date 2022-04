Koroonaviiruse levik kiireneb Pekingis, kompartei karmistab piiranguid

Eelmisel reedel tuvastasid võimud Pekingis 80 uut koroonajuhtu. Pekingi linnavalitsuse pressiesindaja Xu Hejiani sõnul on katsed viiruse levikut peatada "jõudnud kriitilise momendini".

Pekingi masstestimise skeem järgib Shanghai linna eeskuju. Seal elab 25 miljonit inimest ja lõpuks sulges kompartei viiruse leviku tõkestamiseks terve Shanghai linna. Shanghais puhkes kiiresti toidupuudus, inimesed pidid jääma siseruumidesse.

Riigimeedia proovis teisipäeval Pekingi inimesi rahustada. Võimud tahavad vältida paanika tekkimist pealinnas. "Ära muretse. Igapäevased tarbekaubad on olemas, hinnad on stabiilsed," teatas ajaleht Beijing Evening News.

Kompartei käskis elanikel siiski linna jääda ja lahkuda sealt ainult siis, kui see on hädavajalik. Võimud keelasid ka suured kogunemised ja üritused, vahendas The Times.

Järgmise viie päeva jooksul plaanivad võimud testida inimesi kolm korda. "Pekingi tegevus näitab, et suur Hiina linna suudab edukalt ellu viia valitsuse koroonapoliitikat," väitis kompartei ajalehe Global Times endine peatoimetaja Hu Xijin.