Mõned Swedbanki teenused läksid erakliendile kallimaks

"Hinnakirja muutused peegeldavad tarbijakäitumist ja turuolukorda. Ajakohastame oma teenuste ja toodete hindu vastavalt turuolukorrale. Tegemist on regulaarse hinnakirja ülevaatamisega, mida teeme kord aastas. Kliente, kes kasutavad internetipanka ja mobiilirakendust, puudutavad muudatused vähe," ütles Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla ERR-ile.

Näiteks hakkab pangasisene makse Swedbanki esinduses ja nõustamiskeskuses maksma 2,30 asemel viis eurot. Riigisisene makse ja Euroopa makse esinduses ja nõustamiskeskuses maksab 3,20 asemel juulist viis eurot. Ajutise automaadikaardi (kehtivusega 1 kuu) avamine hakkab maksma kaks korda rohkem: 2,50 asemel viis eurot.

Hinnatõus puudutab ka järelmaksutoodete kasutajaid. Vaba tagasimaksega krediitkaardi (Mastercard/Visa) kuutasu tõuseb 1,30 eurolt 1,59 eurole. Gold vaba tagasimaksega krediitkaardi (Mastercard) kuutasu tõuseb ligi kaks eurot: 4,96 eurolt 5,99 eurole. Lisakaardi kuutasu tõuseb 3,36 eurolt 3,99 eurole.

Muutuvad ka summad, mida saab ühes kuus Eestis sularahaautomaati sisse maksta: senise 7500 euro asemel on see 6000. Maksimaalne sularaha summa, mida saab ühes kalendrikuus pangakaardiga sularahaautomaadist välja võtta on 10 000 eurot kuus, varem limiiti polnud. Maksimaalne sularaha summa, mida saab ühes kalendrikuus pangakaardiga sularahaautomaadist välja võtta on 15 000 eurot kuus, varem limiiti polnud.

"Näeme oma klientide käitumisest, et kliendid eelistavad järjest rohkem digitaalseid kanaleid ning seetõttu on ka klienditeenindajate kaudu tehtavate tehingute mahud samuti vähenenud," sõnas Ulla.

Tema sõnul peegeldab uuenenud hinnakiri klientide käitumise muutust ja suunab kliente enam digikanaleid kasutama.

Teised Eesti pangad on samuti oma hinnakirja aastal 2022 muutnud.

"Läheneme hinnamuutustele alati vajaduspõhiselt ning hoiame hinnastamise kliendi jaoks võimalikult selge ja põhjendatuna. Hinnamuutusi tingivad peamiselt muutused riskihinnangutes või sisendhindades, samuti konkurents. Teisalt võivad teatud protsesside automatiseerimisega ka ressursikulud väheneda, mis võimaldab meil ka teenuseid soodsamaks muuta. Näiteks hiljuti kaotasime ära väärtpaberitehingutelt limiithinna tasu," ütles LHV jaepanganduse juht Moonika Maaring.

"Vaatame oma teenustasusid regulaarselt üle, kuid nii suures mahus (kui Swedbank - toim.) hinnatõusu ei ole me hetkel planeerinud," lisas ta.

Luminor muutis samuti alates 1. aprillist nii era- kui ka ärikliendi hinnakirja. "Erakliendi hinnakirja muudatuste eesmärgiks oli täpsustada teenuste kirjeldusi ja osaliselt muuta hinnastamist. Ühtlustasime toodete ja teenuste hindu Balti riikides ning enamik sisse viidud muudatusi oli seotud arvelduspakettide ja -kontodega," sõnas Luminor Eesti klienditoe tiimijuht Ene Nuut.

SEB pank keeldus võimalikku hinnatõusu kommenteerimast.