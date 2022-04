Maailmas levib uut sorti hepatiit

Maailmas on tuvastatud latsel ligi 190 ränga ja uudse hepatiidi juhtu, mille põhjus on selgitamisel. Euroopa haiguste ja ennetamise keskuse andmeil teatas esimesena uuest hepatiiditüvest Suurbritannia.

Saareriigis tuvastati 111 haiget, enamjaolt alla 10-aastased lapsed. Nüüd on samasugust haigust registreeritud veel 12 riigis, peamiselt Euroopas, aga ka USA-s, Jaapanis ja Iisraelis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmeil on 17 last vajanud uut maksa, üks laps on haiguse tagajärjel surnud.

Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse peadirektori Andrea Ammoni sõnul on esialgne uurimine näidanud, et haigestumine võib olla seotud adenoviirusega.



"Paljud juhtumid on tähendanud tõsist hepatiiti. Mitmed neist on jõudnud akuutse maksapuudulikkuseni ja vaja on maksa siirdamist, mis näitab, kui tõsine on patsiendi olukord. Uurimised kestavad kõikides riikides, kus on juhtumitest teavitatud. Praegu ei ole selle hepatiidi täpne põhjus teada. Tavaline hepatiit A-st E-ni on välistatud," rääkis Ammon.