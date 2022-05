Sõja 68. päev: Ukraina jätkab kaitsesõda, Odessat tabas taas raketirünnak

Oluline 2. mail, kell 22:18:

- Ukraina väed on Harkivi lähedal tagasi võtnud mitu asulat;

- Odessat tabasid esmaspäeva õhtul raketilöögid;

- Tsiviilisikute täielikuks evakueerimiseks Azovstali tunneleist on vaja veel vähemalt ühte evakuatsioonivoori;

- USA: Venemaa kavatseb Luhanski ja Donetski separatistlikud alad annekteerida;

- Kuberner: Rubižne linn on katastroofi lävel;

- Venemaa Belgorodi kandis kuuldi plahvatusi ja Kurski piirkonnas lendas õhku sild;

- Lavrov: Ukraina operatsioon ei ole seotud 9. maiga;

- Euroopa Liidu energeetikaministrid peavad Vene gaasi asjus hädakohtumise;

- President Zelenski sõnul oli USA Esindajatekoja eesistuja Nancy Pelosi visiit Ukrainale tugev toetusavaldus;

- Venemaa kindralstaabi ülem külastas okupeeritud alasid Ukrainas, pääses hädavaevu eluga Ukraina rünnakust;

- Sõja tõttu kimbutab Ukrainat tõsine kütusepuudus;

- Ühendkuningriigi luure andmeil on veerand Ukrainas sõdinud Vene üksustest jäänud võitlusvõimetuks.

Ukraina väed vabastasid Harkivi lähedal asulaid

Ukraina relvajõudude teatel võideti esmaspäeval tagasi kontroll mitme asula üle Harkivi lähedal. See muudab Vene vägede jaks keerulisemaks Harkivile õhurünnakute korraldamise.

Ukraina relvajõud ütlesid, et said enda valdusse Ruska Lozova küla, mis asub Harkivist põhjas, samuti vabastati okupantidest Verhnija Rohanka küla Harkivist idas.

Viimase kahe nädalaga on Ukraina väed vabastanud Harkivi piirkonnas tosinajagu asulaid, liikudes sellega lähemale Vene vägede varustusliinidele, mis liiguvad piirist kuni Izjumi linnani, vahendas CNN.

Pentagoni andmetel on Ukraina väed suutnud viimase 24 kuni 48 tunni jooksul suruda Vene vägesid Harkivist 40 kilomeetri võrra linnast eemale ida suunas.

"See on järjekordne näide ukrainlaste visast vastupanust. Harkiv on Vene vägede jaoks oluline, sest see asub Donbassi serva lähedal," ütles USA kaitseministeeriumi ametnik.

Odessat tabas raketirünnak

Esmaspäeva õhtul tabas Odessa linna raketilöök, milles hukkus ja sai vigastada inimesi, ütles oblasti kuberner Maksõm Martšenko.

Ukraina relvajõudude teatel tabasid raketid tsiviiltaristut, hukkunute arv pole veel teada.

Ukraina vägede pressikeskuse direktor Natalia Humenuk ütles CNN-ile, et raketilöögis, mis tabas Odessas elumaja, hukkus 15-aastane poiss. Teine laps sai vigastada ning viidi haiglasse.

Ukraina ringhäälingu teatel sai rünnakus kannatada ka üks kirik. Kohapeal viibiv CNN-i ajakirjanik ütles, et rünnakus sai kannatada tsiviillennuvälja lähedal asuv õigeusu kirik.

Hersoni oblastis on aga ohtu sattunud tuhandeaastased kultuurimälestised, sküütide ajaloolised hauapaigad, teatas Ukraina välisministeerium.

USA: Venemaa kavatseb Donetski ja Luhanski alad annekteerida

USA-l on väga usaldusväärne info, et Venemaa kavatseb liita endaaga Donetski ja Luhanski separatistide käes olevad alad, ütles esmaspäeval USA suursaadik OSCE-s Michael Carpenter.

Ka okupeeritud Hersoni oblastis on kavas luua samasugune kunstlik "rahvavabariik" ning annekteerida ka see Venemaa koosseisu, lisas Carpenter.

