USA luureagentuurid aitavad Ukrainal kaitsta õhutõrjesüsteeme ja lennukeid

"Kui Venemaa alustas sõjategevust, andis USA Ukraina vägedele üksikasjalikku informatsiooni selle kohta, millal ja kuhu Venemaa oma raketid suunab. See andis Ukrainale võimaluse viia oma lennukid ja õhutõrjesüsteemid ohutusse kohta," ütlesid USA praegused ja endised ametnikud telekanalile NBC News.

USA luureagentuuride ja Pentagoni andmed on olnud oluliseks teguriks, mis aitavad Ukrainal vastu seista Venemaa sissetungile.

"Me anname ukrainlastele regulaarselt üksikasjalikku ja õigeaegset informatsiooni, et aidata neil kaitsta oma riiki Venemaa agressiooni eest, ja me jätkame seda," ütles Valge Maja julgeolekunõukogu pressiesindaja.

Ukraina paigutab USA luure abil oma õhutõrjet ja lennukeid ümber peaaegu iga päev. See on üks peamisi põhjusi, miks Venemaa pole suutnud Ukraina õhuruumis ülekaalu saavutada, vahendas NBC News.

"Venemaa sõjavägi on rünnanud asukohta, kus varem asus Ukraina õhutõrjesüsteem," ütles üks USA ametnik.

"USA on jaganud palju reaalajas luureteavet selle kohta, mida saab kasutada Venemaa vägede tulistamiseks. Informatsioon sisaldab erafirmade satelliidipilte, aga ka palju muud luureteavet. Näiteks selle kohta, kus teatud tüüpi Venemaa üksused tegutsevad," ütles USA endine kõrge luureametnik.

USA endiste ametnike sõnul kogub CIA samuti luureandmeid, mille eesmärk on kaitsta Ukraina presidenti Volodomõr Zelenskit.