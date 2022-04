Hiina koroonapiirangud vähendavad märkimisväärselt Apple'i sissetulekut

USA tehnoloogiafirma Apple hoiatas neljapäeval investoreid, et Hiina koroonapiirangute tõttu võib firma müük teises kvartalis väheneda kaheksa miljardi dollari võrra.

"Ma tahan tunnistada väljakutseid, mis meid ees ootavad, alates tarnehäiretest kuni pandeemiani. Me pole nende väljakutsete suhtes immuunsed," ütles neljapäeval Apple'i juht Tim Cook.

Apple'il on palju tarnijaid Shanghai linna ümbruses. Hiina kommunistlik partei sulges pandeemia tõttu aprilli alguses terve linna.

Apple'i finantsjuht Luca Maestri ütles, et piirangud võivad müüki vähendada teises kvartalis nelja kuni kaheksa miljardi dollari võrra.

Apple teatas neljapäeval, et firma müük kasvas esimeses kvartalis üheksa protsenti 97,3 miljardi dollarini. Analüütikud eeldasid, et firma müük ulatub 94 miljardi dollarini, vahendas The Wall Street Journal.

Investorid muretsevad siiski majanduse jahenemise pärast. Tehnoloogiahiiglase Amazon aktsia hind langes neljapäeval 10 protsenti. Firma teatas esimesest kvartalikahjumist alates 2015. aastast.