Kiievile korraldatud rünnaku sihtmärk oli raketitehas

Oluline 29. aprillil kell 6.25:

- Venemaa raketirünnaku tõenäoline sihtmärk Kiievis oli Artemi relvatehas;

- Volodõmõr Zelenski nimetas Kiievile korraldatud rünnakut ÜRO häbistamiseks ja nõuab sellele karmi vastust;

- okupeeritud aladel toimuvad pseudoreferendumid raskendavad läbirääkimisi, kinnitas Zelenski;

- IAEA uurib intsidenti, kus väidetavalt lendas Vene rakett üle Ukraina tuumajaama;

- Vene väed oleksid sõja algul president Zelenski ja ta pere peaaegu tabanud, selgub värskest ajakirja Time artiklist.

Vene raketid tabasid 25-korruselist elumaja

Venemaa raketirünnaku sihtmärk Kiievis paistab olevat Artemi kaitsetehas, nagu nimetab seda Guardian. Raketid tabasid elumaja, mis asub täpselt tehase sissepääsu kõrval. Tehas oli rünnaku ajal tühi, kinnitas väljaande ajakirjanik. Inimesed evakueeriti sealt juba enne Venemaa sissetungi.

Pole selge, kas tehas ka tegelikult pihta sai, kuid üks rakett tabas 25-korruselist elumaja, teatasid Ukraina ametnikud. Rünnakus sai vigastada vähemalt 10 inimest. Kiievi linnapea Vitali Klitško ütles, et plahvatused tabasid Ševtšenkivskõi linnaosa keskust ning kolm inimest viidi haiglasse.

Guardianiga kõnelenud kohalikud olid rünnakust šokis. "Olime kodus, kui hoonet pommitati," ütles Maksõm Maksõmov. "Kuulsime esimest rünnakut. Ja siis tabas hoonet teine rakett. Me ei tea, kas keegi sai surma."

Plahvatuse laine tõttu pikali kukkunud Andrei ütles, et majas ei olnud kõik korterid valmis. "Me ei tea, kui palju inimesi selles majas elas, võib-olla 20–30."

Zelenski: Venemaa juhtkond häbistas ÜRO-d

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma neljapäeva hilisõhtuses pöördumises, et Kiievile korraldatud rünnak näitab, et ukrainlased ei tohi valvsust kaotada.

"Moskva väitis, et nad on peatanud Mariupoli pommitamise, kuid see jätkub. Mariupoli tulistamine ei lõppenud ka siis kui ÜRO peasekretär oli Moskvas. Ning täna (neljapäeval – toim), kohe pärast meie kõnelusi Kiievis lendas linna viis Vene raketti," rääkis Zelenski.

Tema sõnul kõneleb see selgelt, milline on Venemaa tegelik suhtumine rahvusvahelistesse institutsioonidesse. Zelenski märkis, et Venemaa juhtkond püüdis häbistada ÜRO-d ja kõike seda, mida see organisatsioon esindab. "Seega vajab rünnak tugevat vastust," rõhutas president.

Ta tänas ka Ameerika Ühendriike abi eest ning selle eest, et kongress kinnitas meetme, mis lubab laiendada teise maailmasõja ajast pärit laenamise programmi, millega tuuakse sõjavarustust Ukraina vägedele.

"See tugi USA-lt on vajalik. Koos saame kindlasti lõpetada Venemaa agressiooni ja kindlalt kaitsta vabadust Euroopas," ütles Zelenski. Ta rääkis veel, et iga kord, kui ta helistab partneritele, rõhutab ta, et vajadust saata kohe Ukrainale relvi ja just selliseid, mida küsitakse, ei vabasta ainult ukrainlasi vaid kogu Euroopat.

Pseudoreferendumid takistavad läbirääkimisi

Võimalikud pseuforeferendumid Venemaa okupeeritud aladel Ukrainas raskendavad riikidevahelisi läbirääkimisi, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

President kinnitas, et kui mõni selline referendum läbi viiakse, siis Ukraina ega ka muu maailm neid ei tunnusta, samuti raskendavad need edasisi rahuläbirääkimisi.

"Ei ole võimalik jõuga annekteerida osa meie territooriumist. See (pseudoreferendum – toim) ei too kaasa muud kui raskendab igasuguseid läbirääkimisi," sõnas Zelenski.

IAEA uurib Ukraina tuumajaama seotud intsidenti

Rahvusvaheline aatomienergia agentuur IAEA uurib teadet, et rakett lendas otse Lõuna-Ukraina tuumaelektrijaama kohal. Kui see vastab tõele, on tegu äärmiselt tõsise juhtumiga, teatas agentuur.

IAEA peadirektor Rafael Grossi ütles, et Kiiev tegi agentuurile neljapäeval ametliku teate, et rakett lendas üle Pivdennoukrajinski tuumajaama 16. aprillil. Jaam asub Mõkolajivi oblastis Južnoukrajinski linna lähedal Kiievist 350 km lõunas. Väidetavalt jäi rakett jaama juures asuva videokaamera vaatevälja.

"Kui selline rakett oleks teelt kõrvale kaldunud, oleks sellel võinud olla tõsine mõju tuumaelektrijaama terviklikkusele ja võinud viia tuumaõnnetuseni," ütles Grossi avalduses.

Ta ei täpsustanud, kes raketi välja tulistas, kuid Kiiev on varem süüdistanud Moskvat rakettide lennutamises üle tuumajaamade.

Vene väed oleksid Zelenski peaaegu tabanud

Ajakirjale Time antud intervjuus rääkis Ukraina president, kuidas sõja esimeste tundide jooksul oleksid Vene väed tema ja ta pere peaaegu üles leidnud.

Ajakirjanik Simon Shuster veetis intervjuu tegemise ajal aprillis kaks nädalat presidendi kompleksis Kiievis. Ta kirjutab, et sõja esimesel päeval üritasid ametnikud kompleksi sulgeda kõigega, mis nad leidsid, samal ajal kui Ukraina väed võitlesid tänavatel venelastega.

"Sõja esimestel tundidel oleksid Vene väed minutite jooksul leidnud tema ja ta pere, tulevahetus kõlas juba tema kabineti ruumides," seisab artiklis. Sõjavägi teavitas Zelenskit, et Venemaa rünnakrühmad olid maandunud Kiievis eesmärgiga president ja ta pere kas vangi võtta või tappa.

"Kui öö saabus sel esimesel õhtul, algas tulevahetus valitsuskvartali ümbruses. Kompleksis sees panid valvurid tuled kustu ning tõid Zelenskile ja ta abidele kuulivestid ja automaadid. Ainult mõni neist teadis, kuidas relvi kasutada," kirjutab Shuster.

Vene väed üritasid kahel korral kompleksi rünnata, ütles presidendi nõunik ja endine luuretöötaja Oleksii Arestovitš. Zelenski sõnul olid tema naine ja lapsed sel ajal veel seal.

Ameeriklased pakkusid, et evakueerivad presidendi ja tema meeskonna ning aitavad valitsuse üles seada eksiilis, tõenäoliselt Ida-Poolas. Nendega telefoni teel vesteldes ütles Zelenski: "Ma vajan laskemoona, mitte küüti."

Nüüd, kaks kuud hiljem, rääkis president, et ta on sellise julmusega silmitsi seistes vanemaks jäänud.

"Olen vanemaks jäänud nendest teadmistest, mida ma pole kunagi soovinud. See on teadmine hukkunud inimeste arvust ja piinamistest, mida Vene sõdurid on korraldanud... Ausalt öeldes pole mul kunagi olnud eesmärki selliseid teadmisi omandada."