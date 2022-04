Venemaal Belgorodis süttis laskemoonaladu

Oluline 27. aprillil kell 8.30:

- Saksamaa valitsus andis loa umbes 50 õhutõrjetanki tarnimiseks Ukrainale;

- USA kaitseministeerium loob Saksamaale Ukraina sõjalise abi juhtimiskeskuse;

- Kohtumisel ÜRO peasekretäriga kordas Vladimir Putin oma õigustusi sissetungiks Ukrainasse;

- Venemaa Belgorodi linnas, Ukraina piirist umbes 40 km põhja pool, on kuulda mitmeid plahvatusi;

- Gazprom peatab tarned Poola ja Bulgaariasse, kuna mõlemad riigid keeldusid gaasi eest rublades maksmisest;

Putin õigustas sissetungi Ukrainasse

Lõuna-Ukraina linnas Mariupolis, mida Venemaa on intensiivselt pommitanud, enam lahinguid ei toimu, rääkis Vene president Vladimir Putin teisipäeval kohtumisel ÜRO peasekretär Antonio Guterresiga.

Guterres kirjeldas arutelusid kui "avameelset", kuid kinnitas, et ta külastab Moskvat kui "rahu sõnumitoojat".

ÜRO teatas, et Venemaa president Vladimir Putin nõustus "põhimõtteliselt" Punase Risti poolt tsiviilelanike evakueerimisega Azovstali terasetehasest.

Putin ütles Guterresele ka, et loodab sõjale diplomaatilist lahendust, kuid lisas, et Venemaa ei saa anda Ukrainale julgeolekugarantiid lahendamata territoriaalsete küsimuste ehk Krimmi ja Sevastopoli pärast.

USA kaitseministeerium loob Saksamaale Ukraina sõjalise abi juhtimiskeskuse

Kaitseministeerium on loonud USA Euroopa väejuhatuse vastutuspiirkonnas Saksamaal juhtimiskeskuse nii USA kui ka liitlasvägede saadetiste koordineerimiseks ja Ukrainale sõjalise abi toimetamise sujuvamaks muutmiseks.

EUCOMi Ukraina juhtimiskeskus ehk ECCU asub USA Euroopa väejuhatuse peakorteris Stuttgardis ja seda juhib USA kahetärnikindral, vahendab CNN. Keskus teeb tihedat koostööd rahvusvahelise doonorite koordineerimiskeskuse ehk IDCC-ga.

Juhtimiskeskus haldab ka enam kui 40 partner- ja liitlasriigi võrku.

See uus liitlaste rühm kohtub kord kuus, teatas USA kaitseminister Lloyd Austin varem teisipäeval.

Saksamaa tarnib Ukrainale õhutõrjetanke

Kaitseminister Christine Lambrecht teatas teisipäeval Saksamaal USA õhuväebaasis Ramsteinis toimunud rahvusvaheliste kaitseametnike kohtumisel Gepard õhutõrjesüsteemide tarnimisest Ukrainale.

"Otsustasime eile, et toetame Ukrainat õhutõrjesüsteemidega... just seda vajab Ukraina praegu õhuruumi maapinnalt kindlustamiseks," ütles Lambrecht baasis peetud kohtumisel.

Saksamaa seisis algul vastu üleskutsetele varustada Kiievile relvi, nõustudes andma ainult humanitaarabi ja meditsiinivarustust. Selline lähenemine oli kooskõlas Saksamaa aastakümnete pikkuse poliitikaga mitte tarnida kriisipiirkonda surmavaid relvi. Kuid liitlaste ja Saksa avalikkuse surve all oli valitsus sunnitud reegleid põhjalikult muutma.

ISW: Venemaa liigub visalt edasi

Sõjauuringute instituudi (ISW) mõttekoja värskeima hinnangu kohaselt teeb Venemaa aeglaselt edusamme sissetungil Ukrainasse.

Washingtonis asuv organisatsioon teatas, et Vene väed liiguvad metoodilisemalt ja aeglasemalt kui sõja varasematel etappidel ning on hakanud tegema "tervemaid" sõjalisi valikuid.

Ukraina väed seisavad kindlalt vastu idas, kuid mida lähemal Harkivile seda vähem leiavad venelased vastupanu.

Lahingud Mariupoli linnas jätkuvad. Lisaks Azovstali tehase tugipunktile on ukrainlastel "tõenäoliselt endiselt oluline positsioon väljaspool tehast", ütles ISW.