"Raportite järgi on Venemaal kavas korraldada mai keskpaigas Donetski ja Luhanski aladel Venemaaga liitumise kohta referendum ja Moskval on sama plaan ka Hersoniiga," ütles Carpenter.

Carpenteri sõnul vahetatakse Venemaa käes olevatel aladel Ida- ja Lõuna-Ukrainas välja kohalikke ametnikke Moskvale lojaalsete inimestega.

Azovstali alalt toimub evakueerimine läbi raskuste

Vene väed alustasid Azovstali tehase territooriumi tulistamist kohe, kui viimane evakuatsioonivoor sealt lahkunud oli, ütles Ukraina Rahvuskaardi brigaadikomandör Denõs Šlega.

Šlega sõnul on kõigi tsiviilisikute evakueerimiseks vaja veel vähemalt ühte evakuatsioonivoori, mis loodetakse korraldada esmaspäeva hommikul.

Šlega sõnul on tunneleis varjus veel kümneid väikeseid lapsi, paarsada tsiviilisikut ja ligi 500 haavatud sõdurit. Äraviimist ootavad ka kümned surnukehad.

Svjatoslav Palomari sõnul takistavad evakuatsiooni korraldamist rusud, millest sapöörilabidaga on raske läbi kaevata. Mingit erivarustust rusude kõrvaldamiseks Ukraina sõdureil aga ei ole.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski rõhutas, et evakuatsiooni ajal on kehtinud esimene tõeline relvarahu sõja algusest peale.

Mariupoli linnapea Vadõm Boitšenko ütles esmaspäeva õhtul, et evakuatsioon on väga keeruline ning sõdurite evakueerimise üle Azovstali alalt käivad praegu läbirääkimised. "Sõjaline evakuatsioon on eraldi protseduur ning selle üle käivad eraldi läbirääkimised," lausus ta.

Boitšenko väitel on Vene väed püstitanud linna niinimetatud filtratsioonikeskused, et kontrollida inimesi, kes Mariupolist lahkuvad. "Kõik, kes soovivad linnast lahkuda territooriumile, mis on Ukraina kontrolli all, peavad läbima selle alandava protseduuri," ütles ta.

Boitšenko lisas, et filtratsioonikeskustes peetakse inimesi kinni, neid viiakse vanglatesse ja piinatakse. "Inimesi hoitakse seal mitu päeva ilma söögita, nad magavad püsti seistes," lausus ta.

Azovi rügemendi asekomandör kapten Sviatoslav Palamar ütles Guardiani teatel, et umbes 200 tsiviilisikut on endiselt Azovstali varjendites lõksus ning vahendite puudumisel ei saa võitlejad neid aidata.

Ukraina kaitsjad Luhanski küla lähedal. Autor/allikas: SCANPIX/EPA

Kuberner: Rubižne on katastroofi lävel

Vene väed pommitavad katkematult Luhanski obastis asuva Rubižne linna humanitaarkeskust ja inimesi pole võimalik evakueerida, ütles Luhanski kuberner Serhõi Haidai.

"Sinna on võimatu elusana pääseda. Humanitaarkoridorides on ohtlik viibida isegi mõne minuti jagu. Seal ei võimalik töötada, inimesi päästa ja abi laiali jagada. Pideva pommitamise pärast on Rubižne elanikud humanitaarkatastroofi lävel," ütles Haidai.

Kuberneri sõnul pääsesid evakuatsioonisõidukid, kes linna lisaks inimeste evakueerimisele ka toiduabi tõid, Rubižnesse viimati nädal tagasi.

Teistes Luhanski oblasti linnades pääsevad abikonvoid kohale, lisas Haidai.

Kiiev: Ukraina hävitas droonirünnaku käigus kaks Venemaa patrull-laeva

"Kaks Venemaa Raptor patrullpaati hävitati esmaspäeva varahommikul Maosaare lähedal. Bayraktar töötab," teatas Ukraina kaitseministeerium.

Moskva pole Ukraina väiteid veel kommenteerinud.

