Kaitseinvesteeringute keskus kavandab kolme suurobjekti ehitust

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) koordineerimisel algavad arendustööd kolmel Eesti eri paigus paikneval suurobjektil, mis jäävad täielikult avalikku kasutusse, kuid on äärmiselt olulised ka kaitseväe logistikale.

Kokku 62,33 miljoni eurose eelarve raames viiakse lähiaastatel ellu Tallinna ringteel Kanama viadukti rekonstrueerimine selle kandevõime tõstmiseks, Paldiski Lõunasadamasse ehitatakse uus kai ja kaubakäitlusala ning taastusremondi läbivad Valga-Tartu liinil Palupera-Puka ja Puka-Keeni raudtee jaamavahed.

Paldiski sadama uue kai valmimise tähtaeg on juuni 2025, uuendatud Kanama viadukt tuleb kasutusse detsembris 2025 ning raudteelõikude ehitustöö planeeritakse lõpetada 2026. aasta novembriks.

"Tallinna Sadama poolt Paldiski Lõunasadamasse kavandatav uus kai koos tagalaga on lisaks militaarsetele eesmärkidele vajalik ka kaupade ja sõidukite meretranspordi võimekuse suurendamiseks. Tulenevalt Paldiski Lõunasadama soodsast asukohast loob uue kai rajamine Tallinna Sadamale eeldused saada oluliseks partneriks Läänemere meretuuleparkide ehitamisel ja hilisemal hooldusel," ütles Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm.

RKIKi taristuprojektide koostöö koordinaatori Kaupo Kaasiku sõnul on kõik need objektid äärmiselt olulised ka kaitseväele. "Absoluutselt, ei ole üldse küsimust! Võtame näiteks Paldiskisse uue kai ehituse – täna on sadamaala intensiivses kasutuses ja kaitseväe tarvis kai vabastamine muutub järjest keerulisemaks. Paldiski on olulisel kohal meie liitlaste tehnika ja muu varustuse vastuvõtmisel. Samuti jõuab selle sadama kaudu meieni palju kaitseväele soetatavast varustusest – täiendav kai on meie jaoks vältimatult oluline," ütles Kaasik.

Euroopa Komisjon eraldas projektile toetuse Euroopa ühendamise rahastu (Connecting Europe Facility) sõjalise liikuvuse fondist.