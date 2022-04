Guterres loodab Mariupolisse lõksu jäänud ukrainlased reedel evakueerida

Oluline 28. aprillil kell 6.10:

- ÜRO peasekretär Antonio Guterres ütles, et töötab selle nimel, aidata evakueerida juba reedel Vene vägede vallutatud Maripolis terasetehase territooriumile lõksu jäänud ukrainlased;

- Ühendkuningriigi välisminister Liz Truss paljastas seni kõige selgemalt oma riigi eesmärgi, kui ütles, et Vene väed tuleb tervest Ukrainast välja tõrjuda. Ta kutsus ka tugevdama ka teiste Venemaast ohustatud riikide kaitsevõimet;

- Kanada parlament võttis kolmapäeval ühehäälselt vastu otsuse, milles nimetatakse Venemaa tegevust Ukrainas genotsiidiks;

- Vene valitsusega seotud häkkerid on korraldanud pärast Venemaa sõjaväe sissetungi Ukrainasse selle riigi vastu 37 küberrünnakut ning näha on häkkerite ja Vene armee koostööd, teatas USA tarkvaraettevõte Microsoft.

Guterres ütles usutluses Portugali meediale, et töö käib sadade Ukraina sõjaväelaste ja tsiviilisikute äratoomiseks Azovstali tehase territooriumilt ning selle all asuvatest maa-alustest punkritest.

"See on väga keeruline operatsioon," rääkis pärast Moskva külastamist ja president Vladimir Putiniga kohtumist Ukrainasse saabunud Guterres. "Putin nõustus sellega põhimõtteliselt ning nüüd on juba alustatud kohtumisi, kus detauilides kokku leppida," lisas ÜRO peasekeretär.

"See operatsioon on eriliselt tundlik, kuna peame tegelema inimestega, kes ei ole oma kodudes või avalikus ruumis, vaid inimestega, kes asuvad punkritest, tõeliselt dramaatilistes tingimustes," rääkis Guterres. "Meie siht on see operatsioon reedel ära teha, kuid loomulikult peavad tingimused selleks ajaks olema paigas," lisas ta.

Briti välisminister: Vene väed tuleb kogu Ukrainast välja ajada

Ühendkuningriigi välisminister Liz Truss paljastas seni kõige selgemalt oma riigi eesmärgi, kui ütles, et Vene väed tuleb tervest Ukrainast välja tõrjuda.

See tähendab, et Ühendkuningriik näeks Vene vägede lahkumist mitte ainult veebruaris alanud sõja käigus okupeeritud aladelt, aga ka 2014. aastal annekteeritud Krimmist, tõdes Briti rahvusringhääling BBC.

Väljaande hinnangul on Trussi Londonis peetud kõnes esitatud seisukohad silmapaistvalt avalik seisukohavõtt ajal, kui lääneriigid alles arutavad selle üle, kuidas Ukraina sõda võiks lõppeda ning mida lääs sooviks näha pärast lahingute lõppemist.

Truss rääkis ka, et lääs peaks tegema rohkem, et tõrjuda Venemaa tulevasi võimalikke agressioone, eraldades rohkem kaitsekuludele ning kasutama oma majanduslikke mõjuvõimu Venemaa kõrvaldamiseks lääne turgudelt.

Ta rõhutas, et lääs ei peaks aitama tugevdada mitte ainult Ukraina, vaid ka teiste ohustatud riikide nagu Moldova ja Gruusia kaitsevõimet. Kui Venemaad saadab edu, tähendaks see kirjeldamatut häda üle terve Euroopa, ütles Truss. Ukraina võit on lääne jaoks "strateegiline imperatiiv", rõhutas Briti kaitseminister.

Kanada parlament tunnistas Vene vägede tegevuse Ukrainas genotsiidiks

Kanada parlament võttis kolmapäeval ühehäälselt vastu otsuse, milles nimetatakse Venemaa tegevust Ukrainas genotsiidiks.

Kanada parlamendi otsuse kohaselt on Ukrainas selgelt ja küllaldaselt tõendeid süstemaatiliste ja massiliste inimsusevastaste sõjakuritegude kohta.

Ukrainas toimuvad tapatalgud on varasemalt genotsiidiks kuulutanud ka Eesti ja Läti parlament. Sama hinnangu on toimuvale andnud ka USA ja Poola president, kuid paljud lääne liidrid nagu näiteks Prantsuse president Emmanuel Macron on sellisest hinnangust seni hoidunud.

Eelmisel aastal kuulutas Kanada parlament genotsiidiks ka kommunistliku Hiina võimude tegevus islamiusuliste uiguuride represseerimisel.

Rahvusvahelise õiguse kohaselt on genotsiid sihilik tegevus terve või osa rahvusliku, etnilise, rassilise või religioosse grupi hävitamiseks.

Microsoft: Vene häkkerid tegutsevad koostöös Venemaa relvajõududega

Vene valitsusega seotud küberkurjategijad on korraldanud pärast Venemaa sõjaväe sissetungi Ukrainasse selle riigi vastu 37 küberrünnakut ning näha on häkkerite ja Vene armee koostööd, teatas USA tarkvaraettevõte Microsoft.

Microsofti analüütikute sõnul algasid digirünnakud juba aasta enne sõjalist sissetungi ning need võisid olla ettevalmistuseks relvastatud invasioonile.

Häkkerite tegevus ning sõjalised operatsioonid on käinud käsikäes, keskendudes samadele sihtmärkidele, märkis Microsoft, kuid tunnistas, et pole teada, kas tegemist oli ühtse plaaniga või jagasid häkkerid lihtsalt riigiga samu eesmärke.

Ettevõte tõi näiteks, et 1. märtsil, kui Vene raketid tabasid Kiievi telekeskust ja -torni, toimus ka rünnak Ukraina meediaettevõtete vastu.

Kui aga Vene väed alustasid rünnakut Mariupolile, hakkasid ukrainlased saama e-kirju Vene organisatsioonidelt, kes väitsid enda olevat ukrainlased ja süüdistasid valitsust oma kodanike hülgamises.