Venemaal Permi linnas asuvas laskemoonatehase tulekahjus hukkus kaks inimest

Tulekahju tõttu sai vigastada kolm töölist, kellest üks suri kohapeal. Kaks inimest viidi haiglasse ning hiljem suri üks kannatanutest haiglas.

Venemaa võimude teatel on põlengu põhjused "väljaselgitamisel".

Permi laskemoonatehases toodetakse laskemoona raketiheitjate Grad ja Smertš jaoks. Samuti toodetakse seal laskemoona veel tiibrakettide, õhutõrjesüsteemide ja kuulipildujate jaoks.

Lõssõtšanskis hävitati üle saja aasta vanune koolimaja

Vene vägede pommitamises hävis Luhanski oblastis üle saja aasta vanune koolimaja, teatas Kyiv Independent.

"Vene vägede pommitamine hävitas tuntud kooli Luhanski oblastis. Lõssõtšanski gümnaasium, mis ehitati üle saja aasta tagasi, elas üle kaks maailmasõda ja ka Venemaa rünnaku 2014. aastal," vahendas väljaanne Luhanski kuberneri Serhõi Haidaid.

Venemaa poolt okupeeritud Lõuna-Ukraina territooriumi lennuväljal toimus suur plahvatus

Esmaspäeval postitatud pildid näitavad lennuväljal toimunud suure plahvatuse tagajärgi, teatas CNN.

Videolõigus on näha, kuidas lennujaama läheduses tõuseb paksu tumedat suitsu. Ukraina ega Venemaa sõjaväelased pole plahvatuse põhjuseid kommenteerinud. Ukraina väed on piirkonnas korduvalt Vene vägede positsioone edukalt rünnanud.

Belgorodis kaks plahvatust, Kurski juures lendas õhku sild

Ukraina piiri lähedal Belgorodis toimus ööl vastu esmaspäeva kaks plahvatust, teatab piirkonna kuberner. Kuberneri teatel plahvatustes keegi viga ei saanud, ka ei tekitanud need olulist kahju.

Samuti Ukraina piiri lähedal, Kurski linna juures Konopelka külas aga purustas plahvatus raudteesilla. Kohalikud võimud käsitlevad juhtunut sabotaažina.

Mariupoli linnavõimud: ÜRO juhitud konvoi üritab esmaspäeval linnast lahkuda

"ÜRO ja Punase Risti toetatud konvoi üritab esmaspäeval Mariupolist lahkuda, teatas linnavolikogu.

Volikogu teatel kogub konvoi tsiviilisikud kokku mitmes punktis ja viib nad siis Lõuna-Ukraina linna Berdianski lähedal asuvatesse küladesse, vahendas CNN.

Hiljutiste andmete kohaselt on Mariupoli jäänud veel umbes 100 000 tsiviilisikut.

Vene režiimi välisminister: Vene väed ei taotle olulisi võite 9. maiks

Vene vägede tegevus Ukrainas ei ole iseäranis seotud 9. maiga, ütles Vene režiimi välisminister Sergei Lavrov Itaalia telekanalile Mediaset antud intervjuus. Tegu on esimese korraga, kus Vene režiim ametlikult eitab sõjategevuse seotust 9. maiga, mil Venemaal pidulikult tähistatakse võitu Teises maailmasõjas.

Varem on teiste hulgas näiteks Ühendkuningriigi luureteenistus spekuleerinud, et režiimijuht Vladimir Putin tahab 9. mail rahvale teatada Ukraina sõjas saavutatud edust.

Okupeeritud Melitopolis lehvib punane lipp Autor/allikas: SCANPIX/EPA/SERGEI ILNITSKY

Euroopa Liidu energeetikaministrid arutavad Vene gaasist vabanemist

Euroopa Liidu energeetikaministrid kohtuvad esmaspäeval Brüsselis, et arutada Euroopa Liidu ühist vastust Moskva nõudmistele.

Moskva nõuab, et välismaised gaasiostjad peavad kandma eurod või dollarid üle Gazprombanki kontole, misjärel pank need rubladeks konverteerib.

Venemaa katkestas gaasimüügi Poolale ja Bulgaariale, kes keeldusid Venemaa nõutava skeemi kohaselt tegutsemast.

