Vene sõjavägi haaras kontrolli kogu Hersoni oblastis

Vene sõjavägi on haaranud täieliku kontrolli kogu Hersoni oblastis ning osas Harkivi, Zaporižži ja Mõkolaivi linnades. Ukraina president Volodõmõr Zelenski tunnistas teisipäevaõhtuses pöördumises rahva poole, et venelased üritavad kindlustada oma edusamme vallutatud territooriumil.

"Nad üritavad kujutada väidetavat "uut valitsust" Hersonis ja osas Zaporižži piirkonnast," ütles Zelenski. Herson on seni suurim Venemaa valduses olev keskus.