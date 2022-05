Ukraina jätkab kaitsesõda, venelased proovivad läbi murda Slovjanski suunal

Oluline 2. mail, kell 16.38:

- Tsiviilisikute täielikuks evakueerimiseks Azovstali tunneleist on vaja veel vähemalt ühte evakuatsioonivoori;

- Venemaa Belgorodi kandis kuuldi plahvatusi ja Kurski piirkonnas lendas õhku sild;

- Lavrov: Ukraina operatsioon ei ole seotud 9. maiga;

- Euroopa Liidu energeetikaministrid peavad Vene gaasi asjus hädakohtumise;

- President Zelenski sõnul oli USA Esindajatekoja eesistuja Nancy Pelosi visiit Ukrainale tugev toetusavaldus;

- Venemaa kindralstaabi ülem külastas okupeeritud alasid Ukrainas, pääses hädavaevu eluga Ukraina rünnakust;

- Sõja tõttu kimbutab Ukrainat tõsine kütusepuudus;

- Ühendkuningriigi luure andmeil on veerand Ukrainas sõdinud Vene üksustest jäänud võitlusvõimetuks.

Vene väed alustasid Azovstali tehase territooriumi tulistamist kohe, kui viimane evakuatsioonivoor sealt lahkunud oli, ütles Ukraina Rahvuskaardi brigaadikomandör Denõs Šlega.

Šlega sõnul on kõigi tsiviilisikute evakueerimiseks vaja veel vähemalt ühte evakuatsioonivoori, mis loodetakse korraldada esmaspäeva hommikul.

Šlega sõnul on tunneleis varjus veel kümneid väikeseid lapsi, paarsada tsiviilisikut ja ligi 500 haavatud sõdurit. Äraviimist ootavad ka kümned surnukehad.

Svjatoslav Palomari sõnul takistavad evakuatsiooni korraldamist rusud, millest sapöörilabidaga on raske läbi kaevata. Mingit erivarustust rusude kõrvaldamiseks Ukraina sõdureil aga ei ole.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski rõhutas, et evakuatsiooni ajal on kehtinud esimene tõeline relvarahu sõja algusest peale.

Kiiev: Ukraina hävitas droonirünnaku käigus kaks Venemaa patrull-laeva

"Kaks Venemaa Raptor patrullpaati hävitati esmaspäeva varahommikul Maosaare lähedal. Bayraktar töötab," teatas Ukraina kaitseministeerium.

Moskva pole Ukraina väiteid veel kommenteerinud.

Venemaal Permi linnas asuvas laskemoonatehase tulekahjus hukkus kaks inimest

Tulekahju tõttu sai vigastada kolm töölist, kellest üks suri kohapeal. Kaks inimest viidi haiglasse ning hiljem suri üks kannatanutest haiglas.

Venemaa võimude teatel on põlengu põhjused "väljaselgitamisel".

Permi laskemoonatehases toodetakse laskemoona raketiheitjate Grad ja Smertš jaoks. Samuti toodetakse seal laskemoona veel tiibrakettide, õhutõrjesüsteemide ja kuulipildujate jaoks.

Venemaa poolt okupeeritud Lõuna-Ukraina territooriumi lennuväljal toimus suur plahvatus

Esmaspäeval postitatud pildid näitavad lennuväljal toimunud suure plahvatuse tagajärgi, teatas CNN.

Videolõigus on näha, kuidas lennujaama läheduses tõuseb paksu tumedat suitsu. Ukraina ega Venemaa sõjaväelased pole plahvatuse põhjuseid kommenteerinud. Ukraina väed on piirkonnas korduvalt Vene vägede positsioone edukalt rünnanud.

Belgorodis kaks plahvatust, Kurski juures lendas õhku sild

Ukraina piiri lähedal Belgorodis toimus ööl vastu esmaspäeva kaks plahvatust, teatab piirkonna kuberner. Kuberneri teatel plahvatustes keegi viga ei saanud, ka ei tekitanud need olulist kahju.

Samuti Ukraina piiri lähedal, Kurski linna juures Konopelka külas aga purustas plahvatus raudteesilla. Kohalikud võimud käsitlevad juhtunut sabotaažina.

