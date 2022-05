Linnuvaatlusmessil sai uudistada linde ja linnuvaatluseks tarvilikku

Linnuvaatlusmessil sai uudistada nii Matsalu rahvuspargi rikkalikku linnuriiki kui ka seadmeid ja kirjandust, mida linnuvaatluseks vaja läheb.

Tuulingu talu peremees Ants Ale korraldas oma kodus linnuvaatlusmessi kolmandat korda. Eeskuju võttis ta Suurbritannia pikkade traditsioonidega messist Birdfair. Ale sõnul on Matsalu rahvuspark messi korraldamiseks sobiv koht, sest on oma looduse poolest tähelepanuväärne terves Euroopas.

"Lääne-Euroopa arenenud riikides on juba palju neid väärtusi kadumas, meil on nad siin veel säilimas ja loodetavasti see säilitamine ka jätkub, et seda unikaalsust hoida," rääkis Ale.

Linnuvaatlusmess on selle valdkonna huvilistele võimalus kokku saada.

"Erinevatele inimestele see on muidugi oluline kohtuda teistega ja rõõmustada, et linde saab ka koos vaadata, ei pea üksi metsa kolima või kuskile mujale. Selles mõttes on väga tähtis selline koos olemine," rääkis linnuklubi Viron Lintuseura ry liige Timo Nuoranen.

Festivalil oli külas Eesti Ornitoloogiaühing, mis tähistas täna oma sünnipäeva. Ühingu juhataja Kaarel Võhandu sõnul on ühingu eesmärkide seas lisaks Eesti linnustiku uurimisele ja kaitsmisele ka muud.

"Võib-olla kõige olulisem, eriti ka selle tänase sündmuse valguses ongi inimestele lindude tutvustamine, et inimesed linde tähele paneksid ja oskaksid neist rõõmu tunda, kui nad kevadel meile jälle saabuvad," ütles Võhandu.

Eesti Ornitoloogiaühing asutati 1. mail 1921.