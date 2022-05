Sõja 66. päev: Vene väed kasvatavad sõjalist aktiivsust Donbassis

Oluline 30. aprillil kell 22.20:

- Ukraina kaitseministeeriumi teatel on Vene väed valmistumas veelgi intensiivsemaks sõjategevuseks Ida-Ukrainas, keskendudes jätkuvalt Mariupoli terasetehase juures Ukraina kaitsjate blokeerimisele;

- Mariupolis asuvast Azovstali terasetehasest algas laupäeval tsiviilelanike evakueerimine, õhtu seisuga oli evakueeritud 20 haavatud tsiviilelanikku;

- Odessas kõlasid laupäeva õhtul plahvatused, Ukraina sõjaväe teatel sai linna lennuvälja lennurada pihta;

- Ukraina presidendi nõuniku sõnul tõrjub Venemaa kõiki ettepanekuid Mariupolist inimeste evakueerimiseks;

- Venemaa teeb kõik võimaliku, et hävitada kogu elu Donbassi regioonis, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski;

- USA kaitseministeeriumi teatel on Venemaa jutud tuumasõjast vastutustundetu;

- Prantsusmaa president lubab suurendada abi andmist Ukrainale;

- USA kaitseministeeriumi esindaja ütles Vene vägede kordasaadetud metsikustele viidates, et Ukrainas sõjalist agressiooni alustanud Vene president Vladimir Putin on käitunud kõlvatult;

- Ukraina ründas Venemaal Brjanski oblastis asuvat kütuseterminali, mida tabasid mürsud, teatas Vene meedia;

- Ukraina ja Venemaa vahel jätkuvad igapäevaselt rahukõnelused, mille üks aruteluteemasid on ka Venemaale kehtestatud sanktsioonide lõpetamine, ütles Vene välisminister Sergei Lavrov.

- Euroopa Liidu riigid arutavad võimalusi kehtestada sanktsioonid Venemaa tuumaenergeetikale, kusjuures neid toetaks ka Saksamaa, teatas väljaanne Politico viitega anonüümsetele allikatele;

- Ukraina suudab peagi üle saada riiki tabanud kütusepuudusest, ehkki Venemaa on oma rünnakutes purustanud mitmeid kütusehoidlaid, ütles president Zelenski;

- Ukraina üksused on edukalt tõrjunud Venemaa vägede pealetungid mitmel pool riigi idaosas, teatas Ukraina vägede juhatus laupäeval. Samas on Venemaa toomas sõtta uusi üksusi ning tulistab suurtükkidest Ukraina kirdenurgas asuvaid külasid, mis viimastel nädalatel on lahingutegevusest kõrvale jäänud.

Azovstali tehasest algas inimeste evakueerimine

Mariupolis asuvast Azovstali terasetehasest evakueeriti laupäeval 20 haavatud tsiviilelanikku.

Azovi rügemendi asekomandör Svjatoslav Palamar ütles, et hommikul kell kuus algama pidanud relvarahu algas lõpuks alles kell 11 ennelõunal.

"Praeguse seisuga, see on tõsi, mõlemad pooled järgivad relvarahu," sõnas ta.

"Me viisime kokkulepitud kohtumispaika 20 tsiviilelanikku, kes meil õnnestus rusude alt välja saada. Need on naised ja lapsed. Me loodame, et need inimesed pääsevad kokkulepitud sihtkohta, mis on Ukraina kontrolli all olev Zaporižžja," rääkis Palamar.

"Praegu päästeoperatsioon käib, seda viivad läbi Azovi teenistujad - me päästame tsiviilelanikke rusude alt. Need on naised, lapsed ja vanurid," ütles ta videosõnumis.

"Me loodame, et see protsess jätkub ja me suudame kõik tsiviilelanikud edukalt evakueerida," sõnas ta.

Ukraina kaitseministeerium: Venemaa valmistub sõjalist aktiivsust suurendama

Ukraina kaitseministeeriumi pressiesindaja Oleksandr Motuzjanõki sõnul on Vene väed järk-järgult suurendamas oma sõjalist aktiivsust Ida-Ukrainas.