Mõttekoda ütleb ka, et plahvatustega Moldovas püütakse konflikti kaasata Transnistria piirkonna venemeelseid vägesid.

Zelenski: Venemaa üritab piirkonda destabiliseerida sõjalise tegevusega Moldovas

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Venemaa üritab piirkonda destabiliseerida sõjalise tegevusega Moldovast lahku löönud Transnistria piirkonnas.

"See on vaid üks Venemaa föderatsiooni sammudest. See destabiliseerib piirkonda ja ähvardab Moldovat," ütles Zelenski ajakirjaniku küsimusele teisipäeval Kiievis IAEA peadirektori Rafael Mariano Grossiga ühisel pressikonverentsil.

Viimastel päevadel on sagenenud Vene vägede raketitulistamised ja operatsioonid Transnistrias.

"Mis puudutab teatud Vene vägesid, kes viibivad pidevalt ajutiselt okupeeritud territooriumil – see on olnud nii palju-palju aastaid. Teame, et nad on valvel ja ootavad lihtsalt käsku," ütles Zelenski.

Zelenski: Venemaal ei ole õigust "šantažeerida" tuumarelvade ohuga

Ukraina president Volodõmõr Zelenski rääkis teisipäeval Kiievis Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) peadirektori Rafael Mariano Grossiga ühisel pressikonverentsil Venemaast ja tuumarelvadest, kritiseerides samal ajal Vene vägede hiljutisi operatsioone Tšernobõli tuumaelektrijaamas.

"Täna, Tšornobõli tuumaelektrijaama katastroofi 36. aastapäeval, oli maailm taas vaid sammu kaugusel katastroofist, sest Vene vägede jaoks oli jaam vaid järjekordne lahingutegevuse tsoon, kus nad ei hoolinud tuumaohutusest, "ütles Zelenski.

Zelenski süüdistas Vene vägesid tuumaohuga mittearvestamises ning tehase mitme piirkonna, sealhulgas juhtimiskeskuse ja labori rüüstamises ja kahjustamises.

Ta hoiatas, et nende hoolimatus annab märku ohust, et Venemaa kasutab tuumarelvi.

IAEA ohutusinspektorid teevad tihedat koostööd oma Ukraina kolleegidega, et jälgida ja võrrelda kiirgusmõõtmisi tehases ja keelutsoonis ning seejärel säilitada kohalolek "nii kaua, kuni olukord seda nõuab," kinnitas Grossi.

Suurbritannia kutsub maailma üles varustama Ukrainat sõjalennukitega

Suurbritannia välisminister Liz Truss teatas kolmapäeval, et Suurbritannia ja teised lääneriigid peaksid andma Ukrainale sõjalennukeid osana oma pikaajalisest sõjalisest toetusest.

Ukraina on korduvalt palunud lahingulennukeid, eriti nõukogudeaegseid hävitajaid, mida nende piloodid tunnevad. Lääne liitlased ei ole tahtnud nii kaugele minna, kartes Venemaad provotseerida.

Kuid kuna NATO liikmed suurendavad oma toetust Ukrainale pikema laskeulatusega relvadega, ütleb Truss, et nad peaksid minema veelgi kaugemale.

Samuti kutsus ta läänt üles lõpetama Venemaa nafta- ja gaasiimpordi ühekorraga ja lõplikult. Truss kutsus ka üles "taaskäivitama" rahvusvahelist julgeolekusüsteemi, mis tema sõnul Ukrainas läbi kukkus.

Hiina droonifirma peatab äritegevuse Venemaal ja Ukrainas

Droonihiiglane DJI Technology Co Ltd on esimene suur Hiina ettevõte, mis on pärast sõja algust lõpetanud äritegevuse Venemaal ja Ukrainas.

Kolmapäeval ütles DJI pressiesindaja Reutersile, et selle sammu eesmärk oli mitte teha avaldust ühegi riigi kohta, vaid teha avaldus meie põhimõtete kohta.

"DJI jälestab meie droonide kasutamist kahju tekitamiseks ja me peatame ajutiselt müügi nendes riikides, et aidata tagada, et keegi ei kasutaks meie droone võitluses," ütles pressiesindaja.

DJI pressiesindaja ütles eelmisel kuul, et ettevõte märkas veebis kaadreid, mis viitasid sellele, et Venemaa sõjavägi kasutab tema tooteid, kuid ei suutnud seda kinnitada.