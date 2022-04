Allikad: Berliin võib toetada Sberbanki lisamist sanktsioonide nimekirja

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles hiljuti, et EL kavandab oma järgmises piirangute voorus sanktsioone Venemaa suurimale laenuandjale Sberbankile.

Saksamaa pole varem toetanud Sberbanki lisamist sanktsioonide nimekirja.

Diplomaatide teatel muretses Berliin, et Sberbanki-vastased sanktsioonid häiriksid energiaga seotud tehinguid. Viimastel nädalatel on Saksamaa aga asunud kiiresti otsima alternatiivseid energiatarnijaid, vahendas Bloomberg.

Saksamaa majandusministri Robert Habceki sõnul on Saksamaa sõltuvus Venemaa gaasist viimaste nädalate jooksul kiiresti vähenenud.

"Saksamaa on nüüd vähendanud oma gaasiimporti Venemaalt 35 protsendini, enne sõja algust oli see 55 protsenti," ütles Habeck.

"Kuigi Saksamaal pole reaalne Vene gaasist loobuda enne järgmist aastat, peame sellegipoolest praegu proovima ebareaalset," ütles Habeck.

Habeck kirjeldas Venemaa otsust lõpetada gaasitarned Poolasse ja Bulgaariasse kui näidet, kus energiat kasutatakse relvana.

"Venemaa on valmis gaasitarned peatama. Peame seda tõsiselt võtma ja see kehtib ka teiste Euroopa riikide kohta," ütles Habeck.

Habeck ütles teisipäeval, et Berliin on viimaste kuude jooksul vähendanud märkimisväärselt oma sõltuvust Venemaa naftast. Habecki sõnul on võimalik, et Saksamaa loobub lähiajal täielikult Venemaa naftast.