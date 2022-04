Hilise kevade tõttu on inimeste huvi aianduskauba vastu veel leige

Aianduskeskustes on algamas kevadine tipphooaeg. Kuigi taimed on ettekasvatatud ja müügiks valmis, siis hilise kevade tõttu on ostuhuvi praegu veel madal. Samas arvavad taimekasvatajad, et piirangute kadumise ja piiride avanemisega on langenud ka inimeste aiandushuvi.

Tänavune kevad on täiesti teistmoodi, ütles Juhani Puukooli Tartu istikuäri juhataja Maire Kama "Aktuaalsele kaamerale".

Et lumi oli pikalt maas, algas ka aianduskeskustes tipphooaeg paar nädalat hiljem.

Kuigi suvelille veel istutada ei tasugi, siis ka praegust öökülma kannatavate taimede müük venib.

"Huvitav on see, et ei ole viimased paar aastat olnud nii. Inimesed on hästi varakult hakanud ostma. See aasta on ta ikkagi veninud ja inimene veel ei julge osta. Ikkagi tuleb veel telefonikõnesid, et kas võib juba istutada marjapõõsast, kas võib juba istutada õunapuud. Jah, võib istutada. Võib ka istutada võõrasema ja ei juhtu mitte midagi," rääkis Kama.

Ta tõdes, et kui nüüd väga ruttu soojaks läheb ja teised lilled peale tulevad, võivadki osa nende võõrasemadest müümata jääda.

Jahe aprillikuu on keerulisemaks muutnud ka teiste aiandite tööd.

"Kütmisperiood on läinud väga palju pikemaks ja osa töid on ka veninud, planeeritud graafik ei ole päris paika pidanud. Kõige suurem teema on just, et taimed, kes tahavad sooja, ühtepidi on vaja kütta, aga teistpidi on nendes majades, kus on korralik küte, kitsas, ja tahaksid saada ilma kütteta kasvuhoonetesse, aga siin on veel jahe," selgitas Kanepi aiandi tegevjuht Margus Vahtramäe.

Lisaks küttele on tõusnud ka pottide, turba ja väetiste kulu, mistõttu on tänavu taimede hinnad kümme kuni 15 protsenti kõrgemad.

Taimekasvatajad ütlevad, et kuigi ilutaimede ostuhuvi on veel vara hinnata, siis köögiviljataimed ja marjapuud on endiselt hinnas. Piiranguteaegse olukorraga siiski seda võrrelda ei anna.

"Kindlasti, kui inimesed olid kodus, siis nad ostsid rohkem. Aga hetkel on kõik piirid lahti, igale poole võib minna, tahad kõike muud teha. Võib-olla on ka see üks põhjus, et ostetakse vähem. /.../ Eelmisel aastal kindlasti oli aprilli alguses siiamaani võrreldes kliente võib-olla isegi poole rohkem. Praegu on ostlemist poole vähem," rääkis Kama.

Müüjad loodavad, et öökülm on läbi emadepäevaks, kui on värvikirevate suvetaimede tulusaim müügipäev. Juba praegu on selgelt näha tänavuse hooaja populaarseimad lillevärvid - kollane ja sinine.