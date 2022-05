Zelenski: Ukraina on hävitanud tuhat Vene tanki

Presidendi sõnul on vastased kandnud märkimisväärseid kaotusi, kuid Ukraina ründamiseks on neil veel piisavalt moona. Samas peetakse Vene vägede suuri edusamme Ida-Ukrainas aga üha ebatõenäolisemaks, sest väed ei suuda rünnakute jätkumisest hoolimata edasi liikuda.

Oluline 1. mail kell 7.00:

Zelenski: venelased on Ukrainat rünnates kaotanud 23 000 sõdurit;

Venelased ei suuda Ida-Ukrainas ummikseisust välja tulla;

Venelaste pealetung Izjumi teljel jätkus

Ukraina relvajõud avaldasid sotsiaalmeedias ülevaate läinud ööpäeva arengutest. Nad teatasid Venemaa tulest Ukraina vägede pihta Brjanski oblastis ning õhu- ja suurtükirünnakutest Slobožanski lähedal. "Vene väed viisid läbi pealetungioperatsioone Izjum-Barvinkove ja Izjum-Slovjanski liinide lähistel. Donetskist ja Luganskist toimetati kohale umbes 300 ühikut relvi ja varustust ning umbes 1000 sõdurit. Donetski ja Tavria suunal tegutseb kogu kontaktliini lõigul rühm vaenlase vägesid," teatas Ukraina relvajõudude esindaja.

Ukraina väed tõrjusid Donetskis ja Luganskis viimase 24 tunni jooksul üheksa Venemaa rünnakut, hävitades kaheksa tanki, ühe suurtükiväesüsteemi, 24 soomuslahingumasinat, ühe erisõiduki ja viis autot (sealhulgas kaks kütusepaaki). Õhutõrjeüksused hävitasid seitse mehitamata lennumasinat ja kaks Su-25 lennukit, kirjutati raportis.

USA analüütikud: Ukraina vasturünnakud edukad

USA sõjauuringute instituudi viimases raportis märgiti, et kui Venemaa ka lisab Izjumi teljele vägesid, ei võimalda see neil tõenäoliselt märkimisväärseid edusamme saavutada ja seisakust välja tulla.

"Tõenäoliselt ei suuda need jõud Vene vägedel praegusest ummikseisust välja tulla, kuna Venemaa rünnakud piirduvad kahe suure maanteega (Slovjanski ja Barvinkove suunas) ega suuda kaugemale areneda," kirjutasid analüütikud.

Mitmed edukad Ukraina vasturünnakud Harkivi linnast viimase 72 tunni jooksul on lisaks vallutanud tagasi linna põhja- ja idaosas asuva eeslinnaringi ning võivad lisaks sundida Vene vägesid nende positsioonide hoidmiseks ümber paigutama Izjumi teljele mõeldud üksusi. "Vene vägede suured edusammud Ida-Ukrainas on üha ebatõenäolisemad ja Ukraina väed võivad lähipäevil korraldada laiemaid vasturünnakuid," tõdesid raporti autorid.

USA valitsusliikmed külastavad Kiievit

USA välisminister Antony Blinken vestles laupäeval oma Ukraina kolleegi Dmytro Kulebaga. Nad kohtusid viimati 24. aprillil Kiievis.

USA ametnike andmetel teavitas Blinken Kulebat USA valitsuse plaanidest sel nädalal Lvivi külastada. Ta kavatseb külastada ka Kiievit enne sealse USA saatkonna avamist. Blinken rõhutas vestluses Kulebaga ka USA tugevat toetust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele.

Zelenski: venelased on kaotanud 23 000 sõdurit

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles laupäevaõhtuses pöördumises, et Ukraina armee on juba hävitanud enam kui 1000 Vene tanki, ligi 200 Vene lennukit ja ligi 2500 soomukit. Ta ütles ka, et Venemaa on pärast invasiooni algust kaotanud juba üle 23 000 sõduri.

Vaatamata nendele kaotustele on Vene vägedel endiselt varustust rünnakute korraldamiseks, vahendas CNN Zelenski sõnu. "Loomulikult on okupantidel veel varustust laos. Jah, neil on veel rakette, mida meie territooriumile tulistada," lisas ta. "Aga see sõda on Venemaad juba nii palju nõrgestanud, et nad peavad Moskva paraadiks planeerima veelgi vähem sõjatehnikat."

Zelenski ütles ka, et 69 protsendil Ukraina poolt tagasi vallutatud aladest on nüüd taas "täieõiguslik kohalik omavalitsus". Ta lisas, et humanitaarabiasutuste töö on juba alanud 93 protsendis vabastatud asulates.

Presidendi sõnul ehitatakse uuesti üles ka Odessa lennujaama lennurada, mis hävis laupäevastes raketirünnakutes. "Täna tulistasid okupandid taas rakettidega Dnipropetrovski oblastit ja Odessat," ütles Zelenski laupäeva õhtul.

Venemaa on samuti aeg-ajalt avaldanud ohvrite arvu, mis on madalad ja mida vaatlejad peavad kõvasti vähendatuks. Viimati hindasid kaks kõrget NATO sõjaväeametnikku Ukrainas sõjategevuses hukkunud Vene sõdurite arvuks 7000–15 000. USA ametnikud olid pannud Venemaa kaotused samasse suurusjärku – 7000–14 000 Vene sõdurit.

Aprilli alguses tunnistas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov lühidalt, et Venemaa on kandnud Ukrainas sõdurite osas "märkimisväärseid" kaotusi ja nimetas intervjuus Sky Newsile neid kaotusi "suureks tragöödiaks".