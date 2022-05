Sõja 67. päev: Zelenski sõnul on Ukraina hävitanud tuhat Vene tanki

Presidendi sõnul on vastased kandnud märkimisväärseid kaotusi, kuid Ukraina ründamiseks on neil veel piisavalt moona. Samas peetakse Vene vägede suuri edusamme Ida-Ukrainas aga üha ebatõenäolisemaks, sest väed ei suuda rünnakute jätkumisest hoolimata edasi liikuda.

Oluline 1. mail kell 22.50:

- Kohalike ametnike sõnul võib täna toimuda evakueerimine Mariupolist;

- Azovstali tehasest on evakueeritud ligikaudu 100 inimest;

- Nancy Pelosi: USA toetab Ukrainat sõja lõpuni;

- Zelenski: venelased on Ukrainat rünnates kaotanud 23 000 sõdurit;

-Venemaa võttis omaks laupäevase rünnaku Odessale;

- Venelased ei suuda Ida-Ukrainas ummikseisust välja tulla.

Kuigi Mariupoli Azovstali tehasest on evakueeritud ligi 100 tsiviilelanikku, on tehases endiselt ka palju haavatuid. Üksus aga alla anda ei plaani.

"Tehases on endiselt ka haavatud. Neid ei ole veel evakueeritud, kuid me loodame, et nad viiakse siit ära. Nende olukord on tõsine, nad vajavad korralikku arstiabi ja toitu, et paraneda," ütles kohaliku väeüksuse asejuht Svõtoslav Palamar BBC-le.

Palamari sõnul on probleem toidu ja vee puudusega, kuid tehasesse jäänud inimesed proovivad allesolevaga hakkama saada nii kaua kuni võimalik.

Ta avaldas lootust, et Azovstali jäänud tsiviilisikud evakueeritakse, kuid sõjaväelased alla anda ei plaani. "Me võitleme vastu ja ei kavatse alla anda," ütles ta.

Sissepiiratud Mariupolis on lisaks Azovstali tehasele lõksus veel ligikaudu 100 000 tsiviilelanikku, kellel pole nädalaid olnud ligipääsu veele ega elektrile.

Pühapäevaks plaanitud evakuatsioon on edasi lükatud esmaspäeva hommikul kella kaheksaks.

Azovstalist evakueeritud on teel Zaporižžjasse

"Mõlemad osapooled nõustusid, et ligikaudu kaks kuud Azovstalis lõksus olnud tsiviilelanikud - naised, lapsed ja vanurid - evakueeritakse Zaporižžjasse, kus nad saavad humanitaarabi, sealhulgas psühholoogilisi teenuseid," teatas ÜRO.

"Kuna evakuatsioon endiselt käib, ei avalda me rohkem detaile, et kindlustada konvois tsiviilelanike ja humanitaarabi julgeolek," teatas organisatsioon.

USA senati demokraatide juhi Chuck Schumeri sõnul plaanib ta Ukraina 33 miljardi dollari abipaketti lisada ka sätted, mis lubaksid USA-l konfiskeerida Vene oligarhide varasid ja saata raha Ukrainasse.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul on Azovstalist pääsenud ligikaudu 100 tsiviilelanikust koosnev grupp ja koostöös ÜRO-ga jätkub tehasesse jäänud inimeste evakueerimine.

Evacuation of civilians from Azovstal began. The 1st group of about 100 people is already heading to the controlled area. Tomorrow we'll meet them in Zaporizhzhia. Grateful to our team! Now they, together with #UN, are working on the evacuation of other civilians from the plant. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

Päeval teatas Venemaa, et Azovstali tehase lähedalt evakueeriti 25 ja 21 inimese suurused grupid. Ukraina sõdurid teatasid laupäeval, et tehasest lahkus 20 inimest.

Ukraina kõneisikute sõnul on Azovstali tehases lõksus ligikaudu 1000 tsiviilelanikku ja enam kui 500 haavatud sõdurit.

Reutersi fotograafi teatel jõudsid päeval ligikaudu 40 tsiviilisikut Azovstali tehasest ajutisse varjupaika Bezimenne külas, mis asub Marupolist ligikaudu 30 kilomeetri kaugusel.

