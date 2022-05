Pelosi: USA ei lõpeta hirmus Venemaa ees Ukraina toetamist

"Mul on au olla osa väljapaistvast kongressi delegatsioonist, mis on siia sõitnud, et anda maailmale selge sõnum: Ameerika on Ukrainaga. Me toetame Ukrainat kuni võiduni," ütles Pelosi.

"Ma ütlen enda eest, ärge laske kiusajatel end kiusata. Me ei saa taganeda, kui kiusajad teevad ähvardusi," ütles Pelosi.

Esindajatekoja luurekomitee esimehe Adam Schiffi sõnul ei ole Venemaa agressioon vaid Ukraina mure, lisades, et Putin tuleb peatada. "Me olema valmis andma Ukrainale nii palju tuge kui vaja, et see peatada," ütles ta.

Delegatsiooni kuuluv USA kongressi liige, demokraat Jim McGoverni sõnul tuleb Venemaa president võtta vastutusele sõjakuritegude eest. "Küsimus ei ole selles, kas maailm võtab ta vastutusele. Ta on ületanud palju piire, toime pannud sõjakuritegusid, võtnud sihtmärgiks haiglad, olud osa dokumenteeritud massitapmistest," ütles ta.

"Me peame küsima, kas me võtame ta vastutusele tema sõjakuritegude eest. Kui me seda ei tee, suureneb tõenäosus, et tema või keegi teine saadab veel korda selliseid tegusid," sõnas McGovern.

Visiidil pärjas Ukraina president Volodõmõr Zelenski Pelosi Printses Olfa medaliga töö eest, mida Pelosi on teinud Ukraina ja USA suhete tugevdamiseks.

Pelosi ütles reedel, et loodab president Joe Bideni esitatud 33 miljardi dollari suuruse Ukrainale mõeldud abiprogrammi võimalikult kiiret kinnitamist kongressis.