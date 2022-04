Frontexi juht esitas lahkumisavalduse

Leggeri saatis agentuuri juhatusele kirja, milles teatas oma tagasiastumisest.

"Annan oma mandaadi juhatusele tagasi, sest tundub, et Frontexi mandaati, mille raames mind valiti, on vaikselt, kuid tõhusalt muudetud," kirjutas Leggeri kirjas.

Leggeri lahkumisavalduse peab veel vastu võtma Frontexi juhatus, mis pidas reedel ka erakorralise koosoleku.

Ajakirjandusprojekti Lighthouse Reports raport väitis hiljuti, et Frontexi andmebaas näitas, et agentuur oli seotud migrantide tagasisaatmisega. Nii sunniti Kreekasse siseneda üritanud migrandid tagasi Türki. Leggeri kiri oli dateeritud samal päeval kui avaldati raport, vahendas The Guardian.

Frontexi tegevust uuris ka EL-i korruptsioonivastane amet OLAF. OLAF-i pressiesindaja kinnitas, et Frontexi uurimine lõpetati 15. veebruaril, kuid keeldus täiendavatest kommentaaridest.

Frontexi juhina on Leggeri saanud kriitikat, sealhulgas Euroopa Parlamendi erikomisjonilt. Komisjon süüdistas eelmisel aastal agentuuri, et see ei suuda kaitsta varjupaigataotlejate inimõigusi. Leggeri kritiseeriti, et ta ei määranud ametisse 40 inimõiguste vaatlejat, nagu on ette nähtud EL-i seadustes.

Prantsusmaa kodanik Leggeri töötas kõrgetel ametikohtadel oma kodumaa siseministeeriumis. Ta on juhtinud Frontexit alates 2015. aastast. Frontexi peadirektori asetäitja on eestlane Uku Särekanno.