Mariupoli linnavõimud: ÜRO juhitud konvoi üritab esmaspäeval linnast lahkuda

"ÜRO ja Punase Risti toetatud konvoi üritab esmaspäeval Mariupolist lahkuda, teatas linnavolikogu.

Volikogu teatel kogub konvoi tsiviilisikud kokku mitmes punktis ja viib nad siis Lõuna-Ukraina linna Berdianski lähedal asuvatesse küladesse, vahendas CNN.

Hiljutiste andmete kohaselt on Mariupoli jäänud veel umbes 100 000 tsiviilisikut.

Vene režiimi välisminister: Vene väed ei taotle olulisi võite 9. maiks

Vene vägede tegevus Ukrainas ei ole iseäranis seotud 9. maiga, ütles Vene režiimi välisminister Sergei Lavrov Itaalia telekanalile Mediaset antud intervjuus. Tegu on esimese korraga, kus Vene režiim ametlikult eitab sõjategevuse seotust 9. maiga, mil Venemaal pidulikult tähistatakse võitu Teises maailmasõjas.

Varem on teiste hulgas näiteks Ühendkuningriigi luureteenistus spekuleerinud, et režiimijuht Vladimir Putin tahab 9. mail rahvale teatada Ukraina sõjas saavutatud edust.

Euroopa Liidu energeetikaministrid arutavad Vene gaasist vabanemist

Euroopa Liidu energeetikaministrid kohtuvad esmaspäeval Brüsselis, et arutada Euroopa Liidu ühist vastust Moskva nõudmistele.

Moskva nõuab, et välismaised gaasiostjad peavad kandma eurod või dollarid üle Gazprombanki kontole, misjärel pank need rubladeks konverteerib.

Venemaa katkestas gaasimüügi Poolale ja Bulgaariale, kes keeldusid Venemaa nõutava skeemi kohaselt tegutsemast.

Ukraina president on rahul USA Esindajatekoja eesistuja visiidiga

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et on väga rahul USA Esindajatekoja eesistuja Nancy Pelosi visiidiga Kiievisse. Etteteatamata visiidiga väljendas Pelosi USA solidaarsust Ukrainaga.

Zelenski sõnul oli Pelosi visiit tähtis toetusavaldus. Zelenski sõnul on ukrainlased tänulikud selliste visiitide eest, mis annavad raskel ajal tugevaid ja tähtsaid signaale. Zelenski teatel arutati kohtumisel Pelosiga USA sõjalist ja rahalist abi Ukrainale, samuti Moskva-vastaseid sanktsioone.

Vene kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov käis okupeeritud aladel

Ajalehe New York Times andmeil külastas Gerassimov vahetult rindejoone lähedale jäävaid alasid ning pääses hädavaevu eluga Ukraina rünnakust koolimajale, kuhu okupandid ennast sisse seadnud olid.

New York Timesi andmeil oli Gerassimov majast just lahkunud, kui Ukraina raketid seda tabasid.

Rünnakus sai surma teisi kõrgeid Vene ohvitsere.

Ametlikult USA sellise rünnaku toimumist kinnitada ei saa, ka pole New York Times saanud rünnaku kohta kinnitust Venemaa kaitseministeeriumilt.

USA ametiisikud on New York Timesile arvamust avaldanud, et Gerassimovi ajendasid ohtlikku piirkonda tulema Vene armee moraaliprobleemid. Vene vägede edasiliikumine on jäänud toppama ning sõdurid ei taha lahingusse minna ja valitseb üldine segadus.

Kreml on edasitungi keskendanud Izjumi linna ümbrusse. Just seda kanti külastas ka Gerassimov.

UPDATE - Yesterday's #Ukraine attack on the Rus. HQ in #Izium was designed to liquidate the high-value target - chief of Gen. Staff of RAF Gen. Valeriy Gerasimov. The Kremlin sent him to get a victory for the May 9 parade. Gerasimov was close to the blast but wounded. [Thread⬇️] pic.twitter.com/vYgZQRoML3