Tema sõnul on kasvanud Venemaa soov hõivata võimalikult palju Ukraina territooriumit.

Motuzjanõk ütles, et Venemaa jätkab Mariupoli pihta õhurünnakute tegemist. "Okupantide peamised jõupingutused on suunatud meie üksuste blokeerimisele Azovstali tehase lähedal," ütles ta. Osa sõjaväelasi viiakse tema sõnul siiski ümber rohkem ida poole.

Motuzjanõki sõnul viivad Vene väed Harkivi oblasti elanikke sunniviisiliselt Venemaale. Varem ütles Venemaa välisminister Sergei Lavrov, et üle miljoni inimese on alates veebruari lõpust "evakueeritud" Ukrainast Venemaale.

Ukraina on korduvalt süüdistanud Venemaad inimeste sunniviisilises riigist välja viimises ning nende pantvangidena kasutamises.

Odessas kõlas mitu plahvatust

Ukraina meedia ja pealtnägijate sõnul kõlas laupäeva õhtul pisut pärast kella kuut riigi lõunaosas asuvas Odessa linnas mitu plahvatust. Plahvatusi oli kosta veidi pärast õhuhäiret.

Üks pealtnägija ütles CNN-ile, et nägi vähemalt üht lahingulennukit üle linna lendamas.

Ukraina sõjaväe teatel kahjustas Vene raketirünnak Odessa lennuvälja lennurada ning seda ei saa enam kasutada.

Zelenski nõunik: Venemaa ei lase inimesi Mariupolist evakueerida

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski nõunik Mõhhailo Podoljak ütles, et maailm on valmis päästma Mariupolis Vene vägede pommirahe all olevaid tsiviilisikuid, kuid Venemaa ei lase seda teha, kuna soovib hävitada linna ja selle kaitsjad.

Mariupoli langemine oleks Podoljaki hinnangul Venemaale sümboolne võit 9. maiks.

Podoljaki sõnul tõrjub Venemaa kõiki ettepanekuid Mariupolist inimeste evakueerimiseks. Podoljak ütles, et vaatamata sellele, et Putini poole pöörduvad isiklike palvetega ka mõned maailma liidrid evakuatsioonikoridoride avamiseks, ei reageeri Venemaa neile kuidagi.

Mariupolis asuvas Azovstali tehasekompleksis on endiselt varjul tuhatkond ukrainlast, neist pooled vigastatud.

Mariupoli linnapea: terasetehases lõksus inimesed on elu ja surma vahel

Mariupolist püütakse jätkuvalt korraldada linna lõksu jäänud tuhandete tsiviilelanike evakueerimist. Tuhatkond inimest on seal lõksus Azovstali terasetehases.

Mariupoli linnapea Vadõm Boitšenko sõnul ütles BBC-le, et tehases olevad inimesed kõiguvad elu ja surma piiril. "Inimesed ootavad, nad palvetavad päästmise nimel. On keeruline öelda, mitu päeva või tundi meil nende elude päästmiseks on," sõnas linnapea.

Boitšenko ise enam Mariupolis pole, aga tema sõnul on terasetehases umbes 1000 tsiviilelanikku ja 600 neist vigastatud. Linnapea sõnul on osad inimesed olnud tehases juba Venemaa invasiooni esimestest päevadest alates.

"Seal kinni olevatel inimestel peaaegu ei ole võimalust oma elu päästa. Neil pole võimalust hingata värsket õhku. Nad sisenesid pommivarjenditesse ja ootavad seal elude päästmist," rääkis Boitšenko.

Pentagon: tuumasõjast rääkimine on vastutustundetu

Venemaa välisministeeriumi hinnangul tuleb hoida riskid tuumasõjaks võimalikult minimaalsed, ütles ministeeriumi tuumarelvade leviku vastase osakonna juht Vladimir Jermakov. See on vastuolus välisminister Sergei Lavrovi ütlusega nädala algul, kes hoiatas võimaliku tuumasõja eest.

