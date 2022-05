WSJ: Venemaa okupatsioon läheb Lõuna-Ukrainas üha julmemaks

Ajaleht The Wall Street Journal kirjeldab, kuidas ukrainlased põgenevad Venemaa vägede poolt okupeeritud aladelt. Okupatsioon läheb üha julmemaks ja ukrainlased kardavad, et Moskva lisab nad sunniviisiliselt Venemaa armee koosseisu.

Iga päev saabuvad Zaporižžjasse autokolonnid, mis on täis tsiviilisikuid, kes põgenevad okupeeritud Lõuna-Ukraina aladelt, teatas The Wall Street Journal.

Venemaa väed okupeerisid märtsi alguses kogu Hersoni piirkonna. Moskva määras seal ametisse endale lojaalsed administraatorid. Piirkonnas tuleb nüüd kasutada Venemaa dokumente ja valuutat.

Laupäeval katkestasid Venemaa võimud Lõuna-Ukraina okupeeritud alade ühenduse Ukraina internetiteenuste pakkujatega.

Ukraina mehed kardavad, et nad võetakse sunniviisiliselt Venemaa armee koosseisu. Donbassi elanikud juba peavad võitlema Ukraina armee vastu.

"Kui nad teid ajateenistusse kutsuvad ja perekond jääb pantvangi, siis mida saab teha? See oli üks peamisi põhjuseid, miks me lahkusime," ütles üks kohalik meesterahvas ajalehele The Wall Street Journal.

Venemaa okupatsioonivõimud pole veel Lõuna-Ukrainas mobiliseerimise plaanidest teatanud. Siiski taastab Moskva seal nõukogude stiilis totalitaarset võimu. Keskväljakule pannakse püsti Lenini ausambaid. Ukraina sümboolika hävitatakse. Avalikes hoonetes lehvivad Nõukogude Liidu lipud.

"Surve on viimaste nädalate jooksul kasvanud. See on tõesti nii, nagu Nõukogude Liit oleks seal tagasi ja inimesed peavad elama hirmus," ütles Zaporižžja kuberner.

Moskva väitel jäävad okupeeritud Lõuna-Ukraina territooriumid igaveseks Venemaa kontrolli alla.

"Hersoni piirkonna tagastamine Natsi-Ukrainale ei tule kõne allagi. Kiiev ei saa enam oma natsipoliitikat meie maale peale suruda," väitis Hersoni piirkonna Vene-meelne juht Kirill Stremousov.

Enerhodari linnas käivad okupatsioonivõimud ukselt uksele. "Nad peavad kõik inimesed kinni. Ma tean, et olen oma ettevõtte kaotanud, seetõttu ma ei kavatse seda uuesti lahti tehagi," ütles kohalik ärimees.

Venemaa võimude tegevuse tõttu pole rahumeelsete protestide korraldamine enam võimalik. Seetõttu hoogustub Lõuna-Ukrainas relvastatud vastupanu.