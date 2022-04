Laanet lubas Ukrainat aidata raskerelvastusega

Saksamaal kogunesid enam kui 40 riiki, et ühtlustada relvatarneid Ukrainale. Berliin teatas esimest korda raskerelvastusest, täpsemalt õhutõrjesüsteemidest, mida tahab Kiievile saata.

Saksamaal toimunud kohtumisel osales ka Eesti. Kaitseminister Kalle Laanet (RE) ütles, et erinevalt varasematest kordadest oli nüüd, Ameerika Ühendriikide eestvedamisel, riikidel väga keeruline vastata eitavalt ühele või teisele palvele, sest kõik mõistavad Ukraina võidu vajalikkust demokraatliku riigisüsteemi säilimiseks. Oma panuse annab ka Eesti, vahendas "Aktuaalne kaamera":

Laanet nimetas kokkusaamist südametunnistusele koputamise ürituseks. "Kohal oli orienteeruvalt 40 riiki, kohe oli tunda, et [USA kaitseministri Lloyd] Austini eestvõttel oli suhtumine hoopis teine, kui ta oli varasematel kordadel," lausus Laanet.

"Eesti lubas samamoodi anda jätkuvalt abi väljaõppe, koolituse näol, kui ka konkreetse relvastuse näol. Eesti on mõlemas osas valmis panustama," märkis Laanet.

Laanet ütles, et Eesti on valmis panustama raskerelvastusega. "Seda nimetame raskerelvastuseks. Räägime detailidest siis, kui nad on kohale jõudnud," sõnas Laanet.