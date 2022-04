Brüssel: gaasitarnete peatamine on väljapressimine

"Gazpromi teadaanne, et peatab ühepoolselt gaasi tarnimise Euroopa klientidele, on järjekordne Venemaa katse kasutada gaasi väljapressimisvahendina," ütles kolmapäeval von der Leyen.

"See samm on põhjendamatu ja vastuvõetamatu, see näitab Venemaa ebausaldusväärsust," lisas von der Leyen.

The Guardian kirjutas, et Poola valitsusele anti teada, et Venemaa peatab gaasitarned, kuna Varssavi keeldub maksmast Gazpromile gaasi eest rublades.

Komisjoni presidendi sõnul on EL-i liikmesriikidel paigas varuplaanid. "Praegu toimub gaasi koordinatsioonirühma koosolek, et paika panna EL-i ühine vastus," ütles von der Leyen.

"Samuti jätkame koostööd rahvusvaheliste partneritega alternatiivsete allikate leidmiseks. Ma jätkan koostööd Euroopa ja maailma liidritega, et tagada Euroopa varustuskindlus," lisas von der Leyen.