Nädala lõpuni kestva festivali kavas on ligi kolmkümmend filmi ning mitu lühifilmide kogumikku, sealhulgas uutest Eesti filmidest koosnev „Õudne Eesti”. Esimest korda jõuab vaatajate ette Mart Sanderi õuduskriminull „Kuues saladus”. Festivali juht Helmut Jänes ütles Juhan Hepnerile, et üks nende eesmärke on ümber lükata inimeste eelarvamused õudusfilmide kohta.