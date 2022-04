Nafta hind kerkis viimase kahe nädala kõrgeimale tasemele

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli reedel 109,33 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on 106,35 dollarit barreli kohta.

Saksamaa valmistub lõpetama Venemaa nafta ostmist, seetõttu võib Euroopa Liit keelata Venemaa nafta impordi, vahendas Bloomberg.

Saksamaa majandusminister Robert Habeck ütles teisipäeval, et Berliin on viimaste kuude jooksul vähendanud märkimisväärselt oma sõltuvust Venemaa naftast. Habecki sõnul on võimalik, et Saksamaa loobub lähiajal täielikult Venemaa naftast.

"Kui Saksamaa on sellele avatud, on Venemaa nafta keelamise tõenäosus suurenenud. Küsimus on selles, kas Ungari toetab seda või mitte, kuna see peab olema üksmeelne," ütles finantsfirma UBS analüütik Giovanni Staunovo.

Hiinas väheneb nõudlus nafta järele. Hiina suurim riiklik naftatöötleja teatas, et pandeemia tõttu väheneb riigis nõudlus autokütuse järele. Hiljuti alustas kommunistlik partei inimeste massilist testimist viiruse suhtes Hangzhou linnas. Linnas elab umbes 10 miljonit inimest.