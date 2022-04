Eksperdid: Venemaal kulub sõjaeelse militaarvõimekuse taastamiseks aastaid

Venemaa on viimase kahe kuu jooksul kaotanud Ukrainas väga palju sõjavarustust. Rahvusvahelised analüütikud leiavad, et Venemaal kulub sõjaeelse militaarvõimekuse taastamiseks aastaid.

USA mõttekoja Study Of War (ISW) teaduri Mark Canciani sõnul suutis Venemaa viimaste aastate jooksul toota umbes 250 tanki ja 150 lennukit aastas, vahendas The Times.

"Venemaal kulub aastaid, et taastada oma varud, et olla valmis uuteks sõjalisteks operatsioonideks pärast selle konflikti lõppu," ütles Cancian.

Cancian leiab, et Venemaa peab varsti piirama ka täppisrakettide kasutamist. Uurimiskeskus Bellingcat teatas 24. aprillil, et Venemaa on kasutanud 70 protsenti oma täppisrakettide varudest.

Moskva-vastased sanktsioonid piiravad Venemaa võimekust toota juurde keerulisi relvasüsteeme. "Venemaa tankide T-72 tootmine on märkimisväärselt aeglustunud. Tankide T-90 ja T-14 tootmine on peatunud," väidab Ukraina luure.

Londonis asuva strateegiliste uuringute instituudi analüütiku Henry Boydi sõnul võttis Venemaa Ukrainas kasutusele juba oma nõukogudeaegsed laovarud.

"Neil on palju nõukogudeaegseid tanke, soomusmasinaid ja suurtükke. Nende seadmed on vananenud ja kvaliteet madal," ütles Boyd.

Boydi sõnul räsivad Venemaa sõjalist tootmistegevust ka tarnehäired. "Tootmine sõltub kõige väiksematest komponentidest," nagu kuullaagrid, ütles Boyd.