Ukraina president on rahul USA Esindajatekoja eesistuja visiidiga

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et on väga rahul USA Esindajatekoja eesistuja Nancy Pelosi visiidiga Kiievisse. Etteteatamata visiidiga väljendas Pelosi USA solidaarsust Ukrainaga.

Zelenski sõnul oli Pelosi visiit tähtis toetusavaldus. Zelenski sõnul on ukrainlased tänulikud selliste visiitide eest, mis annavad raskel ajal tugevaid ja tähtsaid signaale. Zelenski teatel arutati kohtumisel Pelosiga USA sõjalist ja rahalist abi Ukrainale, samuti Moskva-vastaseid sanktsioone.

Vene kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov käis okupeeritud aladel

Putin ja Gerassimov. Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ Sergei GUNEYEV

Ajalehe New York Times andmeil külastas Gerassimov vahetult rindejoone lähedale jäävaid alasid ning pääses hädavaevu eluga Ukraina rünnakust koolimajale, kuhu okupandid ennast sisse seadnud olid.

New York Timesi andmeil oli Gerassimov majast just lahkunud, kui Ukraina raketid seda tabasid.

Rünnakus sai surma teisi kõrgeid Vene ohvitsere.

Ametlikult USA sellise rünnaku toimumist kinnitada ei saa, ka pole New York Times saanud rünnaku kohta kinnitust Venemaa kaitseministeeriumilt.

USA ametiisikud on New York Timesile arvamust avaldanud, et Gerassimovi ajendasid ohtlikku piirkonda tulema Vene armee moraaliprobleemid. Vene vägede edasiliikumine on jäänud toppama ning sõdurid ei taha lahingusse minna ja valitseb üldine segadus.

Kreml on edasitungi keskendanud Izjumi linna ümbrusse. Just seda kanti külastas ka Gerassimov.

NATO vägede endine juht: Venemaa kindralite surma põhjustab armee ebakompetentsus

NATO Euroopa liitlasvägede endise ülema (SACEUR) James Stavridise sõnul on Venemaa sõjavägi ebakompetentne ja seetõttu kaotab armee ka palju kindraleid.

Stavridis väitis, et viimase kahe kuu jooksul on Venemaa kaotanud vähemalt 12 kindralit. Stavridise sõnul pole ta kaasajal näinud nii märkimisväärset kindralite kaotust konflikti ajal, vahendas BBC.

Sõja tõttu valitseb Ukrainas tõsine kütusepuudus

Ukrainat on tabanud tõsine kütusepuudus, sest Venemaa on hävitanud Ukraina

taristu ja tõkestab Ukraina sadamaid. Kütusepuudusest teatatakse Kiievist, Dniprost ja teistest suurematest linnadest.

Tanklaisse on tekkinud pikad järjekorrad ja juhid võivad osta vaid kümme liitrit kütust korraga. Kiievis pandi osa tanklaid kütusepuuduse tõttu üldse kinni, paljud teised müüvad ainult diislikütust. Järjekorrad on veninud kilomeetri pikkuseks ning neis tuleb seista mitu tundi.

Võimud on palunud elanikel kasutada rohkem ühistransporti. Inimeste sõnul on aga palju kohti, kuhu pääseb ligi ainult autoga.

Ühendkuningriigi luure: veerand Ukrainas sõdinud Vene väeüksustest muudeti võitlusvõimetuks

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi avaldatud värske aruande põhjal võib väeosasid, mida pärast Ukrainas sõdimist enam lahingusse saata ei saa, olla isegi üle veerandi.

Võitlusvõimetuks muudetud üksuste hulka kuuluvad ka mõned Vene eliitüksused, sealhulgas õhudessantüksused.

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi hinnangul kulub Venemaal nende üksuste lahinguvõime taastamiseks aastaid.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas:

- elavjõud umbes 23 800;

- tankid 1048;

- jalaväe lahingumasinad 2519;

- lennukid 194;

- kopterid 155;

- autod ja muud sõidukid 1824;

- laevad / paadid 8

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda. Venemaa on oma kaotuste kohta andmeid avaldanud ühel korral, märtsi alguses.