Euroopa Liit võib peatada Ukrainale kehtivad tollid

"Lisaks relva- ja majandusabile tegi Komisjon täna ettepaneku kaotada vähemalt aastaks tollitariifid ja kaubanduskvoodid Ukrainale, kaasa arvatud teras ja põllumajandustooted. See tagab Ukraina kaupade piirangutevaba ligipääsu EL-i turule," kirjutas Euroopa Komisjoni esinduse juht Eestis Viviav Loonela sotsiaalmeedias.

EL teeb tõesti kõik, et Ukrainat sõjas aidata.



"Selline kaugele ulatuv samm on kavandatud, et aidata kaasa Ukraina ekspordile Euroopa Liitu. See aitab leevendada Venemaa invasiooniga silmitsi seisvate Ukraina tootjate ja eksportööride rasket olukorda," teatas Euroopa Komisjon oma avalduses.

Euroopa Komisjoni ettepaneku, mis kehtestaks Ukraina kaupadele nulltariifid ning võtaks maha neile kehtivad kvoodid EL-i turul, peavad nüüd heaks kiitma Euroopa Parlament ja liikmesriikide valitsus esindav Euroopa Nõukogu.

"Need meetmed peaks otseselt aitama Ukraina tootjaid ja eksportööre. Need süstivad Ukraina majandusse kindlustunnet," ütles Komisjoni asepresident ja kaubandusvolinik Valdis Dombrovskis.

Eelmisel aastal oli EL-i ja Ukraina vaheline kaubandusmaht 52 miljardit eurot.

Kuna Venemaa on sisuliselt blokeerinud ligipääsu Ukraina kaubasadamatele Mustal merel, on EL otsustanud Ukraina kaupade ekspordiks lihtsustada Ukraina kaubavedajatele kehtivaid reegleid ning EL-i taristu kasutamist.