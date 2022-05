Euroopa Komisjon lükkas Leedu erameedia kaebuse tagasi

"Komisjon otsustas kaebuse tagasi lükata," ütles Euroopa Komisjoni kõneisik esmaspäeval ERR-ile Leedu kommertsmeedialt laekunud kaebuse kohta.

Samas lisas ta, et kaebajad saatsid pärast oma kaebuse tagasilükkamist Euroopa Komisjonis hagi Euroopa Üldkohtusse. "Nagu alati, ei kommenteeri me pooleliolevaid kohtumenetlusi ega oska ennustada nende aega," märkis Komisjoni esindaja.

Euroopa Üldkohus on Euroopa Liidu kohtu üks osa, selle pädevuses on muuhulgas hagide lahendamine, mille füüsilised või juriidilised isikud on esitanud Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste õigusaktide peale, mis on neile adresseeritud või mis neid otseselt ja isiklikult puudutavad.

Vastates küsimusele Eesti erameedia esitatud kaebuse kohta, ütles Komisjoni kõneisik, et saab ainult kinnitada selle laekumist ning, et seda menetletakse standardprotseduuri kohaselt. "Me ei saa kommenteerida kaebuse sisu ega ka meie hinnangu valmimise aega," lisas esindaja.

Leedu erameedia esindajad saatsid 2020. aasta juuni Euroopa Komisjonile kaebuse, milles leidsid, et Leedu rahvusringhäälingu LRT rahastamise kokkulepped rikuvad ausa konkurentsi nõudeid.

Kaebusega ühinesid Leedu veebimeedia liitu kuuluvad uudisteportaalid delfi.lt, 15min.lt ja lrytas.lt ning telekanalit TV3 Leedus opereeriv ettevõte All Media Lithuania, vahendas Leedu Delfi uudisteagentuuri BNS teadet.

Kaebajate hinnangul rikuvad LRT rahastamise kokkulepped Euroopa Liidu õigust, kuna oleks pidanud saama Euroopa Komisjonilt riigiabi loa.

Kommertsmeedia esindajad leidsid oma kaebuses, et LRT-le riigieelarvest eraldatud rahastus ei ole seostatud missiooni täitmisega seotud kuludega. Samuti rõhutasid nad korraliku sissetulekute ja kulude kontrolli puudumist, märkis BNS.