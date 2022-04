Meedia: USA plaanib hakata Vene tippspetsialiste üle meelitama

Muuhulgas on Valge Maja palunud kongressil muuta ära USA tööviisa taotlejatele kehtiva nõude näidata töökoha olemasolu. Muudatus puudutaks spetsialiste, kellel on USA-s või välisriikides omandatud magistri- või doktorikraad tehnoloogia, inseneeria või matemaatika erialadel, märkis Bloomberg, mida vahendas ajaleht Vedomosti.

Väljaandega rääkinud USA riikliku julgeoleku nõukogu anonüümsust palunud esindaja ütles, et need sammud on suunatud sellele, et nõrgestada Venemaa kõrgtehnoloogilist võimekust lühiajalises plaanis, pikemaajaliselt aga Venemaa innovatsiooniliste aluste õõnestamiseks ning USA majanduse ja julgeoleku tugevdamiseks.

President Joe Bideni administratsioon plaanib Bloombergi andmeil lihtsustada pooljuhtide ja kosmosetehnoloogia valdkonna spetsialistide, tuumaenergia inseneride, tehisintellekti, raketimootorite ja teistes sarnastes valdkondades tegutsevate inimeste USA-sse asumist.

Bloomberg märkis Valge Maja anonüümsele ametnikule viidates, et Venemaalt on lahkunud märgatav hulk kõrgetasemelisi tehnika valdkonna eksperte, nende äramineku põhjuseks on lääne sanktsioonide põhjustatud finantsprobleemid.

Venemaa elektroonilise side ettevõtete assotsiatsiooni juht Sergei Plugotarenko ütles märtsi lõpus, et aprillis võib emigratsiooni teise laine raame riigist lahkuda 70 000 – 100 000 IT-spetsialisti. Tema sõnu lahkus esimese lainega, kohe pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse 50 000 – 70 000 inimest, vahendas Vene väljaanne Vedomosti.

Leht lisas, et Venemaa siseministeerium ja tööinisteerium on koostanud seadusemuudatused, mis peaks lihtsustama välisriikide IT-spetsialistide elamaasumist Venemaale. Varem oli parlamendi ülemkoja aseesimees, võimupartei Ühtne Venemaa tähtis ametnik Andrei Turtšak öelnud, et riik vajaks umbes miljonit IT-spetsialisti.