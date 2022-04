Pühapäeval sajab mitmel pool vähest vihma, sooja on kuni 12 kraadi

Pühapäeva öösel on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub lääne- ja edelatuul 3 kuni 8, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +2, saartel ja läänerannikul kuni +5 kraadi.

Hommikul on nii pilves taevast kui ka selgemaid laike. Suuremat sadu ei tule, aga Põhja-Eestis üksik sabin vihma siiski pole välistatud. Puhub nõrk edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on 0 kraadist idapoolsetes maakondades kuni +3 kraadini lääne pool, tuulele avatud rannikul on kuni +6 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6 kuni 12 kraadi.

Öö vastu esmaspäeva on rahulik ja karge. Päeval suureneb Skandinaavia põhjaaladelt madalrõhkkonna surve, edelatuul tõuseb tugevaks, aga sadu veel ei jõua. Õhusoe kerkib üle 10 kraadi.

Teisipäev on madalrõhkkonna servas vihmahoogudega ja nii ööl kui ka päeval plusskraadidega.

Kolmapäeval tungib loodevoolus jahedus sisse. Selgem öö on 0 kraadi lähedane ja võib kraad-kaks külmagi olla, päeval on sajuhooge nii vihma kui ka lörtsina ning üsna tugev tuul lisab kõledust.

Neljapäev on kõrgrõhkkonna servas rahulikum, aga jahe. Selge ööga jahtub õhk miinuspoolele, päike aitab päevase temperatuurifooni 9 kuni 10 kraadini tõsta.