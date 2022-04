Neljapäev on jahe ja tuuline

Neljapäev on tuuline ja jahe, päeval on oodata lörtsi ja vihma.

Ööl vastu neljapäeva voolab kõrgrõhkkonna serva mööda Eesti õhuruumi külma. Päeval taandub kõrgrõhkkond lõuna poole ja teeb ruumi lähenevale madalrõhulohule. Üle mere jõudvad sajupilved toovad Eesti lääneossa vihma ja lörtsi, neljapäeva õhtu poole kandub pilvemass ka idapoolsetesse maakondadesse.

Öö on laialdaselt selge taevaga ja sajuta. Läänekaare tuulel on kiirust 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur langeb -1 kuni -5 kraadini, tuulele avatud rannikul jääb napilt plusspoolele.

Neljapäeva hommik on mandril selge, saartele ja läänerannikule lisandub pilvi, aga neist veel sadu ei tule. Tuul on mõõdukas ja puhub mandril loodest, saartel edelast. Õhutemperatuur on -1 kuni 1, rannikul kuni 5 kraadi.

Päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Lääne-Eestis hakkab lörtsi ja vihma sadama ja sadu levib õhtuks Peipsi äärde. Tuul võtab edela- ja läänesuuna ja tugevneb pärastlõunaks 5-10, puhanguti 13, rannikualadel pisut üle 15 m/s. Õhutemperatuur tõuseb 4 kuni 8 kraadini.

Reede öösel taanduvad sajupilved Peipsi taha, aga päeva peale arenevaist pilverünkadest lisandub lühiajalisi lörtsi- ja vihmahooge. Öö on 0 lähedane, päevasooja kraad-kolm üle viie piiri.

Laupäev on sajuta, selge ja karge ööga, päeval sooja 8-9 kraadi

Pühapäev tuleb niiskem ja vihmahoogudega, vaid öösel tuleb veel sekka märgi helbeid. Päevasoe kerkib aga 10 ümbrusse ja pisut kõrgemalegi.