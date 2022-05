Prantsusmaal puhkesid pühapäeval Macroni-vastased rahutused

Seitse päeva pärast presidendivalimisi puhkesid Prantsusmaa pealinnas Pariisis rahutused. Siseminister Gerald Darmanini sõnul vahistasid võimud vähemalt 45 inimest. Kaheksa korrakaitsjat said vigastada.

Musta riietatud vasakpoolsed aktivistid laamendasid tänavatel ja ründasid poode, panku ja reisibürood. Mitu kauplust langes rüüstamise ohvriks, sealhulgas arvutipood, vahendas The Times.

Vägivalla eskaleerudes puhkesid kokkupõrked märulipolitsei ja protestijate vahel. Pariisi idaosas ründasid protestijad tuletõrjujat. Rahutused puhkesid veel Bretagne'is Nantes'is ja Rennes'is, kus aktivistid süütasid prügikaste.

Prantsusmaal on viimastel aastatel maikuu paraadide ajal puhkenud vasakpoolsete meeleavaldused. Siseministeeriumi teatel oli viimastes rahutustes süüdi väike rühm radikaalseid vasakpoolseid.

Prantsusmaa ühiskond on lõhestunud, seda näitasid ka viimased presidendivalimised. Marine Le Pen kogus teises voorus 13,2 miljonit häält. Vasakpoolsete juht Jean-Luc Melenchon kogus esimeses voorus 7,7 miljonit häält.

Melenchon proovib end president Emmanuel Macronile vastandada. Ta ütles pühapäeval Pariisi paraadil protestijatele, et nad jätkaksid võitlust "valitseva klassiga".

"Ära unusta, sulle pole kunagi midagi antud. Kõik on alati tulnud neilt kätte saada," väitis Melenchon.

Melenchon proovib luua koalitsiooni mõõdukamate vasakpoolsete erakondadega, et võita juunis parlamendivalimised. See võimaldaks Melenchonil saada peaministriks.

Macron proovib nüüd elanikkonda rahustada ja ühendada. Viis aastat tagasi ametisse saades väitis Macron, et on reformimeelne president. Nüüd proovib ta leida konsensust, et meelitada töölisklass Le Penist ja Melenchonist eemale. Seetõttu otsib Macron peaministrit, kes suudaks ühiskonda ühendada, vahendas The Times.

Macron üles oma meeskonnale, et vajab valitsust juhtima kuningas Henry IV kaasaegset versiooni. Protestant Henry vahetas 1589. aastal usku ja ühendas kodusõjast laastatud Prantsusmaa.

Macroni väitel on ta feminist, ta andis esimesel ametiajal pooled valitsuskabineti ametikohtadest naistele. Kriitikud väidavad aga, et mehed said peaaegu kõik tähtsamad ametikohad. Meedia spekuleerib nüüd, et Macron määrab järgmiseks peaministriks naissoost isiku.