USA kaitseministeeriumi hinnangul on tuumasõjast rääkimine vastutustundetu.

"Tuumarelv on tuumarelv. Sa võid rääkida igasugu asju nagu taktikalisest relvast ja muust. See on tuumarelv. See on massihävitusrelv. See on täiesti vastutustundetu, et tuumarelvariik täristab ja pläristab tuumarelvade võimalikust kasutamisest, ükskõik millisest, olenemata suurusest või võimsusest," kommenteeris Pentagoni pressiesindaja John Kirby.

Prantsusmaa lubab suurendada abi andmist Ukrainale

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles pärast vestlust Ukraina kolleegi Volodõmõr Zelenskiga, et Prantsusmaa suurendab sõjalise ja humanitaarabi andmist Ukrainale.

Macron kordas ka, et on suures mures Ukraina linnade pommitamise pärast Venemaa poolt ja Mariupoli väljakannatamatu olukorra pärast.

USA, Prantsusmaa ja teised liitlased on andnud Kiievile sadu kaugmaa suurtükke, et aidata Ukrainal tõrjuda Moskva pealetungi Ida-Ukrainas Donbassi piirkonnas.

Prantsusmaa võimude sõnul ulatub abi Ukrainale enam kui 615 tonni varustuseni, selle seas on meditsiiniseadmed, generaatorid haiglatele, toiduabi ja päästeautod.

Zelenski: Venemaa tahab muuta Donbassi asustamata alaks

Donbassi asulate elurajoonide ja taristu pidev pommitamine Vene vägede poolt näitab, et Venemaa soovib selle muuta asustamata alaks, ütles Zelenski oma öises videopöördumises.

Vene relvajõud teatasid laupäeva lõunal, et armee suurtükiüksused ründasid öö jooksul 389 Ukraina sihtmärki, sealhulgas 35 kontrollposti, 15 moonaladu ja mitmeid alasid, kuhu olid koondatud Ukraina üksused ja sõjavarustus. Vene kaitseministeeriumi teatel tabasid nende raketid nelja laskemoona- ja kütusehoidlat. Uudisteagentuur Reuters märgib, et neid väiteid pole võimalik kontrollida.

Zelenski kommenteeris ka Kiievit neljapäeval tabanud raketirünnakut ajal, kui linnas viibis ÜRO peasekretär Antonio Guterres. "Kahjuks jäi ÜRO brutaalne alandamine Venemaa poolt tugeva vastuseta," tõdes Ukraina president.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/UKRANIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Ukraina päästeteenistus: Harkivis said pihta haigla ja kortermajad

Ukraina päästeteenistuse teatel said Harkivi linnas möödunudöises pommitamises pihta haigla ja kortermajad.

Kahe üheksakorruselise kortermaja korterid süttisid selle tulemusel põlema. Ühe korteri omanik sai kannatada ja viidi haiglasse.

Päästeteenistuse teatel said haigla betoonkonstruktsioon ja aknad kahjustada. Viiendal korrusel puhkes ka tulekahju, kuid kannatanuid ei olnud.

BBC märgib, et pole juhtunule eraldi kinnitust leidnud.

Pentagon: Putini käitumine on kõlvatu

USA kaitseministeeriumi pressiesindaja süüdistas Ukrainas sõjalist agressiooni alustanud Vene presidenti Vladimir Putinit kõlvatus käitumises.

"On keeruline vaadata neid pilte ja kujutada ette, et mõni mõtlev, tõsiseltvõetav ja küps liider võiks seda teha. Seega ma ei saa rääkida tema psüühikast. Aga ma arvan, et saame rääkida tema kõlvatusest," ütles Pentagoni pressiesindaja John Kirby

USA kaitseministeeriumi esindaja sõnul ei ole ühelgi Putini esitatud põhjendusel Ukrainasse tungimiseks - võitlus natsismiga, venelaste kaitsmine Ukrainas, Vene riiklike huvide kaitsmine – mingit alust.