ÜRO peasekretär Antonio Guterres ütles neljapäeval, et käimas on pingelised läbirääkimised Azovstalis varjuvate inimeste evakueerimiseks.

Azovstalist vabastatud tsiviilisikud suundusid pühapäeval ajutisse varjupaika Donetski oblastis. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Alexander Ermochenko

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas pühapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 23 500;

- tankid 1026;

- jalaväe lahingumasinad 2471;

- lennukid 192;

- kopterid 155;

- suurtükisüsteemid 451;

- õhutõrjesüsteemid 80;

- mobiilsed raketisüsteemid (MLRS) 151;

- operatiiv-taktikalised droonid 245;

- autod ja muud sõidukid umbes 1796;

- laevad / paadid 8;

- eritehnika 32.

Peastaabi teatel olid Venemaa suurimad kaotused viimase ööpäeva jooksul Izjumi piirkonnas.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Venemaa võttis omaks laupäevase rünnaku Odessale

Venemaa kaitseministeerium kinnitas laupäevase rünnaku Odessa lähedal asuvale lennuväljale. Ministeerium teatas, et hävitas Onyxi rakettidega lennuraja ja angaari. Asutuse väitel sisaldas angaar USA ja EL-i riikide relvi.

Odessa piirkonna kuberner Maksim Martšenko ütles, et Venemaa kasutas lennuvälja ründamiseks Krimmist välja lastud Bastioni raketti. Reutersi teatel on Venemaa väitnud ka, et tulistas Harkivi kohal alla kaks Ukraina pommitajat Su-24.

Harkivi linn on ka pühapäeval rünnakute all ja kohalik kuberner on kutsunud inimesi üles intensiivsete mürskude tõttu varjupaikadest mitte lahkuma.

Ta ütles Telegrami vahendusel: "Seoses intensiivse mürsurünnakuga kutsume Harkivi põhja- ja idapoolsete piirkondade, eriti Saltivka elanikke tungivalt üles mitte lahkuma päeva jooksul varjupaigast ilma kiireloomulise vajaduseta."

Vene kanalid: Azovstalist on toodud välja veel tsiviilelanikke

Vene uudistekanalid Ria ja TASS teatasid pühapäeval, et kokku 46 inimest on purukspommitatud tehasest lahkunud. Inimesed lahkusid kahes grupis ja neile pakutakse toitu ja peavarju.

Kohalike ametnike sõnul võib täna toimuda evakueerimine ka mujalt Mariupolist. Reutersi teatel käskisid ümberpiiratud sadamalinna nõukogu ja kuberner Zaporižžjasse lahkuda soovivatel elanikel koguneda pühapäeval kell 16.

Nancy Pelosi külastas Kiievit

USA parlamendi spiiker Nancy Pelosi külastas Kiievis president Zelenskit. Ukraina presidendi äsja avaldatud videos on näha, kuidas Pelosi koos USA esindajate delegatsiooniga kohtus Zelenskiga.

Klipis ütles Pelosi Zelenskile: "Külastame teid, et tänada teid vabadusvõitluse eest. Te võitlete kõigi eest. Seega on meie kohustus olla teie jaoks olemas, kuni võitlus on lõppenud."

Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США @SpeakerPelosi в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави! pic.twitter.com/QXSBPFoGQh — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

Venelaste pealetung Izjumi teljel jätkus

Ukraina relvajõud avaldasid sotsiaalmeedias ülevaate läinud ööpäeva arengutest. Nad teatasid Venemaa tulest Ukraina vägede pihta Brjanski oblastist ning õhu- ja suurtükirünnakutest Slobožanski lähedal. "Vene väed viisid läbi pealetungioperatsioone Izjum-Barvinkove ja Izjum-Slovjanski liinide lähistel. Donetskist ja Luganskist toimetati kohale umbes 300 ühikut relvi ja varustust ning umbes 1000 sõdurit. Donetski ja Tavria suunal tegutseb kogu kontaktliini lõigul rühm vaenlase vägesid," teatas Ukraina relvajõudude esindaja.

Ukraina väed tõrjusid Donetskis ja Luganskis viimase 24 tunni jooksul üheksa Venemaa rünnakut, hävitades kaheksa tanki, ühe suurtükiväesüsteemi, 24 soomuslahingumasinat, ühe erisõiduki ja viis autot (sealhulgas kaks kütusepaaki). Õhutõrjeüksused hävitasid seitse mehitamata lennumasinat ja kaks Su-25 lennukit, kirjutati raportis.

