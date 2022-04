USA kaitseministeerium: Putini käitumine on kõlvatu

USA kaitseministeeriumi pressiesindaja süüdistas Ukrainas sõjalist agressiooni alustanud Vene presidenti Vladimir Putinit kõlvatus käitumises. Vene välisminister rääkis Ukrainaga peetavatest läbirääkimistest ning Moskva huvist, et riigile kehtestatud sanktsioonid maha võetaks.

Oluline 30. aprillil kell 9.25

- USA kaitseministeeriumi esindaja ütles Vene vägede kordasaadetud metsikustele viidates, et Ukrainas sõjalist agressiooni alustanud Vene president Vladimir Putin on käitunud kõlvatult;

- Ukraina ja Venemaa vahel jätkuvad igapäevaselt rahukõnelused, mille üks aruteluteemasid on ka Venemaale kehtestatud sanktsioonide lõpetamine, ütles Vene välisminister Sergei Lavrov.

- Euroopa Liidu riigid arutavad võimalusi kehtestada sanktsioonid Venemaa tuumaenergeetikale, kusjuures neid toetaks ka Saksamaa, teatas väljaanne Politico viitega anonüümsetele allikatele;

- Ukraina suudab peagi üle saada riiki tabanud kütusepuudusest, ehkki Venemaa on oma rünnakutes purustanuid mitmeid kütusehoidlaid, ütles president Zelenski;

- Ukraina teatel tõrjusid tema väed reedel 14 Vene üksuste rünnakut ning tapsid 173 vastase sõdurit.

"On keeruline vaadata neid pilte ja kujutada ette, et mõni mõtlev, tõsiseltvõetav ja küps liider võiks seda teha. Seega ma ei saa rääkida tema psüühikast. Aga ma arvan, et saame rääkida tema kõlvatusest," ütles Pentagoni pressiesindaja John Kirby

USA kaitseministeeriumi esindaja sõnul ei ole ühelgi Putini esitatud põhjendusel Ukrainasse tungimiseks - võitlus natsismiga, venelaste kaitsmine Ukrainas, Vene riiklike huvide kaitsmine – mingit alust.

Kirby tõi esile Vene sõjaväelaste kordasaadetud julmusi – kinniseotud tsiviilisikute tapmist kuklalaskudega, naiste ja rasedate tapmist, haiglate pommitamist – ja nimetas neid mõistusevastaseks

Briti armee: Venemaa peab oma üksusi kaotuste tõttu ümber korraldama

Vene relvajõud peavad pärast ebaõnnestunud pealetunge Ukraina kirdeosas oma kurnatud üksused ümber korraldama, öeldakse Ühendkuningriigi armee laupäevahommikuses ülevaates.

"Vene üksuste puudused taktikalises juhtimises püsivad. Üksuste tasemel oskuste nappus ning ebapiisav õhutoetus ei võimalda Venemaal täies ulatuses kasutada oma võitlusvõimet, seda hoolimata mõningale edule kohtadel," seisab raportis.

Samas märgitakse, et Venemaa loodab lahendada varem tema edasiliikumist piiranud probleeme lahingujõu koondamise ja varustusliinide lühendamisega ning lihtsustades juhtimist ja kontrolli.

Lavrov: rahukõneluste osa on ka sanktsioonide kaotamine

Ukraina ja Venemaa vahel jätkuvad igapäevaselt rahukõnelused, mille ükls osa on ka Venemaale kehtestatud sanktsioonide lõpetamine, ütles Vene välisminister Sergei Lavrov.

"Praegu arutavad Venemaa ja Ukraina delegatsioon iga päev videosilla vahendusel võimaliku lepingu kavandit," ütles Lavrov usutluses Hiina uudisteagentuurile Xinhua, mille avaldas oma kodulehel ka Vene välisministeerium.

Ukaina ja Venemaa delegatsioonid ei ole näost-näkku kohtunud 29. märtsist saadik. Kõneluste atmosfääri on tugevalt kahjustanud taganenud Vene vägede korraldatud metsikused Kiievi lähedastes asulates.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on kutsunud lääneriike üles Venemaale kehtestatud sanktsioone veelgi karmistama, et peatada Vene agressioon.

Reedel hoiatas Ukraina president, et kõnelused on Vene vägede tegevuse pärast katkemisohus.

Politico: EL kaalub sanktsioone Venemaa tuumaenergeetikale

Euroopa Liidu riigid arutavad võimalusi kehtestada sanktsioonid Venemaa tuumaenergeetikale, kusjuures neid toetaks ka Saksamaa, teatas väljaanne Politico viitega anonüümsetele allikatele.

"Saksamaa alaline esindaja Euroopa Liidu juures avalikustas kolmapäeval Berliini uue seisukoha, märkides, et Saksamaa ei ole mitte ainult nõus sanktsioonidega Vene naftatarnetele, aga toetab ka Vene uraaniekspordi keelustamist," ütles pks allikas Politicole.

Väljaande hinnangul võiksid uued sanktsioonid hõlmata mitte ainult Venemaa uraanitarneid, aga ka piiranguid Vene aatomienergiaettevõtte Rosatom tegevusele.

Varasemalt on lääneriikide meedia teatanud, et järgmisel nädalal või EL kehtestada esimesed sanktsioonid ka Vene naftaekspordile.

Zelenski lubas kütusenappuse peatset lõppu

Ukraina suudab peagi üle saada riiki tabanud kütusepuudusest, ehkki Venemaa on oma rünnakutes purustanuid mitmeid kütusehoidlaid, ütles president Zelenski.

"Paljudes meie riigi bensiinijaamades on näha järjekordi ning hinnatõusu," rääkis Zelenski öösel avaldatud videopöördumises. "Okupandid hävitavad sihilikult kütuse tootmise, hoidmise ja transpordi taristut," lisas ta. "Venemaa on blokeerinud ka meie sadama, mistõttu ei ole võimalik kütusepuudusest kiiresti üle saada," märkis Ukraina president.

"Aga valitsuse liikmed on lubanud nädala või kõige rohkem kahe jooksul kütusetarned uuesti tööle saada, mis hoiaks edaspidi defitsiidi ära," rääkis Zelenski.

Ukraina majandusminister Julia Svõrõdenko teatas, et kütusepuudusest saadakse üle nädala jooksul, kuna ettevõtted on sõlminud vastavad kokkuilepped Euroopa tarnijatega.

Ukraina: lõime tagasi 14 Vene vägede rünnakut

Ukraina relvajõudude pressikeskuse teatel lõid Ukraina üksused reedel Donetski ja Luhanski oblastis edukalt tagasi 14 Vene vägede rünnakut.

Ida-Ukraina taktikaline grupp tappis lahingutes 173 Vene sõjaväelast. Kokku hävitasid Ukraina üksused päevaga 11 Vene tanki, seitse suurtükisüsteemi, 27 soomukit, 14 muud sõidukit ning tulistasid alla ühe Vene õhujõudue lennuki ja seitse drooni.