Pentagoni pressiesindaja John Kirby reedel Vene agressioonist rääkimas. Autor/allikas: SCANPIX / AP

Kirby tõi esile Vene sõjaväelaste kordasaadetud julmusi – kinniseotud tsiviilisikute tapmist kuklalaskudega, naiste ja rasedate tapmist, haiglate pommitamist – ja nimetas neid mõistusevastaseks

Ukraina: Venemaa toob lisavägesid Kaug-Idast

Ukraina üksused on edukalt tõrjunud Venemaa vägede pealetungid mitmel pool riigi idaosas, teatas Ukraina vägede juhatus laupäeval. Samas on Venemaa toomas sõtta uusi üksusi ning tulistab suurtükkidest Ukraina kirdenurgas asuvaid külasid, mis viimastel nädalatel on lahingutegevusest kõrvale jäänud.

Ukraina peastaabi teatel tugevdab Venemaa oma sõjaväge Izjumi piirkonnas ning toob sinna seni Kaug-Idas paiknenud üksusi. Ukraina relvajõudude teatel on Vene vägede katsed Izjumis läbi murda seni tagasi löödud, agressor püüab ka hõivata Lõmani linna, mis on oluline raudteesõlm ja jäi reedel Vene suurtükitule alla.

Kokku lõid Ukraina väed relvajõudude pressikeskuse teatel reedel Donetski ja Luhanski oblastis edukalt tagasi 14 Vene üksuste rünnakut. Ida-Ukraina taktikaline grupp tappis lahingutes 173 Vene sõjaväelast. Kokku hävitasid Ukraina üksused päevaga 11 Vene tanki, seitse suurtükisüsteemi, 27 soomukit, 14 muud sõidukit ning tulistasid alla ühe Vene õhujõudude lennuki ja seitse drooni.

Ukraina teatel käivad ägedad lahingud ka Rubižne ja Popasna ümbruses, mõlemat on Vene üksused püüdnud juba nädalaid vallutada.

Staabi teatel on Vene üksused rünnanud ka Ukraina positsioone Sumõ oblasti neljas külas, kus pole juba nädalaid lahinguid olnud.

Luhanski oblasti kohaliku sõjaväejuhi Sehi Haidai sõnul purustasid Vene relvajõud Rubižnes ja Popasnas kaks koolimaja ning 20 elumaja. Venemaa korraldas viimase ööpäeva jooksul 16 suurtükirünnakut, tabades muuhulgas ka Hirske ja Orihhovo asulaid.

Haidai sõnul evakueeriti Popasnast 32 inimest, kuid kaks evakuatsioonibussi sattusid tule alla ning sellest saadik ei ole enam nendes asunud inimestega kontakti. Popasna sõjalis-tsiviilvalitsuse juht Mõkola Hanatov ütles, et bussijuhid olid vabatahtlikud. "Ma arvan, et me kaotame need inimesed," lisas ta.

Lõunarindel tulistasid Vene väed Krõvõi Rigi lähistel asuvat küla, ütles Dnipro oblasti juht Mõkola Lukašuk. Inimesed siiski kannatada ei saanud.

Briti armee: Venemaa peab oma üksusi kaotuste tõttu ümber korraldama

Vene relvajõud peavad pärast ebaõnnestunud pealetunge Ukraina kirdeosas oma kurnatud üksused ümber korraldama, öeldakse Ühendkuningriigi armee laupäevahommikuses ülevaates.

"Vene üksuste puudused taktikalises juhtimises püsivad. Üksuste tasemel oskuste nappus ning ebapiisav õhutoetus ei võimalda Venemaal täies ulatuses kasutada oma võitlusvõimet, seda hoolimata mõningale edule kohtadel," seisab raportis.

Samas märgitakse, et Venemaa loodab lahendada varem tema edasiliikumist piiranud probleeme lahingujõu koondamise ja varustusliinide lühendamisega ning lihtsustades juhtimist ja kontrolli.

Ukraina ründas Brjanski kütuseterminali

Ukraina ründas Venemaal Brjanski oblastis asuvat kütuseterminali, mida tabasid mürsud, teatas Vene meedia.

