Fotod: Tallinna kohvikud ootavad turiste

Tallinnas ootavad mitmed vanalinna ja Telliskivi piirkonna restoranid ja pubid turiste ning paljud on avanud ka terrassid. ERR-iga rääkinud söögikoha juhid ütlesid, et surve hinnatõusuks on sel suvel tugev.

Nimeta baari juht Vallo Palvadre ütles ERR-ile, et Nimeta baar hindu veel tõstnud ei ole, ent surve selleks on olemas ja pigem seisab hindade kergitamine ees.

"Täna on meil samad hinnad, mis eelmisel aastal. Eks suvi ja tulevik näitab mis sisendhinnad teevad. Surve hinnatõusuks on. Rolli mängib see, et turismi voog pole taastunud," lausus ta.

Siiski on Palvadre suve suhtes optimistlik.

Raekoja platsi ääres kohvikut Kehrwieder pidav Vello Leitham ütles, et turistide arv ei ole 2019. aasta tasemele taastunud ning olulise osa Kehrwiederi käibest tegid kruiisituristid.

"Laias laastus arvestame et maist septembrini on käive 50 protsenti 2019. aasta tasemest. Samas sisendkulud on oluliselt kasvanud: tooraine, teenused, palgad," lausus ta.

Leithami sõnul on seetõttu Raekoja platsil avamata mitmed väliterrassid ja vanalinnas on äripindasid suletud. Ta lisas, et suve saabuvad soovivad äripinna omanikud ka hindu tõsta.

ERR küsis Leithamilt ka ees seisab ka jookide-söökide hinnatõus. "Meil pole kunagi olnud need kurikuulsad üheksaeurosed õllehinnad. Need, kel olid, need olid esimesed, kes läksid hingusele. Meie pole hindasid tõstnud aastast 2019, pigem langetasime, vaatamata et sisendkulud on kõik kasvanud. Seda on võimaldanud meie üüri soodustused ning meie külastajad on seda hinnanud," vastas Leitham.

"Kui üürihinnad tõusevad ebamõistlikult siis tuleb hindasi tõsta või palkasi langetada. Palka on raske langetada," täpsustas ta.

Leithami sõnul on Kehrwiederis tööd leidnud ka mitu Ukraina põgenikku. "Oleme tööle võtnud ning valmistume võtma veel. Lühiajal saab meil olema neli Ukrainast pärit töötajat. Inimesed küsivad kas selle pärast et on odavam? Ei – minu lugu on proosalisem. Minu ema ja isa põgenesid nõukogude vägede sissemarssimisel ning Kanadas leidis inimesi kes võtsid nad Saksamaa põgenike laagritest ja pakkusid neile tööd. Nad olid elulõpuni selle eest tänulikud ning mina võtan enda käitumismalli sellest kogemusest," rääkis Leitham.

Telliskivis tegutseva Peatuse osanik Taavi Tuisk rääkis, et restoran üritab jätta hinnad mullusega samale tasemele.

"Tooraine hinnad on tõusnud, eriti toiduainete osas. Tõenäoliselt peame ka meie oma hinnad üle vaatama ja vajadusel korrigeerima, eriti just toidumenüü osas, aga laias laastus püüame hinnad jätta vähemalt see suvi enam-vähem samale tasemele, kui siiani on olnud," sõnas Tuisk.