Tõsised lahingud Harkivi all laupäeval Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Ricardo Moraes

USA analüütikud: Ukraina vasturünnakud edukad

USA sõjauuringute instituudi viimases raportis märgiti, et kui Venemaa ka lisab Izjumi teljele vägesid, ei võimalda see neil tõenäoliselt märkimisväärseid edusamme saavutada ja seisakust välja tulla.

"Tõenäoliselt ei suuda need jõud Vene vägedel praegusest ummikseisust välja tulla, kuna Venemaa rünnakud piirduvad kahe suure maanteega (Slovjanski ja Barvinkove suunas) ega suuda kaugemale areneda," kirjutasid analüütikud.

Mitmed edukad Ukraina vasturünnakud Harkivi linnast viimase 72 tunni jooksul on lisaks vallutanud tagasi linna põhja- ja idaosas asuva eeslinnaringi ning võivad lisaks sundida Vene vägesid nende positsioonide hoidmiseks ümber paigutama Izjumi teljele mõeldud üksusi. "Vene vägede suured edusammud Ida-Ukrainas on üha ebatõenäolisemad ja Ukraina väed võivad lähipäevil korraldada laiemaid vasturünnakuid," tõdesid raporti autorid.

USA valitsusliikmed külastavad Kiievit

USA välisminister Antony Blinken vestles laupäeval oma Ukraina kolleegi Dmytro Kulebaga. Nad kohtusid viimati 24. aprillil Kiievis.

USA ametnike andmetel teavitas Blinken Kulebat USA valitsuse plaanidest sel nädalal Lvivi külastada. Ta kavatseb külastada ka Kiievit enne sealse USA saatkonna avamist. Blinken rõhutas vestluses Kulebaga ka USA tugevat toetust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele.

Ukraina sõjavägi evakueeris laupäeval Harkivi külje all tagasivõidetud aladelt tsiviilelanikke. Autor/allikas: SCANPIX/Carol Guzy/ZUMA Press Wire

Zelenski: venelased on kaotanud 23 000 sõdurit

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles laupäevaõhtuses pöördumises, et Ukraina armee on juba hävitanud enam kui 1000 Vene tanki, ligi 200 Vene lennukit ja ligi 2500 soomukit. Ta ütles ka, et Venemaa on pärast invasiooni algust kaotanud juba üle 23 000 sõduri.

Vaatamata nendele kaotustele on Vene vägedel endiselt varustust rünnakute korraldamiseks, vahendas CNN Zelenski sõnu. "Loomulikult on okupantidel veel varustust laos. Jah, neil on veel rakette, mida meie territooriumile tulistada," lisas ta. "Aga see sõda on Venemaad juba nii palju nõrgestanud, et nad peavad Moskva paraadiks planeerima veelgi vähem sõjatehnikat."

Zelenski ütles ka, et 69 protsendil Ukraina poolt tagasi vallutatud aladest on nüüd taas "täieõiguslik kohalik omavalitsus". Ta lisas, et humanitaarabiasutuste töö on juba alanud 93 protsendis vabastatud asulates.

Presidendi sõnul ehitatakse uuesti üles ka Odessa lennujaama lennurada, mis hävis laupäevastes raketirünnakutes. "Täna tulistasid okupandid taas rakettidega Dnipropetrovski oblastit ja Odessat," ütles Zelenski laupäeva õhtul.

Venemaa on samuti aeg-ajalt avaldanud ohvrite arvu, mis on madalad ja mida vaatlejad peavad kõvasti vähendatuks. Viimati hindasid kaks kõrget NATO sõjaväeametnikku Ukrainas sõjategevuses hukkunud Vene sõdurite arvuks 7000–15 000. USA ametnikud olid pannud Venemaa kaotused samasse suurusjärku – 7000–14 000 Vene sõdurit.

Aprilli alguses tunnistas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov lühidalt, et Venemaa on kandnud Ukrainas sõdurite osas "märkimisväärseid" kaotusi ja nimetas intervjuus Sky Newsile neid kaotusi "suureks tragöödiaks".