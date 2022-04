Epiidülevaade: koroonasse haigestumine väheneb üle Eesti

Eelmise nädala jooksul lisandus 2 760 haigusjuhtu. Esmaspäevase seisuga on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elanike kohta 458,8.

Eelmisel nädalal tehti 18 491 testi, testide arv üle-eelmise nädalaga võrreldes

märgatavalt ei muutunud. 14,9 protsenti testidest osutusid positiivseks (üle-eelmisel nädalal oli see 18,5 protsenti). Võrreldes eelmise nädalaga on

positiivsete testide osakaal vähenenud. Vanusrühmade järgi on kõige suurem positiivsete testide osakaal täiskasvanute seas.

Maist avaldab terviseamet Covid-19 statistikat kord nädalas. "Järgmisest kuust muudetakse senist PCR-testimise korda, mille kohaselt jäävad PCR testimise prioriteediks riskirühmad," ütles terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp.

Kuivõrd PCR-testimise osatähtsus on aja jooksul vähenenud, suletakse maikuust ka HOIA mobiilirakendus, mis teavitas kasutajaid lähikontaktidest viirusekandjatega.

Nakatumine langustrendis

Viimase kahe nädala haigestumus oli langustrendis kõikides maakondades.

Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase keskmine.

Seitsme päeva keskmine nakatunute arv on 394,4. Kokku on nädalaga täheldatud ca 21,5-protsendilist langust. 60-aastaste või vanemate inimeste nakatumise tempo langes 27 protsendilt pealt 11,1 protsendile peale. Nakatumise mõttes on Eesti juba jõudnud rohelisele tasemele.

Uue nädalaga võib oodata üle 2000 nakatunu nädalas ja 300 nakatunut päevas. Haiglanäit peaks minema 100 juurde.

Haigestumine vähenes kõikides vanusrühmades välja arvatud 70–79-aastased. Suuremat vähenemist täheldati laste seas. Suurem haigestumus 100 000 elaniku kohta on vanusrühmas 35–39 aastat.

Eelmisel nädalal hospitaliseeriti 141 inimest, võrreldes üle-eelmise nädalaga ei muutunud märgatavalt hospitaliseerimiste arv. Esmaspäevase seisuga on haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus 72 aastat.

Võrreldes üle-eelmise nädalaga on märgatavalt suurenenud haiglaravi vajanud patsientide osakaal vanusrühmas 0–29, 50–59 ja 60–69 aastat. Esmaspäevase seisuga on intensiivravil neli patsienti, sealhulgas sümptomaatilise Covid-19 tõttu üks isik, kes on vaktsineerimata. Hapnikuaparaadi all on sümptomaatilise Covid-19 tõttu üks inimene, kes on vaktsineerimata.

Reovees mõõdukas hulk viirust

SARS-CoV-2 viiruse sisaldus reovees püsib paljudes Eesti piirkondades mõõdukal tasemel. 34 proovist üks proov viitab väga laialdasele SARS-CoV-2 levikule, kolme proovi võrra suurenes proovide arv, mis viitavad viiruse laiemale levikule (kokku 7), 24 proovi mõõdukale levikule (kahe proovi võrra vähem võrreldes eelmise nädalaga) ning vaid üks proov näitab madalat levikut, eelmisel nädalal oli kolm.

Pandeemia algusest on terviseameti operatiivsete andmete alusel surmaga lõppenud 2537 haigusjuhtu ehk 0,4 protsenti Covid-19 juhtudest.

Eelmisel nädalal suri 13 inimest, langustrend võrreldes üle-eelmise nädalaga on 43,5 protsenti. Surijad olid vanuses 49–102 aastat, neist vaktsineerimata oli 8 inimest.

Kõikidel olid kaasuvad haigused/seisundid.

Pandeemia algusest selle nädala esmaspäevani registreeriti 570 405 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu, selle perioodi kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 42 920,6.