Ajakirjandus vahendas Brjanski kuberneri Aleksandr Bogomazi teadet, mille kohaselt hoidis Vene õhukaitse ära Ukraina sõjalennuki tungimise üle piiri.

Bogomazi kinnitusel rünnakus inimesed viga ei saanud.

Sel nädalal puhkesid tulekahjud kahes Brjanskis asuvas kütusehoidlas, mille kaudu varustatakse Ukrainas sõdivaid Vene üksusi. Sõjandusanalüütik Rob Lee ütles väljaandele The Guardian, et tõenäoliselt oli tegemist Ukraina sabotaažiga. Ukraina ise ei ole oma osalust põlengute puhkemises kinnitanud.

Lavrov: rahukõneluste osa on ka sanktsioonide kaotamine

Ukraina ja Venemaa vahel jätkuvad igapäevaselt rahukõnelused, mille üks osa on ka Venemaale kehtestatud sanktsioonide lõpetamine, ütles Vene välisminister Sergei Lavrov.

"Praegu arutavad Venemaa ja Ukraina delegatsioon iga päev videosilla vahendusel võimaliku lepingu kavandit," ütles Lavrov usutluses Hiina uudisteagentuurile Xinhua, mille avaldas oma kodulehel ka Vene välisministeerium.

Ukraina ja Venemaa delegatsioonid ei ole näost näkku kohtunud 29. märtsist saadik. Kõneluste atmosfääri on tugevalt kahjustanud taganenud Vene vägede korraldatud metsikused Kiievi lähedastes asulates.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on kutsunud lääneriike üles Venemaale kehtestatud sanktsioone veelgi karmistama, et peatada Vene agressioon.

Reedel hoiatas Ukraina president, et kõnelused on Vene vägede tegevuse pärast katkemisohus.

Politico: EL kaalub sanktsioone Venemaa tuumaenergeetikale

Euroopa Liidu riigid arutavad võimalusi kehtestada sanktsioonid Venemaa tuumaenergeetikale, kusjuures neid toetaks ka Saksamaa, teatas väljaanne Politico viitega anonüümsetele allikatele.

"Saksamaa alaline esindaja Euroopa Liidu juures avalikustas kolmapäeval Berliini uue seisukoha, märkides, et Saksamaa ei ole mitte ainult nõus sanktsioonidega Vene naftatarnetele, aga toetab ka Vene uraaniekspordi keelustamist," ütles üks allikas Politicole.

Väljaande hinnangul võiksid uued sanktsioonid hõlmata mitte ainult Venemaa uraanitarneid, aga ka piiranguid Vene aatomienergiaettevõtte Rosatom tegevusele.

Varasemalt on lääneriikide meedia teatanud, et järgmisel nädalal võib EL kehtestada esimesed sanktsioonid ka Vene naftaekspordile.

Zelenski lubas kütusenappuse peatset lõppu

Ukraina suudab peagi üle saada riiki tabanud kütusepuudusest, ehkki Venemaa on oma rünnakutes purustanud mitmeid kütusehoidlaid, ütles president Zelenski.

"Paljudes meie riigi bensiinijaamades on näha järjekordi ning hinnatõusu," rääkis Zelenski öösel avaldatud videopöördumises. "Okupandid hävitavad sihilikult kütuse tootmise, hoidmise ja transpordi taristut," lisas ta. "Venemaa on blokeerinud ka meie sadama, mistõttu ei ole võimalik kütusepuudusest kiiresti üle saada," märkis Ukraina president.

"Aga valitsuse liikmed on lubanud nädala või kõige rohkem kahe jooksul kütusetarned uuesti tööle saada, mis hoiaks edaspidi defitsiidi ära," rääkis Zelenski.

Ukraina majandusminister Julia Svõrõdenko teatas, et kütusepuudusest saadakse üle nädala jooksul, kuna ettevõtted on sõlminud vastavad kokkulepped Euroopa tarnijatega.